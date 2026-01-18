Veröffentlicht am von Gourmet Report

MICHELIN New York, Chicago, Philadelphia, Boston, Washington D.C. 2026

Alle Sterne-Restaurants, Green Stars, Bib Gourmand & Special Awards. Mit dem MICHELIN Northeast Cities USA 2026 werden erstmals Boston und Philadelphia in die Auswahl integriert. Die Listen umfassen New York, Chicago, Washington D.C. und enthalten 664 Restaurants mit 64 verschiedenen Küchenstilen sowie alle neuen und bestehenden Bib Gourmand und Green Stars.

Eleven Madison Park - Daniel Humm
Das war so spannend, dass ich prompt vergaß, zu fotografieren: Karotten-Tatar von Daniel Humm / Eleven Madison Park – New York City

MICHELIN Northeast Cities USA 2026

„Dieses Jahr ist ein bedeutender Moment, da die Städte des Nordostens gemeinsam das außergewöhnliche Talent in den Restaurants dieser fünf Metropolen feiern. Wir sind stolz, die allerersten Auswahlen sowohl in Boston als auch Philadelphia verkünden zu können und zahlreiche neue Restaurants in der MICHELIN-Sterne-Familie willkommen zu heißen. Unsere anonymen Inspektoren waren beeindruckt von der Leidenschaft, die die Gastronominnen und Gastronomen in ihre Kreationen einfließen lassen.
Herzlichen Glückwunsch an alle heute ausgezeichneten Küchenchefs und Teams!“ Gwendal Poullennec im Gourmet Report Gespräch

Drei MICHELIN Sterne 2026 (Northeast Cities)

  • Sushi Sho (Japanese)
    3 E. 41st St., New York, NY 10017
  • Eleven Madison Park
    11 Madison Ave., New York, NY 10010
  • Le Bernardin
    155 W. 51st St., New York, NY 10019
  • Per Se
    10 Columbus Circle, New York, NY 10019
Restaurants, die 2026 von 3 Sternen auf 2 Sterne abgestuft wurden oder nicht mehr in der Topkategorie erscheinen:

  • The Inn at Little Washington (Washington, Virginia): Wird 2026 nicht mehr auf 3-Sterne-Niveau geführt.
  • Alinea (Chicago): Erscheint in der offiziellen Auflistung 2026 nicht mehr als 3-Sterne-Restaurant.

(Diese markanten Abwertungen verdeutlichen, dass der Guide weiterhin nach höchsten Standards und jährlicher Überprüfung vergibt und gerade auch ikonische Lokale die Sterne verlieren können, wenn das Urteil der anonymen Inspektoren nicht mehr zur Höchstwertung reicht.)

Zwei MICHELIN Sterne (2026, Auswahl aus dem MICHELIN Northeast Cities USA 2026)

  • Kasama (Filipino) – 1001 N. Winchester Ave., Chicago, IL 60622
  • Joo Ok (Korean Modern) – 22 W. 32nd St., 16th Fl., New York, NY 10001
  • Atomix (Korean Modern) – 104 E. 30th St., New York, NY 10016
  • Sushi Noz (Japanese) – 181 E. 78th St., New York, NY 10075
  • Ever – 1340 W. Fulton St., Chicago, IL 60607
  • Saga – 70 Pine St., New York, NY 10005
  • The Modern – 9 W. 53rd St., New York, NY 10019
  • Gabriel Kreuther – 41 W. 42nd St., New York, NY 10036
  • Jean-Georges – 1 Central Park West, New York, NY 10023
  • Chef’s Table at Brooklyn Fare – 431 W. 37th St., New York, NY 10018
  • Masa – 10 Columbus Circle, New York, NY 10019
  • Oriole – 661 W. Walnut St., Chicago, IL 60661
  • Jônt – 1904 14th St. NW, Washington, DC 20009

Ein Stern – Neue Restaurants 2026 auch in Boston & Philadelphia

  • 311 Omakase (Japanese)
    605 Tremont St., Boston, MA 02118
  • Friday Saturday Sunday
    261 S. 21st St., Philadelphia, PA 19103
  • Her Place Supper Club
    1740 Sansom St., Philadelphia, PA 19103
  • Provenance
    408 S. 2nd St., Philadelphia, PA 19147
  • Feld (Contemporary/Farm-to-Table)
    2018 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622
  • Bridges (Contemporary)
    9 Chatham Sq., New York, NY 10038
  • Huso (Contemporary)
    323A Greenwich St., New York, NY 10013
  • Muku (Japanese/Kaiseki)
    412 Greenwich St., New York, NY 10013
  • Yamada (Japanese/Kaiseki)
    16 Elizabeth St., New York, NY 10013
MICHELIN Green Star Restaurants 2026

