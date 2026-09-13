MICHELIN Südwesten der USA 2026 – auch zum Download

Der MICHELIN Guide hat in einer festlichen Zeremonie im Fontainebleau Las Vegas seine Auswahl für den Südwesten der USA vorgestellt. Die Premiere markiert die Rückkehr des Guides nach Las Vegas und die erstmalige Bewertung der kulinarischen Landschaften von vier US-Bundesstaaten: Nevada, Arizona, Utah und New Mexico.

MICHELIN Südwesten der USA 2026

Insgesamt wurden 64 Restaurants in die erste Selektion aufgenommen, die 24 verschiedene Küchenstile repräsentieren .

Zwei Sterne für das Restaurant de Joël Robuchon

Das prestigeträchtigste neue Mitglied der Auswahl ist das Restaurant de Joël Robuchon im MGM Grand in Las Vegas. Das exklusive Fine-Dining-Lokal wurde für seine „exzellente Küche, die einen Umweg wert ist“, mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. Die mit opulentem Art-déco-Design ausgestattete Location bietet eine französisch inspirierte Gourmetreise mit Klassikern wie der Gelée de crustacés au crabe et caviar und dem Rotwild mit Birne.

Vier Restaurants mit einem MICHELIN-Stern

Den Status „Küche von hoher Qualität, einen Stopp wert“ erhielten folgende vier Restaurants:

é by José Andrés – The Cosmopolitan of Las Vegas, 3708 Las Vegas Blvd. S., Las Vegas, NV 89109

– The Cosmopolitan of Las Vegas, 3708 Las Vegas Blvd. S., Las Vegas, NV 89109 Guy Savoy Las Vegas – Caesars Palace, 3570 Las Vegas Blvd. S., Las Vegas, NV 89109

– Caesars Palace, 3570 Las Vegas Blvd. S., Las Vegas, NV 89109 L’Atelier de Joël Robuchon Las Vegas – MGM Grand, 3799 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109

– MGM Grand, 3799 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109 Monte – 2245 S.W. Temple St., South Salt Lake, Utah 84115

Das Monte in South Salt Lake, Utah, schrieb damit Geschichte: Es ist das erste Restaurant im Bundesstaat, das je mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde.

Gwendal Poullennec„Anlässlich unserer großen Rückkehr nach Las Vegas und in den weiteren Südwesten der USA feiern wir das Engagement und die Leidenschaft, die die großartigen kulinarischen Gemeinschaften von vier Bundesstaaten antreiben“, erklärte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide. „Ob es sich um weltweit anerkannte Restaurants oder versteckte Schätze handelt – die Region ist reich an außergewöhnlichen Adressen, wie diese erste Auswahl beweist. Unsere Inspektoren waren beeindruckt von der Authentizität und Kreativität der Küchenchefs sowie von der Bedeutung, die das Terroir in ihren verschiedenen Angeboten spielt. Wir gratulieren allen Ausgezeichneten!“

Bib Gourmand: 18 Restaurants für exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Kategorie „Bib Gourmand“ zeichnet 18 Lokale aus, die eine qualitativ hochwertige Küche zu moderaten Preisen bieten:

Restaurant Adresse China Poblano The Cosmopolitan of Las Vegas, 3708 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109 Esther’s Kitchen 1131 S. Main St., Las Vegas, NV 89104 Feldman’s Deli 2005 E. 2700 S., Ste. D, Salt Lake City, UT 84109 FnB 7125 E. 5th Ave., Ste. 31, Scottsdale, AZ 85251 Frontier 2400 Central Ave. SE, Albuquerque, NM 87106 Huarachis Taqueria 814 N. Central Ave., Phoenix, AZ 85004 Jambo Cafe 2010 Cerrillos Rd., Santa Fe, NM 87505 kid sister 4810 N. 7th St., Phoenix, AZ 85014 La Choza 905 Alarid St., Santa Fe, NM 87505 Little Miss BBQ 8901 N. 7th St., Phoenix, AZ 85020 Lom Wong 218 E. Portland St., Phoenix, AZ 85004 One More Noodle House 3370 S. State St., Ste. N5, South Salt Lake, UT 84115 Paper Dosa 551 W. Cordova Rd., Santa Fe, NM 87505 Phở 777 3585 S. Redwood Rd., Ste. 101, West Valley City, UT 84119 Pizzeria Bianco 623 E. Adams St., Phoenix, AZ 85004 Tia Sophia’s 210 W. San Francisco St., Santa Fe, NM 87501 Valentine 4130 N. 7th Ave., Phoenix, AZ 85013 YEN Viet Kitchen 3575 S. Decatur Blvd., Ste. 101, Las Vegas, NV 89103

Spezielle MICHELIN-Preise

Zusätzlich zu den Sternen und Bib Gourmands wurden vier Sonderpreise verliehen:

MICHELIN Preis für Cocktails: Joseph Simonson (Campo at Los Poblanos)

Joseph Simonson (Campo at Los Poblanos) MICHELIN Preis für Sommellerie (sponsored by Franciacorta): John Germain (Reserve)

John Germain (Reserve) MICHELIN Preis für Service (sponsored by Capital One Dining): Sean Christopher (Restaurant de Joël Robuchon)

