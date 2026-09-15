40 Jahre Euro-Toques: Gourmet-Charity-Gala der Spitzenköche in Heidelberg

Europäische Kochkultur zwischen Herkunft, Handwerk und Zukunft. Europas größte Köchevereinigung Euro-Toques feiert 40 Jahre Engagement für eine europäische Küche, die Herkunft kennt, Handwerk ernst nimmt und Genuss als gesellschaftliche Verantwortung versteht.

Charity Gala der Euro Toques in Heidelberg – 40 Jahre

40 Jahre Euro-Toques

Das Charity-Gala-Dinner am 19. September im Heidelberger Schloss bildet den kulinarischen Rahmen für ein Jubiläum, das die Haltung der Vereinigung sichtbar macht: Spitzenköchinnen und Spitzenköche aus mehreren Ländern bringen ihre individuellen Handschriften zusammen – für regionale Erzeuger, nachhaltige Produktqualität und den Erhalt einer lebendigen europäischen Esskultur. Unter dem Motto „Genuss, der Gutes tut“ wird die Gala zugunsten der Kinder-Krebshilfe veranstaltet. Schirmherr ist Prof. Dr. Dr. Markus Schick, Staatssekretär im Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. Die Laudatio hält Prof. Josef Matzerath vom Deutschen Kulinaristik Institut. Durch den Abend führt Alexandra Philipps. Die Freddy Wonder Combo begleitet den Abend mit Musik der letzten vier Jahrzehnte.

Verleihung von Genuss-Kulturpreisen an Persönlichkeiten

Außerdem ehrt Euro-Toques zu diesem Jubiläumsanlass Persönlichkeiten und Prominente mit dem Genuss-Kulturpreis, die sich auf besondere Weise um Esskultur, Genuss, verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln oder die gesellschaftliche Bedeutung der Kulinarik verdient gemacht haben. Die Preisträger, die alle anwesend sein werden, sind Sarah Wiener für die Kategorie „Kulinarische Nachwuchsförderung“, Ralf Frenzel für die Kategorie „Flüssiger Gaumen“, Christine Lautenschläger für die Kategorie „Regionale Gastronomie & Nachhaltigkeit“ sowie Heiko Antoniewicz für die Kategorie „Innovative Kochkunst & Culinary Art“.

Euro-Toques Europe wurde 1986 in Brüssel auf Initiative des damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, Jacques Delors, gegründet. Zu den Wegbereitern gehörten prägende Namen der europäischen Gastronomie wie Paul Bocuse, Pierre Romeyer, Gualtiero Marchesi, Juan Mari Arzak, Myrtle Allen, Cas Spijkers und Eckart Witzigmann. Heute vereint die Vereinigung mehr als 4.000 Mitglieder und versteht sich als Stimme einer Küche, die handwerkliche Kompetenz, Transparenz in der Lebensmittelkette und die Wertschätzung regionaler Produzenten konsequent zusammenführt.

Ein Menü als Botschafter einer Haltung

Im Mittelpunkt des Jubiläums stehen nicht allein sechs Gänge, sondern die Köche und Produzenten dahinter. Den Auftakt gestaltet ein deutsch-polnisches Team: Christian Frank und Roland Stiegelmeier präsentieren gemeinsam mit den Euro-Toques-Stars des Challenges einen Gang aus Gelbflossenmakrele, Kaviar, Granny Smith, Spinat und Meerrettich. Als Gastkoch bringt der polnische Michelin-Koch Alan Lawrynowicz seine Perspektive auf zeitgenössische Spitzenküche ein. Marc Arend aus Luxemburg setzt mit seiner Bisque aux Écrevisses ein klassisches Zeichen aus der Suppenküche.

