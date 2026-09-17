Gastromesse FAFGA 2026 in Innsbruck

Vom 20. bis 22. September 2026 findet auf der Messe Innsbruck die FAFGA statt. Rund 230 Aussteller präsentieren Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für Hotellerie und Gastronomie. Erstmals bildet Künstliche Intelligenz einen inhaltlichen Schwerpunkt der Fachmesse. Ergänzt wird das Ausstellerangebot durch Formate wie die KI-Journey, den KIDU × FAFGA KI-Buildathon und die Innovationsbühne FAFGA FUTURE FEAST.

Thema KI bei der FAFGA 2026

Gastromesse FAFGA in Innsbruck

Welche Produkte sind heute und morgen gefragt? Wo entstehen neue Lösungen aus und für die Branche? Welche Technologien verändern den Betriebsalltag, und was kann Künstliche Intelligenz für touristische Betriebe leisten? Die FAFGA 2026 greift diese Fragen auf und macht aktuelle Entwicklungen praxisnah erlebbar. Rund 230 Aussteller zeigen vom 20. bis 22. September auf der Messe Innsbruck ihre Innovationen, Dienstleistungen und maßgeschneiderten Lösungen. Einen Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe bildet das Trendthema Künstliche Intelligenz.

„Die FAFGA 2026 ist Marktplatz, Zukunftsplattform und Branchentreffpunkt zugleich: Hier können die Fachbesucher Produkte kennenlernen und vergleichen, Entwicklungen einordnen und persönliche Gespräche führen. So bringt die FAFGA aktuelle Angebote, neue Technologien, Zukunftsthemen und die Menschen dahinter zusammen“, sagt Hansjörg Stern von der interimistischen Geschäftsführung der Congress Messe Innsbruck.

Treffpunkt für den Tourismusstandort Tirol

Für den Tiroler Tourismus und die heimische Gastronomie ist die FAFGA ein wichtiger Ort des persönlichen und fachlichen Austauschs. Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber betont: „Tirols Tourismus und Gastronomie stehen vor der Aufgabe, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit auch unter sich verändernden Rahmenbedingungen langfristig zu sichern. Innovation und Digitalisierung können dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Die FAFGA 2026 zeigt mit ihrem Schwerpunkt auf Künstliche Intelligenz, welche neuen Möglichkeiten sich für die Branche eröffnen, etwa wenn es darum geht, Abläufe effizienter zu gestalten, Mitarbeitende zu entlasten oder das Gästeerlebnis weiterzuentwickeln. Gleichzeitig bleibt der persönliche Kontakt das Herzstück von Tourismus und Gastronomie. Die FAFGA bringt diese Entwicklungen zusammen und macht damit sichtbar, wie technologische Innovation und gelebte Gastfreundschaft zusammenspielen können.“

Für die Stadt Innsbruck unterstreicht Bürgermeister Johannes Anzengruber: „Die FAFGA ist der jährliche Branchentreffpunkt, an dem sich zeigt, wohin sich der Tourismus entwickelt. Neue Trends, Produkte und Lösungen treffen hier auf die Menschen, die unsere Branche gestalten. Für Innsbruck als alpin-urbanen Tourismusstandort ist dieser Austausch ein wichtiger Impuls für die kommende Saison und darüber hinaus.“

Die Messepräsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, Sebiye Cara, hebt die wirtschaftliche Funktion der Fachmesse hervor: „Die FAFGA ist für die Branche eine echte Arbeitsmesse: Zwei Drittel der Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus der Tiroler Hotellerie und Gastronomie kommen mit konkreten Beschaffungsvorhaben. Das bedeutet: Hier wird nicht nur geschnuppert – hier wird investiert. Damit setzt die FAFGA wichtige wirtschaftliche Impulse – und das genau zum richtigen Zeitpunkt vor der Wintersaison.“

Breites Angebot für den betrieblichen Alltag

Fachbesucher finden auf der FAFGA Produkte und Lösungen für unterschiedlichste Bereiche ihres Betriebs. Das Angebot reicht von Food & Beverage, Kaffee, Wein und Backwaren über professionelle Küchen-, Kaffee- und Spültechnik bis zu Hotel- und Gastronomieeinrichtung, Interiorangeboten, Wellness, Hygiene und Sicherheit. Auch die Prozesse hinter den Kulissen spielen eine wichtige Rolle: Hotel- und Vermietsoftware, Kassen- und Buchungssysteme, Revenue Management, Personal- und Zeiterfassung, Marketing und digitale Gästeservices ergänzen das Angebot ebenso wie Lösungen rund um Energie, Photovoltaik, E-Mobilität und Automatisierung.

Die FAFGA bietet damit reichlich Gelegenheit, Produkte unmittelbar kennenzulernen, zu verkosten, auszuprobieren und zu vergleichen. Der direkte Kontakt zu den ausstellenden Unternehmen ermöglicht eine persönliche und professionelle Beratung zu konkreten Fragestellungen sowie eine Orientierung für anstehende Investitionsentscheidungen.

KI: Raus aus der Theorie, rein in den Betriebsalltag

Künstliche Intelligenz erhält 2026 erstmals einen eigenen inhaltlichen Schwerpunkt auf der FAFGA. Im Vordergrund steht dabei ihre konkrete und bedarfsgerechte Anwendung. Aussteller präsentieren KI-Lösungen für Gästekommunikation und Telefonie, Buchung und Revenue Management, Marketing, Rezeptmanagement, Videoanalyse sowie Service- und Reinigungsrobotik. Entsprechende Anbieter werden im Hallenplan und Ausstellerverzeichnis eigens gekennzeichnet. Vertieft wird der Schwerpunkt auf der KI-Bühne, auf der Experten Einblicke in aktuelle Entwicklungen und konkrete Einsatzmöglichkeiten von KI in Hotellerie und Gastronomie geben.

