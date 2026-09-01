Die heiße Phase für den 13. Rhöner Wurstmarkt hat begonnen. Rund ein Monat vor dem feierlichen Wurstanschnitt durch Bundesernährungsminister Alois Rainer am 10. Oktober laufen in Ostheim vor der Rhön die Vorbereitungen auf Hochtouren. Unter dem Motto „Zukunft des Metzgerhandwerks“ rückt die deutschlandweit einzigartige Freiluftmesse am 10. und 11. Oktober die Perspektiven einer Branche in den Mittelpunkt, die sich zunehmend auf Qualität, Regionalität und Spezialisierung konzentriert.

13. Rhöner Wurstmarkt setzt auf Qualität, Regionalität und Spezialisierung

13. Rhöner Wurstmarkt

Herausforderungen und Chancen im Metzgerhandwerk

Das Metzgerhandwerk steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Steigende Kosten, Fachkräftemangel und veränderte Konsumgewohnheiten stellen die Betriebe vor große Herausforderungen. Gleichzeitig sehen viele Handwerksmetzger gute Zukunftschancen – wenn sie konsequent auf Qualität, Regionalität und Spezialisierung setzen .

„Wer erfolgreich sein will, muss seine eigene Nische finden und konsequent weiterentwickeln. Qualität und Regionalität sind heute entscheidender denn je“, erklärt der Ostheimer Metzgermeister Andreas Ortlepp, Mitglied im Organisationsteam des Rhöner Wurstmarkts, dem Gourmet Report.

Auch Barbara Fink, Obermeisterin der Metzgerinnung Main-Rhön, sieht gute Perspektiven: „Wer sein Handwerk beherrscht und hochwertige Produkte herstellt, hat auch künftig sehr gute Chancen.“ Und Kollege Johannes Dietz aus Mellrichstadt fügt hinzu: „Der Erfolg liegt auch im fairen Miteinander durch gegenseitige Empfehlung statt eines harten Konkurrenzkampfes.“

Regionalität als entscheidendes Kaufkriterium

Laut aktuellen Verbraucherumfragen ist Regionalität für 59 Prozent der Befragten ein wichtiges Kaufkriterium . Diese Entwicklung sehen die Handwerksbetriebe als große Chance. Die direkte Verbindung zur regionalen Landwirtschaft und die hohe Eigenschlachtungsquote – 40 Prozent der bayerischen Metzgereien schlachten selbst – sind dabei entscheidende Standortvorteile . Das Fleischerhandwerk in Bayern zählt rund 1.050 Betriebe in 43 Innungen, dazu kommen etwa 120 sächsische und 52 thüringische Betriebe .

Nachwuchssicherung: Positive Signale und anhaltende Herausforderungen

Die Nachwuchssituation im Fleischerhandwerk zeigt erfreuliche Entwicklungen: Ende 2025 verzeichnete der Beruf ein Plus bei den Fleischer-Azubis von gut 13 Prozent, bei den Fachverkäufern sogar von satten 30 Prozent . Diese Zahlen sind das Ergebnis jahrelanger Aufbauarbeit, Ausbildungsoffensiven und Imagekampagnen .

Dennoch bleibt die Nachwuchssicherung eine zentrale Herausforderung. Innovative Konzepte wie das „Be a butcher“-Informationsangebot im Rathaus von Ostheim zielen darauf ab, junge Menschen für das Genusshandwerk zu begeistern. Hier können sich Jugendliche mit ihren Eltern über Berufe im Metzgerhandwerk informieren – mit modernen, jugendgerechten Begriffen wie Filetfee, Keulenkrieger und Beefbeschwörer .

Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks zu Gast

Ein besonderes Highlight des Rhöner Wurstmarkts ist der Auftritt der Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks. Die sechs jungen Talente – darunter Michelle Böhm, Ben Axer, Leopold Walser, Phillip Auerswald und andere – wurden Anfang 2026 ins Team berufen und stehen für höchste handwerkliche Qualität und echte Leidenschaft für den Beruf . Ihr Auftritt auf dem Wurstmarkt bietet den Besuchern die einmalige Gelegenheit, Spitzenleistungen des Fleischerhandwerks hautnah zu erleben und sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Die Mitglieder der Nationalmannschaft repräsentieren das Handwerk auf höchstem Niveau und setzen sich dafür ein, den Beruf für junge Menschen attraktiver zu machen. „Es bedeutet für mich Ehre und Verantwortung zugleich sowie die Chance, mein Handwerk auf höchstem Niveau zu vertreten“, sagt Michelle Böhm über ihre Berufung ins Nationalteam .

Das Programm des 13. Rhöner Wurstmarkts

Die Veranstaltung bietet ein vielfältiges Programm für Genießer und Familien:

Eröffnung mit Wurstanschnitt : Am Samstag, 10. Oktober um 11 Uhr durch Schirmherr Alois Rainer, Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. Der Politiker ist gelernter Fleischermeister und hat 1987 den elterlichen Metzgerbetrieb übernommen .

