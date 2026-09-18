Max Dahlinger ist neuer Küchenchef im The Garden des Hotel Florentin Frankfurt

Das THE FLORENTIN by Althoff Collection hat einen neuen kulinarischen Leiter für sein All-Day-Restaurant The Garden gewonnen: Max Dahlinger übernimmt ab sofort die Position des Küchenchefs und verantwortet damit nicht nur die Speisenfolge des Restaurants, sondern auch das gastronomische Angebot für Meetings & Events im Haus.

Max Dahlinger

Der 35-jährige Koch bringt eine klare kulinarische Handschrift mit, die hochwertige, saisonale Produkte in den Mittelpunkt stellt und diese mit Aromen und Einflüssen aus der japanischen Küche verbindet.

Beruflicher Werdegang: Von Karlsruhe über Los Angeles nach Frankfurt

Max Dahlinger begann seine berufliche Laufbahn mit einer Kochausbildung im „Gasthaus Gutenberg“ in Karlsruhe. Im Anschluss folgten Stationen im Raum Karlsruhe und Mannheim, bevor er den Küchenmeisterlehrgang an der Hotelfachschule in Heidelberg absolvierte. Internationale Erfahrung sammelte der gebürtige Badener während eines dreijährigen Aufenthalts in Los Angeles, wo er als Küchenchef und Betriebsleiter eines Sushi-Restaurants tätig war. Zuletzt fungierte er als Küchenchef im Restaurant 959 in Heidelberg. Diese Kombination aus handwerklicher Präzision, betriebswirtschaftlicher Verantwortung und internationaler Küchenerfahrung zeichnet seinen Werdegang aus.

Kulinarische Philosophie: Handwerk auf höchstem Niveau, bewusst unkompliziert

Max Dahlinger beschreibt seinen eigenen Ansatz so: „Mir ist es wichtig, handwerklich auf höchstem Niveau zu arbeiten und mit Produkten von bester Qualität so unkompliziert wie möglich umzugehen. Ich spiele gerne mit Aromen, viele meiner Einflüsse kommen aus der japanischen Küche. Dabei geht es mir nicht um klassisch japanische Gerichte, sondern um meine eigene Interpretation davon.“ Diese Haltung prägt bereits die aktuelle saisonale Speisekarte des The Garden: Leichte, aromenreiche Gerichte treffen auf saisonales Gemüse und fruchtige Akzente. Die Küche bleibt dabei zugänglich und alltagstauglich, ohne an kulinarischer Tiefe zu verlieren.

Drei-Gang-Menü zum Kennenlernen der neuen Handschrift

Seit dem 7. September 2026 präsentiert Max Dahlinger täglich von 18:00 bis 20:30 Uhr ein Drei-Gang-Menü zum Kennenlernen seiner Küche. Der Preis liegt bei 89 Euro pro Person. Den Auftakt bildet ein Aperitif von Schloss Vaux, Grand de Vaux Rosé aus dem Rheingau. Es folgen Tataki von der Wassermelone mit Burrata, Jadesoße und bunten Tomaten sowie Kikok Chicken mit Albuferasoße, gebranntem Miso-Lauch, Roscoff-Zwiebel und cremiger Polenta. Alternativ steht ein Onsen-Ei mit Koshihikari-Reis, Miso-Schaum und Pfifferlingen zur Wahl. Zum Abschluss serviert der Küchenchef einen Yuzu-Cheesecake mit Matcha, Kokos und Pink Grapefruit. Die Menüfolge zeigt exemplarisch die Verbindung von europäischer Produktküche mit japanischen Aromen und Techniken, die Dahlingers Stil kennzeichnet.

Boris Messmer, General Manager des THE FLORENTIN, ordnet die Personalie für Gourmet Report ein:

„The Garden soll ein lebendiger Ort für den ganzen Tag sein – für unsere Hotelgäste ebenso wie für Frankfurterinnen und Frankfurter. Max Dahlinger bringt dafür die richtige Mischung aus handwerklicher Präzision, einem klaren Blick auf das Produkt und einer eigenen kulinarischen Handschrift mit. Seine internationalen Erfahrungen und Einflüsse geben dem Restaurant neue Impulse.“

Damit positioniert das Haus das The Garden bewusst als ganzjährig frequentierten Treffpunkt – vom Frühstück über den Business Lunch bis zu Drinks und Dinner am Abend, mit Blick in den The Garden Courtyard.

Das THE FLORENTIN und die Althoff Collection: Kulinarik als zentraler Bestandteil

Kulinarik ist ein zentraler Bestandteil des THE FLORENTIN. Mit the dune, The Garden, The Florentin Bar und der Cigar Lounge bietet das Haus unterschiedliche gastronomische Konzepte für Hotelgäste ebenso wie für Frankfurter. Das THE FLORENTIN wurde Ende 2025 in Frankfurt eröffnet und ist der jüngste Neuzugang in der Althoff Collection, die als Teil der Dachmarke Althoff Hotels Deutschlands einzige inhabergeführte Luxushotelmarke ist. Ihre Philosophie basiert auf den vier Säulen Kulinarik, Architektur, Design und Service. Zum Portfolio gehören derzeit sechs individuelle Fünf-Sterne-Häuser in Deutschland, Großbritannien und Frankreich: das Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach nahe Köln, das Hotel Fürstenhof in Celle, das Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee, das St. James’s Hotel & Club in London sowie die Villa Belrose mit Bellevue Villa Rental in St. Tropez. 2027 wird das Althoff Dom Hotel in Köln die exklusive Kollektion ergänzen.

Fazit: Ein Küchenchef mit Profil für ein Restaurant mit Anspruch

Mit Max Dahlinger gewinnt das The Garden einen Küchenchef, der handwerkliche Ausbildung, internationale Erfahrung und eine klar konturierte kulinarische Sprache verbindet. Seine Küche ist produk torientiert, saisonal und aromatisch, ohne sich in klassischer japanischer Küche zu verlieren – stattdessen interpretiert er Einflüsse eigenständig und übersetzt sie in ein alltagstaugliches, aber anspruchsvolles Format. Für Frankfurt, das sich als Gastronomiestandort zunehmend über Vielfalt und Qualität definiert, ist das eine relevante Entwicklung. Wer die neue Handschrift kennenlernen möchte, hat dazu täglich von 18:00 bis 20:30 Uhr beim Drei-Gang-Menü für 89 Euro pro Person die Gelegenheit.

web: https://www.theflorentin.com/de/kulinarik/the-garden