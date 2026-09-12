Club Sandwich in der Hotelgastronomie – Rezept: „Club Sandwich Hotelstandard“

Bestandsaufnahme eines Klassikers. Das Club Sandwich zählt zu den am weitesten verbreiteten Gerichten der internationalen Hotelgastronomie. Es findet sich auf Speisekarten weltweit und wird von Reisenden unabhängig von Herkunft und Reiseanlass erkannt.

Ferdinand Kretz, Lukas Bachl, Nikolaos Giannelis (v.l.n.r.)

© Florian Kroll

Club Sandwich in der Hotelgastronomie

Die folgende Bestandsaufnahme beschreibt die Positionierung des Gerichts in der gegenwärtigen Hotellerie anhand von Beispielen aus Häusern der Marriott Gruppe in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Marokko, die uns teilweise Informationen zur Verfügung stellten.

Historische Einordnung und Verbreitung

Die Entstehung des Club Sandwiches wird im späten 19. Jahrhundert in exklusiven Gentlemen’s Clubs in New York verortet. Von dort gelangte es in die Grand Hotels und etablierte sich als fester Bestandteil internationaler Hotelküchen. Die Grundstruktur – drei Toastbrotscheiben, geröstet, diagonal geschnitten, mit Geflügel, Ei, Salat und Sauce – ist weltweit standardisiert. Diese einheitliche Grundform ermöglicht eine sofortige Wiedererkennung.

Funktionale Bedeutung für Reisende

Nach Einschätzung der befragten Küchenchefs erfüllt das Club Sandwich eine spezifische Funktion im gastronomischen Angebot von Hotels. Es wird als verlässliche Konstante beschrieben, die Gästen unabhängig vom Aufenthaltsort ein bekanntes Produkt bietet. Lukas Bachl, Executive Chef im Ritz-Carlton Berlin, führt aus:

„Das Club Sandwich verkörpert genau die Eigenschaften, die auch die internationale Hotellerie ausmachen: Es ist weltoffen, unkompliziert und gleichzeitig von hoher Qualität. Gäste können sich unabhängig von ihrem Herkunftsland darauf verlassen, ein bekanntes und geschätztes Gericht vorzufinden.“ Das große Fressen – Brunch im JW Marriott Berlin

In den Hotels am Frankfurter Flughafen (Sheraton Frankfurt Airport Hotel und Frankfurt Airport Marriott Hotel) gehört das Club Sandwich nach Angaben des Hauses zu den meistbestellten Gerichten in Bar und Room Service. Roland Kauer, Executive Chef der beiden Häuser, beschreibt die Funktion des Gerichts wie folgt:

„Ein Club Sandwich ist selten das aufregendste Gericht einer Karte. Aber es vermittelt ein Gefühl von Ankommen, Durchatmen, Verlässlichkeit, Komfort und Gastfreundschaft. Genau diese Emotionen sind Kernwerte erfolgreicher Hotellerie.“

Handwerkliche Anforderungen

Die Küchenchefs bewerten das Club Sandwich als anspruchsvolles Gericht, obwohl es auf wenigen Zutaten basiert. Begründet wird dies mit der fehlenden Möglichkeit, Qualitätsmängel durch aufwendige Zubereitungstechniken oder komplexe Präsentation zu kaschieren. Die Qualität zeigt sich in der Auswahl der Zutaten, der Röstung des Brotes, der Textur der Komponenten und der Balance der Aromen.

Marco de Cecco, Executive Chef im München Marriott Hotel City West, formuliert:

„Ein Club Sandwich wirkt auf den ersten Blick vielleicht unkompliziert, doch genau deshalb kommt es auf jedes Detail an. Hochwertige Zutaten, handwerkliche Präzision und eine konstant hohe Ausführung machen aus einem Klassiker ein besonderes Erlebnis.“

Regionale Interpretationen

Die Häuser der Gruppe setzen regionale Akzente bei der Zubereitung des Club Sandwiches. Die Grundstruktur bleibt erhalten, die Zutaten variieren:

München Marriott Hotel City West: Isar Club Sandwich mit Dinkeltoast, Schwarzwälder Speck und Obazda

Isar Club Sandwich mit Dinkeltoast, Schwarzwälder Speck und Obazda The Ritz-Carlton, Berlin: Variante mit Prignitzer Maispoularde; vegetarische Version mit mariniertem Sellerie

Variante mit Prignitzer Maispoularde; vegetarische Version mit mariniertem Sellerie Hotel Imperial Riding School, Vienna: Regionale Produkte, hausgemachte Mayonnaise mit grobem französischem Senf

Regionale Produkte, hausgemachte Mayonnaise mit grobem französischem Senf Sheraton Frankfurt Airport Hotel und Frankfurt Airport Marriott Hotel: Vier-Toast-Variante nach britischem Vorbild

Vier-Toast-Variante nach britischem Vorbild Excelsior Hotel Gallia, Milan: Bio-Hähnchen, Brot aus Mailänder Bäckerei

Bio-Hähnchen, Brot aus Mailänder Bäckerei Paris Marriott Champs-Élysées Hotel: Freilandhähnchen vom Lieferanten des Élysée-Palasts; Lachs-Variante mit Dijon- und Savora-Senf

Freilandhähnchen vom Lieferanten des Élysée-Palasts; Lachs-Variante mit Dijon- und Savora-Senf The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam: Marokkanische Zutaten und regionales Gemüse (ohne Bacon)

Einordnung in Trends der Hotelgastronomie

Die befragten Küchenchefs beobachten eine verstärkte Nachfrage nach klassischen Gerichten. Begründet wird dies mit einem gestiegenen Bedürfnis nach Vertrautheit und Qualität bei gleichzeitiger Zunahme internationaler Mobilität. Das Club Sandwich wird als Beispiel für ein Gericht genannt, das diese Anforderungen erfüllt: Es bietet Wiedererkennbarkeit, lässt sich mit regionalen Zutaten variieren und erfordert handwerkliches Können in der Ausführung.

