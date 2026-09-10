Das Bürgenstock Resort Lake Lucerne führt am 24. Oktober 2026 die Veranstaltungsreihe „Chefs United – Chef Wehrle & Friends“ zum siebten Mal durch. Die Location ist die Bürgenstock Event Domes oberhalb des Vierwaldstättersees. Veranstalter ist die Betreibergesellschaft des Resorts, die Bürgenstock Collection.

Mike Wehrle, Corporate Culinary Director der Bürgenstock Collection

Chefs United 2026 – Mike Wehrle

Veranstaltungskonzept und Teilnehmer

Die Veranstaltung vereint mehrere Köche an verschiedenen Live-Cooking-Stationen, die parallel Gerichte zubereiten und servieren. Die kulinarische Leitung hat Mike Wehrle, Corporate Culinary Director der Bürgenstock Collection. Die teilnehmenden Köche und weitere Akteure für 2026 sind:

Caterina Vosti & Dario Gaiti (Collina Luxury Relais)

(Collina Luxury Relais) Jean-Michel Bardet (Moët & Chandon)

(Moët & Chandon) Jörg Sackmann (Hotel Sackmann)

(Hotel Sackmann) Nicolai Wiedmer (Das Eckert)

(Das Eckert) Thomas Bühner (La Vie by Thomas Bühner)

(La Vie by Thomas Bühner) Maître Fromager Rolf Beeler

Mike Wehrle & Damián Carini (Bürgenstock Resort Lake Lucerne)

Ablauf und Rahmenprogramm

Der Abend beginnt um 18:00 Uhr mit einem Willkommens-Apéro. Ab 18:30 Uhr öffnen die Kochstationen, an denen die Gäste die Speisen direkt vor Ort zubereitet erhalten. Begleitend werden Champagner und Weine ausgeschenkt.

Das Programm wird von Cloé Maria Salzgeber moderiert. Für die musikalische Untermalung ist die Knights Club Band engagiert.

Angebotene Produkte und Zutaten

Die Veranstalter geben folgende Produkte und Lieferanten für die kulinarischen Stationen bekannt:

Austern der Marke Bianchi (Sorten Gillardeau und Marennes)

(Sorten Gillardeau und Marennes) Kaviar von Oona Caviar

Geräucherter Lachs der Marke Balik

Rindfleisch der Marke Luma (nach Herstellerangaben spezifisch gereift)

Ticketpreise und Buchungsmodalitäten

Der Ticketpreis beträgt CHF 340 pro Person und beinhaltet den Zugang zur Veranstaltung, die Speisen an den Stationen sowie die Getränkebegleitung. Das Resort bietet zudem Übernachtungspakete in Kombination mit dem Eventbesuch an.

Buchungen sind über die Website des Bürgenstock Resorts möglich:

https://burgenstockresort.com/de/angebote/chefs-united-chef-wehrle-und-friends

Hintergrundinformation

Das Bürgenstock Resort Lake Lucerne ist Teil der Bürgenstock Collection, einer Schweizer Hotelgruppe, die zum Portfolio der Katara Hospitality aus Katar gehört. Die Bürgenstock Collection umfasst vier Häuser mit insgesamt 667 Zimmern. Das Resort selbst verfügt über 360 Zimmer, verteilt auf vier Hotels, sowie zwölf gastronomische Betriebe.