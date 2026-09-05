Culinary Weekend im Park Hotel Vitznau 2026: Ein Treffen der Spitzenköche

Das Park Hotel Vitznau lädt Ende September 2026 zu einem exklusiven Kulinarischen Weekend. Der Event vereint ein 6-Hands-Dinner mit einem 6-Gang-Menü und die bereits elfte Auflage der beliebten Kitchen Party. 15 Köche und Gastgeber aus vier Ländern verwandeln das Hotel in eine Bühne für gehobene Kochkunst.

Park Hotel Vitznau Küchenparty

Culinary Weekend im Park Hotel Vitznau

Auftakt mit einem 6-Hands-Dinner

Den Auftakt des Wochenendes bildet am Sonntag, den 27. September 2026, ein 6-Gang-Menü, das von den drei Küchenchefs Patrick Mahler (Restaurant focus ATELIER, Vitznau), Philipp Keliny (Grill Restaurant & Seeterrasse, Vitznau) und dem niederländischen Drei-Sterne-Koch Jacob Jan Boerma (The White Room, Amsterdam) gemeinsam kreiert und zubereitet wird . Patrick Mahler führt das mit zwei Michelin-Sternen und 18 Gault&Millau-Punkten ausgezeichnete Restaurant focus ATELIER, das für seine klare, moderne Küche mit Einflüssen aus aller Welt bekannt ist . Philipp Keliny ist seit kurzem Küchenchef im Park Hotel Vitznau und verantwortet das Grill Restaurant & Seeterrasse . Jacob Jan Boerma bringt die Erfahrung von drei Michelin-Sternen und 19 Gault&Millau-Punkten mit nach Vitznau.

Das Dinner beginnt um 18:00 Uhr mit einer Führung durch die historischen Weinkeller des Hotels, gefolgt von einem Champagner-Apéro und einem Meet & Greet mit den Köchen. Das Menü selbst wird im focus ATELIER serviert .

Die Kitchen Party No. 11

Am darauffolgenden Montag, den 28. September 2026, öffnet das Park Hotel Vitznau von 18:30 bis 22:30 Uhr seine Küche für die Kitchen Party No. 11. Dieses Event hat sich als kulinarischer Parcours etabliert, bei dem die Gäste frei zwischen verschiedenen Live-Cooking-Stationen wechseln und den Köchen bei der Arbeit über die Schulter schauen können .

Neben den Gastgebern des Hauses, Christian Nickel (Executive Chef) und den bereits genannten Patrick Mahler und Philipp Keliny, sind zahlreiche weitere Spitzenköche aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und den Niederlanden vertreten :

Silvio Nickol , Silvio Nickol Gourmet Restaurant, Wien – 2 Michelin-Sterne und 19 Gault&Millau-Punkte

, Silvio Nickol Gourmet Restaurant, Wien – 2 Michelin-Sterne und 19 Gault&Millau-Punkte Jeroen Achtien , Inter Scaldes, Niederlande – 2 Michelin-Sterne und 18 Gault&Millau-Punkte

, Inter Scaldes, Niederlande – 2 Michelin-Sterne und 18 Gault&Millau-Punkte Stefan Gerber , Executive Pastry Chef, Badrutt’s Palace Hotel, St. Moritz

, Executive Pastry Chef, Badrutt’s Palace Hotel, St. Moritz Luca Haase , Sonnenberg le soir, Kriens – 1 Michelin-Stern und 15 Gault&Millau-Punkte

, Sonnenberg le soir, Kriens – 1 Michelin-Stern und 15 Gault&Millau-Punkte Monika Huber , Wirtschaft am Schlössli, Bottighofen – 14 Gault&Millau-Punkte

, Wirtschaft am Schlössli, Bottighofen – 14 Gault&Millau-Punkte Marcel Koolen , Restaurant 7132 Silver, Vals – 2 Michelin-Sterne und 18 Gault&Millau-Punkte

, Restaurant 7132 Silver, Vals – 2 Michelin-Sterne und 18 Gault&Millau-Punkte Silvia Manser , Restaurant Truube, Gais – 1 Michelin-Stern und 17 Gault&Millau-Punkte

, Restaurant Truube, Gais – 1 Michelin-Stern und 17 Gault&Millau-Punkte Jonathan Pichler , Mamie Café & Patisserie, Luzern

, Mamie Café & Patisserie, Luzern Simon Sauter und Malte Heinrich , Haebel Group und Restaurant Haebel, Hamburg – 1 Michelin-Stern

, Haebel Group und Restaurant Haebel, Hamburg – 1 Michelin-Stern Patrick Siekendiek, NERI Cantina & Cucina, Zürich

Buchungsinformationen

Das 6-Hands-Dinner und die Kitchen Party sind einzeln buchbar. Das Culinary Weekend Package umfasst beide Veranstaltungen sowie zwei Übernachtungen im Park Hotel Vitznau inklusive Frühstück. Auf die Übernachtungen wird ein Rabatt von 25 Prozent gewährt .

Die Preise für die Einzelveranstaltungen: Das 6-Hands-Dinner kostet CHF 295 pro Person, die Kitchen Party CHF 375 pro Person. Die Anzahl der Packages ist begrenzt. Buchungen sind ausschliesslich telefonisch unter +41 41 399 60 60 möglich.

Weitere Informationen bietet die Hotel-Website : https://www.parkhotel-vitznau.ch/aktivitaeten/events/culinary-weekend