Die Verbindung von internationaler Standardisierung und lokaler Interpretation wird als charakteristisch für gegenwärtige Hotelgastronomie beschrieben. Das Club Sandwich dient dabei als Beispiel für ein Produkt, das sowohl die globale Ausrichtung der Hotellerie als auch die Bedeutung regionaler Identität abbildet.

Zusammenfassung

Das Club Sandwich bleibt ein fester Bestandteil der internationalen Hotelgastronomie. Es verbindet eine standardisierte Grundform mit regionalen Variationen, erfüllt eine Funktion als verlässliches Produkt für Reisende und stellt handwerkliche Anforderungen an die Küche. Die kontinuierliche Nachfrage über mehr als ein Jahrhundert wird von den befragten Küchenchefs auf diese Kombination aus Wiedererkennbarkeit, Qualität und Anpassungsfähigkeit zurückgeführt.

Das klassische Rezept für ein Hotelrestaurant orientiert sich an der Standardversion, die weltweit auf Room-Service-Karten zu finden ist. Die folgende Vorlage ist für den professionellen Einsatz in der Hotellerie gedacht und betont die Aspekte, die für eine Hotelküche entscheidend sind: eine gute Vorbereitbarkeit der Komponenten, hohe Qualität der Zutaten und eine ansprechende, konsistente Präsentation .

Club Sandwich in der Hotelgastronomie – Rezept: „Club Sandwich Hotelstandard“

Dieses Rezept ergibt ein klassisches Doppeldecker-Sandwich.

Zutaten (pro Portion)

Komponente Zutat Menge / Hinweise Brot Sandwich-Toast 3 Scheiben (für ein besonders feines Ergebnis Weißbrot) Hauptbelag Hähnchen- oder Putenbrust 150-200 g, hautentfernt Knusprige Komponente Frühstücksspeck (Bacon) 2-3 Scheiben, kross gebraten Frische Komponente Eisbergsalat 2-3 Blätter, in feine Streifen geschnitten Tomate 2-3 Scheiben Optionale Komponente Ei 1 Scheibe hartgekochtes Ei oder 1 Spiegelei Sauce Mayonnaise 2-3 EL (hausgemacht oder hochwertig) Zum Fixieren Holzspieße / Zahnstocher 4 Stück pro Sandwich

Zubereitung

Poulet/Geflügel zubereiten: Die Hähnchen- oder Putenbrust mit Salz und Pfeffer würzen. In einer ofenfesten Pfanne mit etwas Öl von beiden Seiten scharf anbraten. Anschließend im Ofen bei 160°C für ca. 10 Minuten fertig garen, bis das Fleisch durch ist . Herausnehmen und abkühlen lassen, bevor es in dünne, mundgerechte Scheiben geschnitten wird . Toast rösten: Die drei Toastscheiben goldbraun und knusprig rösten . Abkühlen lassen. Bacon braten: Den Frühstücksspeck in einer heißen Pfanne ohne zusätzliches Fett knusprig auslassen . Weitere Zutaten vorbereiten: Die Tomate in Scheiben schneiden, den Salat in feine Streifen schneiden und das Ei (falls verwendet) in Scheiben schneiden . Schichten: Die untere Toastscheibe mit Mayonnaise bestreichen. Mit einer Schicht Salat, den Geflügelscheiben und einer Scheibe Ei (optional) belegen. Die mittlere Toastscheibe darauflegen, ebenfalls mit Mayonnaise bestreichen und mit den knusprigen Baconscheiben und den Tomatenscheiben belegen. Mit der dritten Toastscheibe abschließen . Fixieren und Schneiden: Das gesamte Sandwich mit vier Holzspießen fixieren, damit es beim Schneiden und Servieren nicht auseinanderfällt. Anschließend das Sandwich diagonal zweimal durchschneiden, sodass vier handliche Dreiecke entstehen . Servieren: Das Club Sandwich wird klassisch mit Pommes frites und einem kleinen Salat (z. B. Coleslaw) serviert .

Variationsmöglichkeiten für regionale Akzente

Wie im vorherigen Artikel erwähnt, lässt sich das Grundrezept durch regionale Zutaten individuell interpretieren :

Bayern (z.B. Isar Club Sandwich): Verwenden Sie Dinkeltoast, Schwarzwälder Speck und ersetzen Sie die Mayonnaise durch eine Cremefrischkäse-Mischung oder Obazda.

Verwenden Sie Dinkeltoast, Schwarzwälder Speck und ersetzen Sie die Mayonnaise durch eine Cremefrischkäse-Mischung oder Obazda. Frankreich: Greifen Sie zu Freilandhähnchen und verfeinern Sie die Mayonnaise mit Dijon-Senf .

Greifen Sie zu Freilandhähnchen und verfeinern Sie die Mayonnaise mit Dijon-Senf . Berlin: Servieren Sie eine vegetarische Variante mit mariniertem, gegrilltem Sellerie anstelle des Geflügels .

Schlüsselfaktoren für die Hotelküche

Konstanz: Durch die standardisierte Zubereitung wird ein gleichbleibend hohes Niveau gewährleistet, das Gäste auf Reisen erwarten .

Vorbereitung: Die einzelnen Komponenten (gekochtes Geflügel, Soßen, gewaschene Salate) können für den Service vorbereitet werden. Das Sandwich wird dann à la carte zusammengesetzt .

Qualität: Der Erfolg des Gerichts hängt von der Qualität der wenigen, aber entscheidenden Zutaten ab.