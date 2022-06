Top25 Freizeitparks Europa

In Europa gibt es insgesamt über 1.000 Freizeitparks – die einen groß, mit spannenden Fahrgeschäften, die anderen klein und familiär. Die Geschichte der Freizeitparks in Europa reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück, als der Dyrehavsbakken in Kopenhagen als erster Freizeitpark seine Tore öffnete.

Welcher Freizeitpark ist der beste in Europa, wo ist der Spaßfaktor für die ganze Familie am größten und welcher Park bietet das beste Preis-Leistungsverhältnis? Welcher ist am besten für mich und meine Familie? Die Reiseexperten von Travelcircus haben dieses Jahr die 65 beliebtesten Freizeitparks in Europa genauer unter die Lupe genommen, Preise und 2.598 Attraktionen verglichen und daraus den Freizeitpark Check Europa 2022 erstellt.

Das Wichtigste in Kürze:

Ein Tag im Freizeitpark für eine 4-köpfige Familie kostet zwischen 56 € und 534 €

In den letzten drei Jahren sind die Eintrittspreise um fast 15 % gestiegen

Im Durchschnitt gibt es 28,9 Fahrattraktionen pro Freizeitpark zu erleben

Die meisten Attraktionen hat ein polnischer Freizeitpark zu bieten

Bei Instagram ist ein bekanntes Schloss unschlagbar, doch beim Verhältnis Posts/Follower liegen andere Parks vorne

Die Top 25 Freizeitparks 2022 im Überblick.

Die gesamte Auswertung im Überblick

Der große Freizeitpark Check Europa 2022

Auf werbefreier Basis hat Travelcircus 238 Freizeitparks kontaktiert, um alle nötigen Informationen für diese Auswertung aus erster Hand zu erhalten. Neben den Freizeitparks, die sich bis zur Frist zurückgemeldet haben, wurden die Daten der Freizeitparks mit dem höchsten Suchvolumen – wenn möglich – nach bestem Gewissen selbst recherchiert. Alles in allem konnten so 65 Freizeitparks ausgewertet werden. Travelcircus hat 2.598 Attraktionen und 1.950 weitere Daten recherchiert, ausgewertet und miteinander verglichen, um herauszufinden, welche Freizeitparks in Europa dieses Jahr die besten sind.

Folgende Daten waren Grundlage für die Auswertung:

Bewertung bei Google

Durchschnittliches und maximale Suchvolumen bei Google im Zeitraum Januar 2021 bis März 2022 für alle Länder, die in der Auswertung vertreten waren (Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien)

Eintrittspreise

Anzahl Fahrattraktionen (nach Mindestalter kategorisiert)

Instagram-Beiträge sowie Instagram- und Facebook-Follower (Stand 13. Mai 2022)

Das Ergebnis: Die Top Freizeitparks in Europa

Auf Grundlage der recherchierten Daten wurden zahlreiche Faktoren berechnet und die besten Freizeitparks in verschiedenen Kategorien gekürt. Die einzelnen Awards im Überblick:

Top 25: Die besten Freizeitparks Europa

Top Preis-Leistungsverhältnis

Top Bewertung

Top Familienpark

Top Freizeitparks für Kiddies (4-Jährige)

Top Nachfrage

Top Achterbahnen

Top Instagram

Freizeitparks: Ein teurer Spaß für die ganze Familie

Freizeitpark Eintritt Erwachsene Eintritt Kinder Freier Eintritt bis… Parkplatz Gebühren Kosten 4-köpfige Familie Disneyland Paris 130,00 € 122,00 € 2 Jahre 30,00 € 534,00 € Legoland Windsor 73,89 € 73,89 € 89 cm 19,07 € 314,63 € Alton Towers 77,25 € 71,32 € 2 Jahre 7,13 € 304,27 € Thorpe Park 69,91 € 69,91 € 2 Jahre 9,48 € 289,12 € Chessington World of Adventures 68,00 € 63,21 € 2 Jahre 4,77 € 267,19 € Tivoli Kopenhagen 52,42 € 41,67 € 2 Jahre 53,76 € 241,94 € LEGOLAND Billund 57,67 € 57,97 € 2 Jahre 8,07 € 239,35 € Europa-Park 62,00 € 53,50 € 3 Jahre 8,00 € 239,00 € Flamingo Land 58,53 € 58,53 € 3 Jahre 0,00 € 234,12 € Paultons Park 57,64 € 57,64 € 99 cm 0,00 € 230,56 €

Die zehn teuersten Freizeitparks in Europa. Gewertet wurden die teuersten (regulären) Eintrittspreise der Hauptsaison 2022. Familientickets wurden nicht berücksichtigt. Fremdwährung wurde in Euro umgerechnet.

