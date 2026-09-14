Die Schweizer Familienreederei Excellence Cruises hat in den Ausbau eigener Bäckereien und Pâtisserien an Bord ihrer zehn Flussliner investiert. Die Maßnahme ist fester Bestandteil des kulinarischen Konzepts «Die beste Küche auf dem Fluss».

Excellence Cruises Bäckerei

Excellence Cruises baut eigene Bäckereien und Pâtisserien an Bord aus

Hintergrund und Umsetzung

Die strategische Grundlage für das Qualitätsplus wurde bereits im Jahr 2025 gelegt. Die Reederei führte intensive Spezial-Schulungen der Küchencrew durch, um das Bäcker- und Konditorhandwerk an Bord zu verankern. Seit Abschluss der Schulungen werden die Backwaren und Dessertkreationen täglich frisch in den Bordbäckereien gefertigt.

Die Produkte kommen nach Angaben der Reederei am Frühstückstisch sowie zur Tea Time in der Excellence-Lounge zum Einsatz.

Einordnung durch die Reederei

Marc Diefenbach, Culinary Director von Excellence Cruises, begründet gegenüber Gourmet Report die Investition wie folgt:

„Frische und Qualität ohne Kompromisse sind der Kern unseres kulinarischen Versprechens. Dass wir vielerlei Brotsorten und feinste Pâtisserie-Kreationen nun hausgemacht in unserer Bordbäckerei fertigen, hebt das Genusserlebnis für unsere Gäste auf ein neues Level.“

Weiteres kulinarisches Angebot

Zusätzlich zu den hauseigenen Bäckereien umfasst das gastronomische Konzept der Reederei die Signature-Küche von Spitzenköchen in den Bordrestaurants. Das jährliche Excellence Gourmetfestival im Herbst stellt den kulinarischen Höhepunkt des Jahres dar.

Hintergrund: Excellence Cruises

Excellence Cruises ist die Privatreederei der Aargauer Familie Twerenbold und Teil der Twerenbold Reisen Gruppe mit Sitz in Baden, gegründet 1895. Die Flotte umfasst zehn Flussschiffe, die in Europa kreuzen. Das Excellence-Team mit Sitz in Weinfelden ist zuständig für Routing, Tour Operating, Produktmanagement, Vertrieb, Marketing und Kommunikation.

Die Reederei ist siebenfach mit dem Green Award und zweifach mit dem Myclimate-Award ausgezeichnet und bezeichnet sich selbst als Europas grünste Flotte.

Mit dieser Investition unterstreicht Excellence Cruises einmal mehr den Anspruch, seinen Gästen erstklassige Kulinarik zu bieten. Zu den Privilegien an Bord gehören auch die Signature-Küche von Spitzenköchen in den Bordrestaurants. Höhepunkt des Jahres ist das renommierte Excellence Gourmetfestival im Herbst.