Berlin Food Network e.V. gegründet – Branchennetzwerk für die Hauptstadt

In Berlin hat sich mit dem Berlin Food Network e.V. (BFN) erstmals ein branchenweites Netzwerk gegründet, das die gesamte Wertschöpfungskette der Berliner Food-Branche verbindet. Die offizielle Gründung wurde im August 2026 im Michelberger Restaurant in Friedrichshain gefeiert, mit rund 100 Gästen aus Gastronomie, Food-Handwerk, Handel und Start-ups .

Ben Pommer (Geschäftsführer BRLO Berlin und Vorstandsvorsitzender), Miranda Zahedieh (Gründerin BITE Club Berlin und stellvertretende Vorsitzende), Michael Hetzinger (Co-Geschäftsführer Berlin Food Week und Finanzvorstand, Lia Carlucci (Geschäftsführerin Food Campus Berlin), Eva-Maria Hilker (Herausgeberin EssPress), Melanie Hübel (Marketingleitung Sawade), Alexandra Laubrinus (Co-Geschäftsführerin Berlin Food Week), Tom Michelberger (Inhaber Michelberger Hotel, Restaurant & Farm), Regine Schneider (Inhaberin PR-Agentur Die Schneiderei) und Anja Schmidt (Inhaberin Weinläden Schmidt, Restaurants Rutz und andere).

Berlin Food Network e.V.

Ziele und Struktur

Das BFN verfolgt das Ziel, die nationale und internationale Sichtbarkeit der Berliner Food-Branche zu stärken und über eine gemeinsame Datenbasis die Grundlage für zielgerichtete Förderung zu schaffen. Der Verein ist parteipolitisch neutral und den Werten von Demokratie, Vielfalt und Menschenrechten verpflichtet .

Der 10-köpfige Vorstand arbeitet in der Aufbauphase ehrenamtlich. Die Mitglieder des Vorstands sind:

Ben Pommer (Geschäftsführer BRLO Berlin) – Vorstandsvorsitzender

(Geschäftsführer BRLO Berlin) – Vorstandsvorsitzender Miranda Zahedieh (Gründerin BITE Club Berlin) – stellvertretende Vorsitzende

(Gründerin BITE Club Berlin) – stellvertretende Vorsitzende Michael Hetzinger (Co-Geschäftsführer Berlin Food Week) – Finanzvorstand

(Co-Geschäftsführer Berlin Food Week) – Finanzvorstand Lia Carlucci (Geschäftsführerin Food Campus Berlin)

(Geschäftsführerin Food Campus Berlin) Eva-Maria Hilker (Herausgeberin EssPress)

(Herausgeberin EssPress) Melanie Hübel (Marketingleitung Sawade)

(Marketingleitung Sawade) Alexandra Laubrinus (Co-Geschäftsführerin Berlin Food Week)

(Co-Geschäftsführerin Berlin Food Week) Tom Michelberger (Inhaber Michelberger Hotel, Restaurant & Farm)

(Inhaber Michelberger Hotel, Restaurant & Farm) Regine Schneider (Inhaberin PR-Agentur Die Schneiderei)

(Inhaberin PR-Agentur Die Schneiderei) Anja Schmidt (Inhaberin Weinläden Schmidt, Restaurants Rutz u.a.)

„Zum ersten Mal spricht die ganze Bandbreite der Berliner Food-Szene mit einer gemeinsamen Stimme. Sichtbarkeit entsteht, wenn wir uns vernetzen und unsere Vielfalt gemeinsam erzählen“, sagte Ben Pommer, Vorstandsvorsitzender des Berlin Food Network e.V. dem Gourmet-Report.

Förderung und Mitgliedschaft

Die Aufbauphase wird derzeit über Mitgliedsbeiträge getragen. Eine GRW-Netzwerkförderung (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur) der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft wurde bewilligt; der Förderzeitraum soll voraussichtlich im Oktober 2026 beginnen .

Gastronominnen und Gastronomen, Manufakturen, Händler, Produzenten und Start-ups aus dem Berliner Food-Bereich können dem Verein beitreten. Informationen sind unter www.berlinfoodnetwork.de verfügbar .

Hintergrund

Die Gründung des BFN reagiert auf die Herausforderungen der Branche: steigende Kosten, Fachkräftemangel und nachlassende touristische Nachfrage treffen auf eine vielfältige Food-Landschaft, die vom Imbiss bis zum Sternerestaurant reicht. Bisher fehlte eine Struktur, die die gesamte Wertschöpfungskette verbindet – vom Food-Handwerk über die Gastronomie bis zur Food-Kultur.