Für einen Besuch im Freizeitpark muss eine Familie teilweise wirklich tief in die Tasche greifen. Mit Abstand am teuersten ist ein Besuch in Disneyland Paris. Hier zahlt eine 4-köpfige Familie für einen spontanen Tag in beiden Parks inkl. Parken stolze 534,00 € – ohne Essen, Trinken und Souvenirs versteht sich. Im Legoland Windsor und in Alton Towers muss eine Familie immerhin über 300 € einplanen. Allgemein sind die Parks im Vereinigten Königreich am teuersten.

Disneyland fast 5-mal teurer als Energylandia

Deutlich weniger müssen Familien im Energylandia zahlen – hier kostet ein Tag Spaß für die ganze Familie gerade einmal 120,04 €. Allgemein bietet der polnische Freizeitpark das beste Preis-Leistungsverhältnis mit über 60 Attraktionen.

Die Preisentwicklung der 22 bekannteste Freizeitparks in den letzten drei Jahren (Durchschnitt Eintrittspreise für Erwachsene und Kinder).

14,5 % teurer – Die Preisentwicklung in den letzten drei Jahren

Freizeitparks werden jedes Jahr teurer. Travelcircus hat die Eintrittspreise der letzten drei Jahre der 22 beliebtesten europäischen Freizeitparks verglichen. Das Ergebnis überrascht: In den letzten drei Jahren ist der durchschnittliche Eintrittspreis um 14,37 % gestiegen! Spitzenreiter sind der Movie Park Germany und Energylandia mit einer Preiserhöhung von über 30 %.

Bis zu 30 € fürs Parken

Als wäre der Eintritt in die Parks nicht schon teuer genug, muss man in manchen Parks zusätzlich auch noch für das Parken ordentlich blechen. In Disneyland Paris kostet das Abstellen seines PKW stolze 30 € am Tag. Noch teurer kann es für Besucher des Tivoli Parks in Kopenhagen werden. Da es keine eigenen Parkplätze gibt, muss man hier auf die öffentlichen Parkplätze zurückgreifen, was bis zu 54 € pro Tag kosten kann. In 23 der 65 untersuchten Freizeitparks ist das Parken hingegen kostenlos möglich.

Familienausflug für unter 100 €? In diesen Parks (noch immer) kein Problem!

Freizeitpark Eintritt Erwachsene Eintritt Kinder Freier Eintritt bis… Parkplatz Gebühren Kosten 4-köpfige Familie Schloss Dankern 15,00 € 13,00 € 2 Jahre 0,00 € 56,00 € Ketteler Hof 16,00 € 16,00 € 2 Jahre 0,00 € 64,00 € Fabrikus World – Europark Vias 26,00 € 16,00 € – 0,00 € 84,00 € Etnaland 25,00 € 20,00 € 100 cm 0,00 € 90,00 € Parc Saint-Paul 25,00 € 21,00 € – 0,00 € 92,00 € Taunus Wunderland 25,50 € 23,00 € 100 cm 0,00 € 97,00 €

Die günstigsten Freizeitparks in Europa. Gewertet wurden die teuersten (regulären) Eintrittspreise der Hauptsaison 2022. Fremdwährung wurde in Euro umgerechnet.

In Europa gibt es unter den 65 untersuchten Freizeitparks noch sechs Parks, in denen eine 4-köpfige Familie unter 100 € für einen ganzen Tag im Freizeitpark zahlt. Gerade für Familien mit kleinen Kindern sind diese kleineren Parks ideal, um erste Freizeitparkluft zu schnuppern.

Sandra Rönsch, Freizeitpark-Expertin bei Travelcircus, empfiehlt: „Tickets am besten schon vorher online kaufen. Bei vielen Parks sind Online-Tickets günstiger als an der Kasse – das spart nicht nur bares Geld, sondern auch Zeit, da man mit Online-Tickets nicht mehr an der Kasse anstehen muss. Außerdem Augen auf im Supermarkt: Auf vielen Produkten verstecken sich 2-für-1 Tickets für Freizeitparks.“

Die meisten Attraktionen gibt es in Energylandia

Die zehn Parks mit den meisten Fahr-Attraktionen in Europa. Als Attraktionen zählen Achterbahnen, Wasserattraktionen und Familien-Fahrgeschäfte. Kostenpflichtige Zusatzattraktionen, Kinderspielplätze, Figuren und Ausstellungen wurden nicht berücksichtigt.

