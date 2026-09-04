Produktentwicklung im Europa-Park: Jürgen Wörner und die prämierten Getränke der Marke ALZA. Im Europa-Park entstehen nicht nur Fahrgeschäfte und Hotels, sondern auch eigenständige Getränkeprodukte. Jürgen Wörner ist als Produktentwickler im Bereich Beverage für die Kreation und Umsetzung neuer Geschmackserlebnisse verantwortlich.

Jürgen Wörner entwickelt neue Getränke

Jürgen Wörner entwickelt neue Getränke

Seine Arbeit führte zu mehreren Auszeichnungen für die Produkte der Marke ALZA, darunter ein Vermouth, der von Fachpublikationen mit hohen Punktzahlen bewertet wurde.

Drei Produkte mit 92 Falstaff-Punkten

Die Produkte aus dem Umfeld von ALZA und Château Ollwiller erzielten im Jahr 2026 beim Fachmagazin Falstaff jeweils eine Bewertung von 92 Punkten. Dabei handelt es sich um ALZA Le Rosé, ALZA LXIR Vermouth und Château Ollwiller Crémant Rosé . Die Verkostungsnotizen für den ALZA LXIR Vermouth beschreiben „zart ätherische Anklänge“ mit Blutorange und prägnanter Fruchtsäure in der Nase, trockene Anklänge im Antrunk mit Orange und Grapefruit, kräuterige Einsprengsel im Mittelteil und ein lebhaftes, leicht süßliches Finish.

ALZA LXIR: Auszeichnung als Vermouth des Jahres

Einen weiteren Erfolg erzielte ALZA LXIR beim International Spirits Award des Weinmagazins Meininger. Der Vermouth erhielt eine Goldmedaille und wurde als „Vermouth des Jahres“ ausgezeichnet . Der Wettbewerb wird jährlich von Meininger durchgeführt und bewertet hochwertige Destillate aus aller Welt in Blindverkostungen.

Produktentwicklung im Europa-Park

Die Entwicklung der Getränke erfolgt im Europa-Park. Die Idee, ein vollständig in Eigenregie entwickeltes und produziertes Getränk auf den Markt zu bringen, geht auf Thomas Mack zurück, der als geschäftsführender Gesellschafter unter anderem den Bereich Gastronomie verantwortet . Die Basis des ALZA LXIR Vermouth bildet ALZA Le Rosé aus Pinot Noir Trauben. Ergänzt wird der Wein durch 20 ausgewählte Botanicals aus dem Umfeld des elsässischen Château Ollwiller . Das Blending, die Abfüllung und die Etikettierung erfolgen in Handarbeit im Europa-Park . Der Alkoholgehalt beträgt 18 % vol., der Zuckergehalt wird als demi-sec angegeben.

Bezugsmöglichkeiten

Die ausgezeichneten Getränke sind im Europa-Park sowie in den Bars und Hotels des Europa-Park Erlebnis-Resorts erhältlich. Zudem können alle ALZA Produkte in ausgewählten Shops im Europa-Park und im Onlineshop erworben werden. Der Verkaufspreis für ALZA LXIR Vermouth liegt bei 18,90 Euro pro 0,75-Liter-Flasche.

Online Shop: https://shop.europapark.de/alza-rose-wein-elsass.htm