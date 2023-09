Seit August 2023 ist Christian Hahn der neue Küchenchef im AMERON Bonn Hotel Königshof. Der gebürtige Rheinländer zeichnet verantwortlich für die kulinarischen Belange des traditionsreichen Hotels mit seinem Ristorante Oliveto, das mit authentischer, italienischer Küche ein Erlebnis bietet.

Zuvor war Hahn Sous-Chef im Hotel Werdenfelserei in Garmisch-Partenkirchen.

Christian Hahn absolvierte seine Ausbildung zum Koch in Siegburg, bevor er eine klassische Laufbahn in der Küche durchlief. Darunter fallen renommierte Häuser der Einzelhotellerie in Bayern wie Schloss Elmau, wo er vom Commis de Cuisine zum Chef de Partie aufstieg. Der 31-Jährige blickt auf eine fast zwölfjährige Karriere als ausgelernter Koch zurück.

„Wir freuen uns, mit Christian Hahn einen neuen Küchenchef gefunden zu haben, der langjährige Erfahrung mitbringt. Seine verschiedenen Stationen in Hotelküchen haben ihn hervorragend auf diese Verantwortung vorbereitet. Unsere Gäste können sich auf neue, spannende Kreationen auf der Speisekarte freuen, die er im September neu aufsetzen wird“, erklärt Hoteldirektor Florian Pick dem Gourmet Report.

Christian Hahn hat die Herausforderung mit großem Elan angetreten: „Ich freue mich auf die Aufgaben, denen ich in meiner neuen Rolle als Küchenchef gegenübertreten darf. Ich denke, das Ristorante Oliveto in meiner alten Heimat, dem Rheinland, ist der ideale Ort für meine erste Position in dieser verantwortungsvollen Funktion. Die Crew im AMERON Bonn hat mich mit offenen Armen empfangen und ich habe das Gefühl, bereits jetzt Teil eines unschlagbaren Teams zu sein – herzlichen Dank dafür.“

Die AMERON Collection ist Teil der Althoff Hotels unter der Leitung von CEO Frank Marrenbach. Es ist eine Sammlung von zehn charakterstarken Hotels und Resorts in Deutschland und in der Schweiz. Außergewöhnliche Lagen, individuelle Architektur und Design, sowie die Liebe zu gutem Essen machen die Häuser zu Lieblingsplätzen. AMERON ist an den Standorten Berlin, Hamburg, Köln, Bonn, München und Hohenschwangau, am Fuße von Schloss Neuschwanstein sowie in Davos, Luzern und Zürich vertreten. Mehr Informationen unter www.ameroncollection.com.