: Am Samstag, 10. Oktober um 11 Uhr durch Schirmherr Alois Rainer, Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. Der Politiker ist gelernter Fleischermeister und hat 1987 den elterlichen Metzgerbetrieb übernommen . Wurstprämierung : Erstmals wird eine Prämierung der Blutwurst in der Schweinekrause durchgeführt.

: Erstmals wird eine Prämierung der Blutwurst in der Schweinekrause durchgeführt. Moderierte Brotzeiten : Kulinarische Führungen mit Expertenwissen.

: Kulinarische Führungen mit Expertenwissen. Kinderangebote : Familienfreundliche Attraktionen für junge Besucher.

: Familienfreundliche Attraktionen für junge Besucher. Kirchenburgführungen : Kulturelle Einblicke in die Geschichte Ostheims.

: Kulturelle Einblicke in die Geschichte Ostheims. Livemusik : Unterhaltung für alle Sinne.

: Unterhaltung für alle Sinne. Verkaufsoffener Sonntag: Einkaufsmöglichkeiten am zweiten Messetag.

50 Aussteller aus der gesamten Rhön

Der 13. Rhöner Wurstmarkt präsentiert auf der Open-Air-Feinschmeckermesse die Vielfalt der handwerklich erzeugten Spezialitäten aus der Bayerischen, Hessischen und Thüringischen Rhön. 50 Aussteller sind vertreten:

21 Metzgereien

8 Direktvermarkter

5 Edelbrenner

4 Brauereien

3 Winzer

2 Bäckereien

Auch neue Anbieter sind erstmals dabei. Industriell erzeugte Waren haben auf dem Rhöner Wurstmarkt keinen Platz – hier zählt ausschließlich handwerkliche Qualität .

Bundesminister Alois Rainer als Schirmherr

Die Schirmherrschaft für den 13. Rhöner Wurstmarkt hat Bundesminister Alois Rainer übernommen. Der Metzgermeister bringt nicht nur politische Erfahrung, sondern auch fundierte handwerkliche Expertise mit . Als überzeugter Verfechter des Metzgerhandwerks lehnt er Steuererhöhungen auf Fleischprodukte klar ab: „Neben Obst, Gemüse und Fisch gehört auch Fleisch zur Ernährung“ .

Seine Position zur Bezeichnung von Fleischalternativen ist ebenso klar: „Für mich persönlich ist ein Schnitzel aus Pute, Kalb oder Schwein“ – eine klare Abgrenzung zu pflanzlichen Alternativprodukten . Auf der Grünen Woche 2026 zeigte sich Rainer als leidenschaftlicher Verfechter der Wurstkultur: „Jede Bratwurst hat ihren Reiz“ .

Perspektiven des Metzgerhandwerks

Die Branche entwickelt sich kontinuierlich weiter. Neue Verkaufskonzepte wie Smart Stores und Hybridläden, die rund um die Uhr per Karte zugänglich sind, gewinnen an Bedeutung . Gleichzeitig bleibt die handwerkliche Kernkompetenz entscheidend: Die hohe Qualität der Produkte, der respektvolle Umgang mit Tieren und die Transparenz der Herstellung sind Alleinstellungsmerkmale der Handwerksmetzgereien .

Der Fleischkonsum in Deutschland zeigt sich stabil: Nach einem Rückgang auf 53,5 kg pro Kopf im Jahr 2025 wird für 2026 ein Anstieg auf 54,9 kg prognostiziert . Die Kunden essen bewusster und differenzieren stärker nach Sorten – eine Entwicklung, die spezialisierten Handwerksbetrieben entgegenkommt.

Besucherinformationen

Termin : 10. und 11. Oktober 2026

: 10. und 11. Oktober 2026 Öffnungszeiten : 10 bis 18 Uhr

: 10 bis 18 Uhr Eintritt : 5 € pro Person/Tag, 8 € für beide Tage, Kinder bis 14 Jahre frei

: 5 € pro Person/Tag, 8 € für beide Tage, Kinder bis 14 Jahre frei Parkplätze : Kostenlos verfügbar

: Kostenlos verfügbar Ort: Ostheim vor der Rhön (Unterfranken)

Adresse: Kirchstraße 14, 97645 Ostheim vor der Rhön

E-Mail: tourismus@ostheim.de

Web: rhoener-wurstmarkt.de, ostheimrhoen.de

Fazit

Der 13. Rhöner Wurstmarkt zeigt eindrucksvoll, wie das Metzgerhandwerk in die Zukunft blickt: Mit einem klaren Bekenntnis zu handwerklicher Qualität, regionaler Herkunft und Spezialisierung. In Zeiten von industrieller Massenproduktion gewinnen diese Werte wieder an Bedeutung. Die deutschlandweit einzigartige Freiluftmesse bietet Verbrauchern die Möglichkeit, den guten Geschmack handwerklich und nachhaltig erzeugter Wurst- und Schinkenspezialitäten zu entdecken und zu genießen .

Die Veranstaltung leistet einen wichtigen Beitrag zur Imagepflege des Metzgerhandwerks – eine Imagepflege, die, wie Sybille Roemer von der afz betont, „kein Projekt, sondern ein Dauerprogramm ist, das jeden Tag mit Herz und Seele gelebt werden muss“ .

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