So unterschiedlich die Parks, so unterschiedlich auch die Attraktionsvielfalt: Während die 65 untersuchten Freizeitparks im Durchschnitt 28,95 Fahrgeschäfte haben, hat Energylandia mit Abstand die meisten Attraktionen zu bieten: 17 Achterbahnen, 20 Wasserattraktionen und allgemein fast 50 Familienattraktionen gibt es im polnischen Freizeitpark zu erleben.

17 Achterbahnen in einem Park

Wer auf Schnelligkeit, Höhe und Kribbeln im Bauch steht, auch der ist in Energylandia an der richtigen Stelle, denn in keinem anderen europäischen Freizeitpark gibt es so viele Achterbahnen. Ganze 17 Stück hat Polens größter Freizeitpark zu bieten. Von adrenalinreichen Actionbahnen mit Katapultstart und Überschlag über Hybrid-Holzachterbahnen und Wasserachterbahn bis hin zum Einsteigermodell ist alles dabei! Ebenfalls viele Achterbahnen bieten Europa-Park und Blackpool Pleasure Beach (jeweils 13), PortAventura World und Alton Towers (jeweils 10).

Europa-Park ist der Instagram-Star unter den europäischen Freizeitparks

Park #Hashtag Instagram-Beiträge Disneyland Paris #disneylandparis 5.906.037 Europa-Park #europapark 651.143 Efteling #efteling 609.411 PortAventura World #portaventuraworld 528.637 Gardaland #gardaland 428.456 Tivoli Kopenhagen #tivoli* 427.053 Alton Towers #altontowers 425.251 Liseberg #liseberg 359.761 Thorpe Park #thorpepark 266.861 Phantasialand #phantasialand 258.615

Die zehn europäischen Freizeitparks mit den absolut meisten Instagram-Beiträgen (Stand 13. Mai 2022). *Da Tivoli zwar der verbreitetste Hashtag ist, aber auch für viele andere Sachen genutzt wird, wurde geschaut, wie viele der Top Posts zum Freizeitpark passen. Deswegen wurde hier nur ein Drittel aller Beiträge berücksichtigt.

Keine Attraktion ist wohl so bekannt wie das Dornröschenschloss in Disneyland Paris. Kein Wunder also, dass es die meisten Instagram Beiträge in diesem Ranking von Disneyland Paris gibt. Unschlagbare 5,9 Millionen Instagram-Beiträge tragen den Hashtag #disneylandparis – 2,6 Millionen mehr als noch vor drei Jahren!

Auf Platz 2 schafft es Deutschlands größter Freizeitpark Europa-Park mit über 650.000 Beiträgen. Auf Platz 3 liegt Efteling mit über 600.000 Beiträgen. Im niederländischen Freizeitparks bietet der riesige Märchenwald einen Instagram Hotspot nach dem anderen.

Doch wer hat die meisten Posts pro Follower?

Park #Hashtag Instagram-Beiträge pro Follower (Instagram + Facebook) Tivoli Kopenhagen #tivoli* 0,90 Liseberg #liseberg 0,84 Linnanmäki #linnanmäki 0,83 Disneyland Paris #disneylandparis 0,80 Holiday Park #holidaypark 0,75 Kolmården #kolmården 0,66 Fort Fun Abenteuerland #fortfun 0,65 Efteling #efteling 0,61 Jardin d’Acclimatation #jardindacclimatation 0,57 Gröna Lund #grönalund 0,53

Die zehn Freizeitparks mit den meisten Instagram-Beiträgen pro Follower bei Facebook und Instagram (Stand 13. Mai 2022). In dieser Tabelle sind nur Freizeitparks aufgelistet, die einen offiziellen Facebook- und Instagram-Account haben. *Da Tivoli zwar der verbreitetste Hashtag ist, aber auch für viele andere Sachen genutzt wird, wurde geschaut, wie viele der Top Posts zum Freizeitpark passen. Deswegen wurde hier nur ein Drittel aller Beiträge berücksichtigt.

Schaut man sich aber an, wie viele Instagram Posts es pro Follower bei Instagram und Facebook gibt, sieht die Top 10 ganz anders aus! Hier sind Tivoli Kopenhagen, Liseberg und Linnanmäki Spitzenreiter mit 0,83–0,90 Instagram Posts pro Follower.