  • Feld (new, Chicago)
    2018 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622
  • Pietramala (new, Philadelphia)
    614 N. 2nd St., Philadelphia, PA 19123
  • Blue Hill at Stone Barns
    630 Bedford Rd., Tarrytown, NY 10591
  • Daisies
    2375 Milwaukee Ave., Chicago, IL 60647
  • Dirt Candy
    86 Allen St., New York, NY 10002
  • Family Meal at Blue Hill
    75 Washington Pl., New York, NY 10011
  • One White Street
    1 White St., New York, NY 10013
  • Oyster Oyster
    1440 8th St. NW, Washington, DC 20001
  • The Inn at Little Washington
    309 Middle St., Washington, VA 22747
MICHELIN Bib Gourmand 2026 – neue Adressen

  • 4th Street Deli
    700 S. 4th St., Philadelphia, PA 19147
  • Angelo’s
    736 S. 9th St., Philadelphia, PA 19147
  • Bánh Anh Em
    99 3rd Ave., New York, NY 10003
  • Bar Volpe
    170 W. Broadway, Boston, MA 02127
  • Chalong
    749 9th Ave., New York, NY 10019
  • Dalessandro’s
    600 Wendover St., Philadelphia, PA 19128
  • Del Rossi’s
    538 N. 4th St., Philadelphia, PA 19123
  • Dizengoff
    1625 Sansom St., Philadelphia, PA 19103
  • El Chingon
    1524 S. 10th St., Philadelphia, PA 19147
  • Fiorella
    817 Christian St., Philadelphia, PA 19147
  • Fox & The Knife
    28 W. Broadway, Boston, MA 02127
  • Jahunger
    272 Brookline St., Cambridge, MA 02139
  • La Dong
    11 E. 17th St., New York, NY 10003
  • Laliko
    80 Carmine St., New York, NY 10014
  • Mahaniyom
    236 Washington St., Brookline, MA 02445
  • Mirra
    1954 W. Armitage Ave., Chicago, IL 60622
  • Nadu
    2518 N. Lincoln Ave., Chicago, IL 60614
  • Noreetuh
    128 First Ave., New York, NY 10009
  • Olmo
    103 Saratoga Ave., Brooklyn, NY 11233
  • Pagu
    310 Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02139
  • PhoXotic
    103 Rhode Island Ave. NW, Washington, DC 20001
  • Pizzeria Beddia
    1313 N. Lee St., Philadelphia, PA 19122
  • Royal Sushi & Izakaya
    780 S. 2nd St., Philadelphia, PA 19147
  • Sal Tang’s
    521 Hicks St., Brooklyn, NY 11231
  • Sally
    2229 Spruce St., Philadelphia, PA 19103
  • Sumiao Hunan Kitchen
    270 Third St., Cambridge, MA 02142
  • Taqueria Chingón
    817 W. Fulton Market, Chicago, IL 60607
  • Taqueria El Chato
    620 Manhattan Ave., Brooklyn, NY 11222
  • Yemenat
    7721 5th Ave., Brooklyn, NY 11209
  • Your Only Friend
    1114 9th St. NW, Washington, DC 20001
MICHELIN Special Awards 2026

  • Exceptional Cocktails Award: Chompon “Boong” Boonnak, Mahaniyom (236 Washington St., Brookline, MA)
  • Sommelier Award: Annie Shi, Lei (15-17 Doyers St., New York, NY)
  • Outstanding Service Award: Amy Cordell, Ever (1340 W. Fulton St., Chicago, IL)
  • Young Chef/Culinary Professional Award: India Doris Markette, Markette (326 7th Ave., New York, NY)
  • Mentor Chef Award: José Andrés, minibar (855 E St. NW, Washington, DC)

Alle vollständigen Listen inkl. aller bestehenden Sterne, Bib Gourmand der Vorjahre, weiteren Städte und jedem Restaurant sind auf der offiziellen Website
👉 guide.michelin.com/us/en/ filter- und suchbar, tagesaktuell abrufbar und für jede Stadt recherchierbar.

MICHELIN Northeast Cities USA 2026