Wie konsequent Euro-Toques Herkunft und Innovation zusammendenkt, zeigt der dritte Gang mit Ahrtrüffel. Gemeinsam mit dem Ahrtrüffelverein sowie dem Köche-Team von Rungis Express entsteht eine Kreation aus Pulled Beef, Ahrtrüffel und getoasteter Brioche. Das Gericht rückt ein noch junges regionales Produkt in den Mittelpunkt. Mit Hans-Peter Wodarz steht anschließend ein Gründungsmitglied von Euro-Toques am Pass. Der Gründer von „Pomp, Duck & Circumstances“ präsentiert mit „Dialog von Früchten 2.0“ eine Neuinterpretation seines Signature-Dishs. Wodarz steht wie kaum ein anderer für die Verbindung aus kulinarischer Inszenierung, Gastlichkeit und dem Anspruch, Genuss als ganzheitliches Erlebnis zu gestalten.

Der Hauptgang vereint zwei weitere Qualitätshandschriften: Martin Scharff, Euro-Toques-Mitglied und gastronomischer Gastgeber in Heidelberg, und Küchenmeister Dirk Baumbach kombinieren sanft gegarte Barbarie-Entenbrust mit Balsamico-Pfefferkirschen, Pfifferlingen, jungem Wirsing und Kartoffelbaumkuchen. Für das Dessert kommen drei Kompetenzfelder zusammen: Schokoladenmeister Eberhard Schell aus Gundelsheim, Kräuterexperte Jean-Marie Dumain und Vigo Hanke widmen sich den unterschiedlichen Herkunftsprofilen von Kakao. Trinkschokolade aus Lavado in Mexiko, Eis aus Arhuaco-Kakao aus Kolumbien, Mousse aus Bolivien Beni und Kuchen aus Saint Domingue lassen Kakao nicht als anonyme Süßware, sondern als Produkt mit Terroir, Geschichte und sensorischer Vielfalt erscheinen. Ergänzt wird der Abschluss durch handgemachte belgische Spekulatius von Euro-Toques-Präsidentin Erika Vanvuchelen. Begleitet wird das Menü von deutschen Spitzenweinen der Weingüter Fabrice und Kallfelz.

Ein Jubiläum mit gesellschaftlichem Anspruch

Das Gala-Dinner ist zugleich Charity-Veranstaltung zugunsten der Kinder-Krebshilfe. Für Euro-Toques ist der gute Zweck dabei Teil eines umfassenderen Selbstverständnisses: Kulinarik hat eine soziale Dimension – von der Unterstützung verantwortungsvoller Erzeuger bis zur Verantwortung der Gastronomie gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Euro-Toques-Ehrenpräsident Eckart Witzigmann fasst diesen Anspruch in seinem Grußwort zusammen: „Zukunft braucht ja bekanntlich Herkunft und Ziele brauchen Orientierung.“ Nach 40 Jahren bleibt die Vereinigung damit ihrem Gründungsgedanken verpflichtet, europäische Ess- und Lebenskultur zu bewahren, aber gleichzeitig kulinarische Entwicklungen aktiv mitzugestalten.

19. September 2026, 18.30 Uhr, Königsaal, Schloss Heidelberg, Tickets www.heidelberger-schloss-gastronomie.de, Hotel-Sonderkontingente im Hotel Atlantic Heidelberg „Stichwort Euro-Toques“.

Über Euro-Toques:

Euro-Toques wurde 1986 in Brüssel auf Initiative von Jacques Delors gemeinsam mit prägenden Persönlichkeiten der europäischen Küche gegründet, darunter Paul Bocuse, Pierre Romeyer, Gualtiero Marchesi, Juan Mari Arzak, Myrtle Allen, Cas Spijkers und Eckart Witzigmann. Heute vereint die Organisation mehr als 4.000 Köchinnen und Köche in Europa und setzt sich für regionale Erzeuger, nachhaltige Landwirtschaft, handwerkliches Können und den Erhalt europäischer Esskulturen ein.

www.eurotoques-deutschland.de / www.eurotoques-international.com