Der Holiday Park, Kolmården, Fort Fun Abenteuerland, Jardin d’Acclimatation und Gröna Lund schaffen es bei dieser Betrachtung ebenfalls in die Top 10 und gehören somit ebenfalls zu den Top Freizeitparks in puncto Instagram!

Die 25 besten Freizeitparks Europas 2022

Auswertung verrät: Das sind die 25 besten Freizeitparks Europas

Travelcircus hat 65 europäische Freizeitparks genauer unter die Lupe genommen und daraus den ultimativen Freizeitpark Check 2022 erstellt. Neben Eintrittspreisen, Öffnungszeiten, Bewertungen, Google-Suchvolumen und Instagram-Posts wurden auch alle Attraktionen untersucht und kategorisiert. Für die finale Bewertung wurden folgende Faktoren ermittelt:

Preis-Leistungs-Faktor: Dieser Faktor bezieht sich auf die Anzahl der Fahrattraktionen und die Eintrittspreise. So wurde ausgerechnet, wie viel Eintritt eine 4-köpfige Familie verhältnismäßig pro gebotener Attraktion zahlt. Zusätzlich wurde der durchschnittliche Eintrittspreis pro Achterbahn ausgerechnet. Aus beiden Faktoren wurde der Mittelwert berechnet. Je weniger man im Schnitt pro Attraktion und Achterbahn zahlt, desto höher die Punktzahl. Bewertungsfaktor: Wie wurde der Freizeitpark bei Google bewertet? Die Punktzahl entspricht 1:1 der Bewertung bei Google. Bekanntheitsfaktor: Wie bekannt ist der Freizeitpark? Je höher das durchschnittliche und das maximale Suchvolumen bei Google (Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien; Zeitraum Januar 2021 bis März 2022) ist, desto mehr Punkte gibt es. Spaßfaktor für jedes Alter: „Dafür bist du noch zu klein” – diesen Satz möchte kein Kind hören! Dieser Faktor zeigt auf, in welchen Parks es den höchsten durchschnittlichen Spaßfaktor für alle Altersgruppen gibt. Travelcircus hat dafür alle Attraktionen in den Parks untersucht und jeweils einen Spaßfaktor für 4-, 6-, 8-, 10- und 12-Jährige bestimmt, basierend auf der (prozentualen) Anzahl der Attraktionen, die in diesem Alter gefahren werden dürfen. Je höher der durchschnittliche Spaßfaktor für alle Altersgruppen, desto besser. Instagram-Faktor: Wie viele Instagram-Beiträge gibt es mit dem jeweiligen Hashtag des Parks? Damit auch kleinere Parks eine faire Chance haben, wurde zusätzlich auch die Anzahl der Posts ins Verhältnis der Followerzahlen bei Instagram und Facebook gesetzt. Je mehr Posts allgemein und je mehr Posts pro Follower, desto höher die Punktzahl.

Die 25 besten europäischen Freizeitparks im Überblick

Pro Faktor konnten 5 Punkte erreicht werden. Ein Freizeitpark kann also maximal 25 Punkte erreichen, wenn er in allen Kategorien die volle Punktzahl erhält.