Sean Christopher (Restaurant de Joël Robuchon) MICHELIN Preis für junge Küchenchefs (sponsored by OpenTable): René Andrade (Bacanora and Huarachis Taqueria)

Alle empfohlenen Restaurants (MICHELIN Guide Recommendation)

Die folgenden 41 Restaurants wurden in die Auswahl aufgenommen und werden vom Guide empfohlen :

Anima by Edo (9205 W. Russell Rd., #185, Las Vegas, NV 89148)

Arroyo Vino (218 Camino La Tierra, Santa Fe, NM 87506)

Atria (103 N. Leroux St., Flagstaff, AZ 86001)

Bacanora (1301 N.W. Grand Ave., Ste. 1, Phoenix, AZ 85007)

Bouchon (The Venetian Resort & Casino, 3355 Las Vegas Blvd. S., Las Vegas, NV 89109)

Campo at Los Poblanos (4803 Rio Grande Blvd. NW, Los Ranchos De Albuquerque, NM 87107)

Christopher’s at Wrigley Mansion (2501 E. Telawa Trl., Phoenix, AZ 85016)

Cote Las Vegas (The Venetian Las Vegas, 3355 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109)

Estiatorio Milos (The Venetian Las Vegas, 3355 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109)

Fry Bread House (4545 N. 7th Ave., Phoenix, AZ 85013)

Glai Baan (2333 E. Osborn Rd., Phoenix, AZ 85016)

Gymkhana Las Vegas (ARIA Resort & Casino, 3730 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89158)

Handle (136 Heber Ave., Ste. 107, Park City, UT 84060)

Hush Public House (14202 N. Scottsdale Rd., Ste. 167, Scottsdale, AZ 85254)

INDIBAR (6208 N. Scottsdale Rd., Paradise Valley, AZ 85253)

Izanami (Ten Thousand Waves, 21 Ten Thousand Waves Way, Santa Fe, NM 87501)

Joseph’s Culinary Pub (428 Agua Fria St., Santa Fe, NM 87501)

Kabuto (5040 Spring Mountain Rd., #4, Las Vegas, NV 89146)

Kame Omakase (3616 W. Spring Mountain Rd., Ste. 103, Las Vegas, NV 89102)

Koyote (551 W. 400 N., Salt Lake City, UT 84116)

Lamaii (4480 Spring Mountain Rd., Ste. 700, Las Vegas, NV 89102)

Latha (628 E. Adams St., Phoenix, AZ 85004)

Market Steer (213 Washington Ave., Santa Fe, NM 87501)

Matilda (1600 Snow Creek Dr., Park City, UT 84060)

Michael Mina (Bellagio Hotel & Casino, 3600 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109)

Mott 32 (The Palazzo at The Venetian, 3325 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109)

Paloma (401 S. Guadalupe St., Santa Fe, NM 87501)

Partage (3839 Spring Mountain Rd., Las Vegas, NV 89102)

Pho Ga Bac Bac (3775 Spring Mountain Rd., Las Vegas, NV 89102)

Ping Pang Pong (Gold Coast Hotel and Casino, 4000 W. Flamingo Rd., Las Vegas, NV 89103)

Pretty Penny (509 E. Roosevelt St., Phoenix, AZ 85004)

Reserve (6934 E. 1st Ave., Scottsdale, AZ 85251)

Restaurant Martin (526 Galisteo St., Santa Fe, NM 87501)

ShinBay (3720 N. Scottsdale Rd., Ste. 201, Scottsdale, AZ 85251)

SoulBelly BBQ (1327 S. Main St., Las Vegas, NV 89104)

Sparrow + Wolf (4480 Spring Mountain Rd., #100, Las Vegas, NV 89102)

Star of India (1000 S. Main St., Ste. 102, Salt Lake City, UT 84101)

Stubborn Seed Las Vegas (Resort World Las Vegas, 3000 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109)

The Nelson Cottage by High West (651 Park Ave., Park City, UT 84060)

Tratto (4743 N. 20th St., Phoenix, AZ 85016)

Wing Lei (Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd. S., Las Vegas, NV 89109)

Hotels

Ergänzt wird die kulinarische Auswahl durch die MICHELIN-Hotelauswahl. Diese hebt besonders stilvolle und originelle Unterkünfte hervor, wie das Edgewood Tahoe (eine MICHELIN-Schlüssel), die Wüsten-Oase Amangiri (drei MICHELIN-Schlüssel) oder das historische Los Poblanos Historic Inn & Organic Farm (zwei MICHELIN-Schlüssel) .

Fazit

Mit der ersten Ausgabe für den Südwesten der USA unterstreicht der MICHELIN Guide seinen Anspruch, auch abseits der etablierten Metropolen die globale Spitzengastronomie zu entdecken und zu fördern. Die Auswahl bietet eine beeindruckende Vielfalt, von der Haute Cuisine der Strip-Paläste bis zu den authentischen, regional verwurzelten Konzepten, und festigt den Ruf der Region als aufstrebendes kulinarisches Reiseziel.

Web: https://guide.michelin.com/de/de/selection/united-states/restaurants

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