Einen Eyecatcher und ersten Kontaktpunkt inmitten des KI-Geschehens bietet die eigens für die FAFGA konzipierte KI-Journey auf einer zwölf Meter breiten LED-Wall. Die interaktive Reise spannt den Bogen von der Entwicklung Künstlicher Intelligenz bis zu ihrem heutigen Einsatz im Betriebsalltag. Entlang verschiedener Stationen erhalten Fachbesucher Einblicke in mögliche Anwendungsfelder für den eigenen Betrieb. Ausgangspunkt sind konkrete Fragestellungen direkt aus der Praxis: Wie können Hotel- und Gastronomieangebote für KI-Systeme sichtbar und auffindbar werden? Wo kann KI bei der Automatisierung von Gästeanfragen oder bei der Preisgestaltung unterstützen? Welche digitalen Anwendungen erleichtern Abläufe in Küche und Service?

Wer dabei einen interessanten Einsatzbereich für den eigenen Betrieb entdeckt, kann sich anschließend direkt bei den jeweiligen Anbietern auf der Messe informieren und beraten lassen. Konzipiert wurde die KI-Journey gemeinsam mit Georg Hofherr, KI-Experte und Geschäftsführer von P8: „In Zukunft wird es kein Unternehmen geben, das von KI unberührt bleibt – unabhängig davon, ob es sie selbst aktiv einsetzt oder nicht. Während das Internet mehr als zwei Jahrzehnte brauchte, um den Massenmarkt zu erreichen, verändert KI unsere Arbeits- und Wirtschaftswelt innerhalb weniger Monate. Wer heute seine Sichtbarkeit in der KI-Welt nicht aktiv gestaltet, riskiert einen ähnlichen Rückstand wie jene, die einst das Internet oder Social Media unterschätzt haben. Tirol ist Tourismus-Champion und muss auch KI-Champion werden.“

Von der Herausforderung zum funktionierenden Prototyp

Praxisnah geht es am Eröffnungssonntag beim KIDU × FAFGA KI-Buildathon zu. Die Wirtschaftskammer Tirol bringt gemeinsam mit Betrieben reale Herausforderungen aus Hotellerie und Gastronomie auf die Messe. Die Aufgabenstellungen werden erst vor Ort bekannt gegeben. Anschließend entwickeln Teams innerhalb eines Tages KI-basierte Lösungsansätze und funktionierende Prototypen.

Am Dienstag werden die Ergebnisse im Rahmen der Tourismus Topics Tirol präsentiert und das Siegerprojekt ausgezeichnet. Das Branchenevent der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Tirol widmet sich Fragen rund um die nächste Gastgebergeneration und neue technologische Möglichkeiten. Alois Rainer, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Tirol, erklärt: „Die FAFGA ist die Messe unserer Branche und damit gerade für ein Tourismusland wie Tirol von besonderer Bedeutung. Gastronomie und Hotellerie sind weit mehr als Gastgeber: Sie sind zentrale Wirtschafts- und Standortfaktoren, sichern Wertschöpfung und Arbeitsplätze und prägen die Attraktivität und Lebensqualität unserer Regionen. Umso wichtiger ist es, sich intensiv mit den Veränderungen und Chancen der Zukunft auseinanderzusetzen. Von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung über neue Angebote und innovative Konzepte bis hin zu den großen Fragen rund um die Beschäftigten und die Zukunft des Tourismus: Die FAFGA bringt jene Themen zusammen, die für unsere Betriebe heute und morgen relevant sind. Gleichzeitig bleibt sie das, was in einer zunehmend digitalen Welt besonders wertvoll ist: ein persönlicher Treffpunkt. Hier kommen Unternehmerinnen und Unternehmer zusammen, tauschen Erfahrungen aus, informieren sich über neue Entwicklungen und diskutieren gemeinsam darüber, wohin sich unsere Branche entwickeln wird. Genau diese Verbindung aus Innovation, Information und persönlichem Austausch macht die FAFGA so wertvoll.“

Zukunft bekommt eine Bühne: FAFGA FUTURE FEAST

Neben der Fachausstellung schafft das FAFGA FUTURE FEAST Raum für Persönlichkeiten, Wissen und neue Perspektiven über Keynotes, Vorträge, Workshops und weitere impulsgebende Formate. Den Auftakt macht am Sonntag, 20. September, Motorsportlegende Ralf Schumacher, der heute auch als Winzer und Hotelier tätig ist. Er spricht im moderierten Gespräch über Teamwork, Entscheidungsstärke, Veränderung und technologische Entwicklungen. Ein weiteres Highlight folgt am Montag, 21. September, um 14 Uhr mit KI-Pionier Thorsten Köhler. Der Unternehmer spricht in seiner Keynote über KI-Transformation und deren Auswirkungen auf den Tourismus. Der Montagabend steht ganz im Zeichen innovativer Ideen und Produkte aus der heimischen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion: Die Agrarmarketing Tirol verleiht den 3. Tiroler Lebensmittelinnovationspreis.

Der Projektleiter der FAFGA, Stefan Kleinlercher, erklärt Gourmet Report: „Die FAFGA greift aktuelle Entwicklungen auf und macht sie über unterschiedliche Formate konkret erlebbar. Das Zusammenspiel aus Ausstellerangebot, Fachprogramm und neuen Formaten wie KI-Journey und Buildathon bietet Fachbesuchern Orientierung, Wissen und konkrete Anknüpfungspunkte für den eigenen Betrieb.“

Weitere Informationen: www.fafga.at

Standort Messe Innsbruck: Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck, Austria

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