Platz Freizeitpark

Preis/

Leistung

Google

Bekannt-

heit

jedes

Alter

Insta-

gram Punkte 1 Europa-Park 4,43 4,80 4,50 4,68 3,42 21,84 2 Efteling 3,85 4,70 3,68 4,79 4,02 21,05 3 Disneyland Paris 1,49 4,50 5,00 4,84 4,77 20,61 4 PortAventura World 4,33 4,40 3,71 4,20 3,57 20,20 5 Liseberg 3,86 4,50 3,29 4,25 4,08 19,97 6 Energylandia 4,95 4,80 3,92 4,26 2,03 19,95 7 Gardaland 4,07 4,50 3,84 4,41 3,04 19,86 8 Linnanmäki 4,34 4,50 3,08 4,13 3,65 19,70 9 Tivoli Kopenhagen 2,71 4,50 3,27 4,39 4,34 19,21 10 Plopsaland 4,51 4,30 3,21 4,75 2,24 19,01 11 Phantasialand 3,91 4,50 3,79 4,32 2,42 18,94 12 Parc Astérix 3,92 4,40 3,48 4,94 2,17 18,92 13 Alton Towers 3,58 4,40 3,82 4,09 2,94 18,83 14 Holiday Park 3,53 4,10 3,35 4,38 3,43 18,78 15 Hansa-Park 4,33 4,50 3,22 4,55 2,17 18,77 16 Toverland 4,05 4,60 3,19 4,68 2,22 18,74 17 Heide-Park 4,21 4,40 3,51 4,24 2,31 18,67 18 Mirabilandia 4,48 4,40 3,23 3,94 2,54 18,59 19 Gröna Lund 3,96 4,30 3,23 3,96 3,09 18,55 20 Djurs Sommerland 4,39 4,60 3,07 4,73 1,69 18,48 21 Erlebnispark Tripsdrill 4,22 4,70 3,24 4,71 1,61 18,48 22 Fort Fun Abenteuerland 3,83 4,20 3,05 4,75 2,61 18,44 23 Bayern-Park 4,52 4,60 3,08 4,71 1,31 18,22 24 Movie Park Germany 4,00 4,10 3,40 4,34 2,36 18,20 25 Le PAL 4,24 4,60 3,13 4,87 1,31 18,15 Die 25 besten Freizeitparks in Europa 2022. Maximal waren 25 Punkte möglich.

Die Travelcircus Top-Freizeitpark-Awards 2022

Jeder Freizeitpark besticht durch ganz individuelle Features. Während die einen durch eine Vielzahl aufregender Achterbahnen punkten, zeichnen sich die anderen durch besondere Kinderfreundlichkeit aus. Deshalb hat Travelcircus zusätzlich zum Ranking der Top 25 Freizeitparks insgesamt sieben Awards ins Leben gerufen, welche die 65 untersuchten Freizeitparks für besondere Eigenschaften auszeichnen.

Das beste Preis-Leistungsverhältnis 2022

In welchem Freizeitpark bekommt man am meisten für sein Geld? Dieser Frage ist Travelcircus auf den Grund gegangen und hat die Kosten für eine 4-köpfige Familie den angebotenen Fahrattraktionen gegenübergestellt. Das Ergebnis: Die Top 10 Freizeitparks Europa 2022 mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis!

Platz Park Kosten pro Attraktion 1 Energylandia 1,82 € 2 Bayern-Park 2,95 € 3 Etnaland 3,00 € 4 PowerPark 3,08 € 5 Plopsaland 3,57 € 6 Parc Saint-Paul 3,68 € 7 Taunus Wunderland 3,73 € 8 Skyline Park 3,73 € 9 Lightwater Valley 3,92 € 10 Le PAL 4,00 €

Die zehn europäischen Freizeitparks mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Für die Auswertung wurden die Kosten für eine 4-köpfige Familie (inkl. Eintritt und Parken) ins Verhältnis zur Anzahl der Fahrattraktionen gesetzt. Fremdwährung wurde in Euro umgerechnet.

Die besten Bewertungen 2022

Welcher Freizeitpark schneidet bei den Gästen am besten ab? Um diese Frage zu beantworten, hat Travelcircus alle Google-Bewertungen der 65 Freizeitparks verglichen. Die Freizeitparks mit den besten Bewertungen erhalten den Top Bewertung Award!

Park Bewertung bei Google Energylandia 4,80 Europa-Park 4,80 Erlebnispark Tripsdrill 4,70 Paultons Park 4,70 Ketteler Hof 4,70 Efteling 4,70 Fårup Sommerland 4,70

Die sieben europäischen Freizeitparks mit den besten Bewertungen bei Google. Für die Auswertung wurden die Bewertungen bei Google 1:1 übernommen.



Die besten Familienparks 2022

Welcher Freizeitpark in Europa bietet eigentlich die meisten Familienattraktionen? Travelcircus hat alle Fahrattraktionen der 65 untersuchten Freizeitparks kategorisiert und so herausgefunden, wo es die meisten Familienattraktionen gibt. In den zehn ausgezeichneten Parks befinden sich ausschließlich Familienattraktionen.

Park Anteil Familienattraktionen Ketteler Hof 100 % Leolandia 100 % Legoland Deutschland 100 % Schloss Dankern 100 % Futuroscope 100 % Taunus Wunderland 100 % Fort Fun Abenteuerland 100 % Ravensburger Spieleland 100 % Gulliver’s World 100 % Legoland Windsor 100 %

Die zehn besten Familien-Freizeitparks in Europa 2022. Gewertet wurde der Anteil an Familienattraktionen.

