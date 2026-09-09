Berlin Food Network e.V. gegründet – Branchennetzwerk für die Hauptstadt

In Berlin hat sich mit dem Berlin Food Network e.V. (BFN) erstmals ein branchenweites Netzwerk gegründet, das die gesamte Wertschöpfungskette der Berliner Food-Branche verbindet. Die offizielle Gründung wurde im August 2026 im Michelberger Restaurant in Friedrichshain gefeiert, mit rund 100 Gästen aus Gastronomie, Food-Handwerk, Handel und Start-ups .
Berlin Food Network e.V.
Ziele und Struktur
Das BFN verfolgt das Ziel, die nationale und internationale Sichtbarkeit der Berliner Food-Branche zu stärken und über eine gemeinsame Datenbasis die Grundlage für zielgerichtete Förderung zu schaffen. Der Verein ist parteipolitisch neutral und den Werten von Demokratie, Vielfalt und Menschenrechten verpflichtet .
Der 10-köpfige Vorstand arbeitet in der Aufbauphase ehrenamtlich. Die Mitglieder des Vorstands sind:
- Ben Pommer (Geschäftsführer BRLO Berlin) – Vorstandsvorsitzender
- Miranda Zahedieh (Gründerin BITE Club Berlin) – stellvertretende Vorsitzende
- Michael Hetzinger (Co-Geschäftsführer Berlin Food Week) – Finanzvorstand
- Lia Carlucci (Geschäftsführerin Food Campus Berlin)
- Eva-Maria Hilker (Herausgeberin EssPress)
- Melanie Hübel (Marketingleitung Sawade)
- Alexandra Laubrinus (Co-Geschäftsführerin Berlin Food Week)
- Tom Michelberger (Inhaber Michelberger Hotel, Restaurant & Farm)
- Regine Schneider (Inhaberin PR-Agentur Die Schneiderei)
- Anja Schmidt (Inhaberin Weinläden Schmidt, Restaurants Rutz u.a.)
„Zum ersten Mal spricht die ganze Bandbreite der Berliner Food-Szene mit einer gemeinsamen Stimme. Sichtbarkeit entsteht, wenn wir uns vernetzen und unsere Vielfalt gemeinsam erzählen“, sagte Ben Pommer, Vorstandsvorsitzender des Berlin Food Network e.V. dem Gourmet-Report.
Förderung und Mitgliedschaft
Die Aufbauphase wird derzeit über Mitgliedsbeiträge getragen. Eine GRW-Netzwerkförderung (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur) der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft wurde bewilligt; der Förderzeitraum soll voraussichtlich im Oktober 2026 beginnen .
Gastronominnen und Gastronomen, Manufakturen, Händler, Produzenten und Start-ups aus dem Berliner Food-Bereich können dem Verein beitreten. Informationen sind unter www.berlinfoodnetwork.de verfügbar .
Hintergrund
Die Gründung des BFN reagiert auf die Herausforderungen der Branche: steigende Kosten, Fachkräftemangel und nachlassende touristische Nachfrage treffen auf eine vielfältige Food-Landschaft, die vom Imbiss bis zum Sternerestaurant reicht. Bisher fehlte eine Struktur, die die gesamte Wertschöpfungskette verbindet – vom Food-Handwerk über die Gastronomie bis zur Food-Kultur.
Berlin Food Network
Zusammenfassung
In Berlin hat sich mit dem Berlin Food Network e.V. (BFN) erstmals ein branchenweites Netzwerk gegründet, das die gesamte Wertschöpfungskette der Berliner Food-Branche verbindet .