Die besten Freizeitparks für Kiddies 2022

„Dafür bist du leider noch zu klein” – diesen Satz möchte kein Kind hören! Deswegen hat Travelcircus alle Attraktionen der untersuchten Freizeitparks auf das Mindestalter untersucht. Das Ergebnis: Die zehn besten Kiddie-Freizeitparks Europas, in denen die meisten Attraktionen auch für 4-Jährige geeignet sind.

Platz Park Attraktionen für 4-Jährige 1 Ketteler Hof 100,00 % 2 Taunus Wunderland 100,00 % 3 Parc Astérix 97,14 % 4 Legoland Windsor 96,67 % 5 Gulliver’s World 96,00 % 6 Jardin d’Acclimatation 95,83 % 7 Le PAL 93,33 % 8 Kolmården 91,67 % 9 Disneyland Paris 90,63 % 10 Isla Mágica 90,48 %

Die zehn besten Kiddie-Freizeitparks in Europa 2022. In die engere Auswahl kamen alle Parks, in denen die meisten Fahrattraktionen auch für 4-Jährige geeignet sind (teilweise nur in Begleitung eines Erwachsenen).



Top Nachfrage 2022

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Bei über 1.000 Freizeitparks in Europa ist es gar nicht so einfach, den passenden für sich zu finden. Doch welche Freizeitparks haben eigentlich das höchste durchschnittliche Suchvolumen in Europa? Travelcircus hat es herausgefunden und dafür das Suchvolumen von Januar 2021 bis März 2022 in mehreren Ländern untersucht.

Platz Park Durchschnittliches Suchvolumen bei Google (Januar 2021–März 2022) 1 Disneyland Paris 1.961.597 2 Europa-Park 1.137.373 3 Alton Towers 608.000 4 Phantasialand 567.780 5 PortAventura World 542.367 6 Gardaland 531.140 7 Efteling 522.027 8 Energylandia 502.060 9 Thorpe Park 408.980 10 Parc Astérix 358.280

Die zehn Top Nachfrage Freizeitparks in Europa 2022. Diese zehn Parks haben das höchste, durchschnittliche Suchvolumen bei Google im Zeitraum Januar 2021–März 2022 in den Ländern Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und Tschechien.

Der Top-Achterbahn-Award 2022

Höher, weiter, schneller! Was wäre ein Freizeitpark ohne Achterbahnen? Egal, ob rekordbrechender Megacoaster, aufregende Wasserachterbahn oder familienfreundliche Raupenbahn – die europäischen Freizeitparks bieten ein riesiges Repertoire an unterschiedlichen Achterbahnen. Doch welcher Freizeitpark bietet eigentlich die meisten Achterbahnen?

Platz Park Anzahl Achterbahnen 1 Energylandia 17 2 Europa-Park 13 2 Blackpool Pleasure Beach 13 4 PortAventura World 10 4 Alton Towers 10 6 Flamingo Land 9 6 Heide-Park 9 6 Mirabilandia 9 6 Linnanmäki 9 10 Djurs Sommerland 8 10 Efteling 8 10 Fårup Sommerland 8 10 Phantasialand 8 10 Bobbejaanland 8 10 Gardaland 8 10 Movie Park Germany 8 10 Gröna Lund 8

Die europäischen Freizeitparks mit den meisten Achterbahnen.

Top Instagram Award 2022„

But first, let me take a selfie” – welcher Park ist bei der Instagram-Community am beliebtesten? Um das herauszufinden, hat Travelcircus geschaut, wie viele Beiträge die Parks mit dem parkeigenen Hashtag bei Instagram vorzuweisen haben.

Platz Park Instagram-Posts 1 Disneyland Paris 5.906.037 2 Europa-Park 651.143 3 Efteling 609.411 4 PortAventura World 528.637 5 Gardaland 428.456 5 Tivoli Kopenhagen 427.053 7 Alton Towers 425.251 8 Liseberg 359.761 9 Thorpe Park 266.861 10 Phantasialand 258.615

Die zehn europäischen Freizeitparks mit den meisten Instagram-Posts. Betrachtet wurden alle Posts, die den parkeigenen Hashtag tragen. *Da Tivoli zwar der verbreitetste Hashtag ist, aber auch für viele andere Sachen genutzt wird, wurde geschaut wie viele der Top Posts zum Freizeitpark passen. Deswegen wurde hier nur ein Drittel aller Beiträge berücksichtigt.

