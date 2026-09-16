Tim Striegel ist „Aufsteiger des Jahres 2026“

Der 25-jährige Koch Tim Striegel vom Restaurant „Das Philippin“ in Rutesheim bei Stuttgart wurde von Der Feinschmecker zum „Aufsteiger des Jahres 2026“ gekürt. Bei der jährlichen Leserwahl setzte er sich gegen sechs weitere junge Talente durch; mehr als 4.100 Einsendungen gingen ein.

Tim Striegel – Aufsteiger des Jahres – FotoCredit_SINEM ERTUERK

Tim Striegel

Hintergrund der Auszeichnung

Der Preis wird seit 1985 von Der Feinschmecker vergeben und zeichnet jährlich herausragende Nachwuchsköche aus. Eine Eigenbewerbung ist nicht möglich: Die Redaktion nominiert Kandidatinnen und Kandidaten, die durch ihre Entwicklung, ihr handwerkliches Können und neue kulinarische Ideen überzeugen. Anschließend entscheiden die Leserinnen und Leser über den Gewinner. Zu den früheren Preisträgern zählt unter anderem Tim Raue.

Gabriele Heins, Chefredakteurin von Der Feinschmecker, erklärt Gourmet Report den Entdeckungscharakter der Auszeichnung: „Wir wollen junge Köchinnen und Köche entdecken, die mit ihrem Können und ihren Ideen auf sich aufmerksam machen und von denen wir überzeugt sind, dass wir noch viel von ihnen hören werden.“ Ob Bewerber bereits andere Auszeichnungen erhalten haben, sei dabei nicht entscheidend.

Wer ist Tim Striegel?

Tim Striegel begann seine Karriere mit einer Ausbildung zum Konditor, bevor er sich zum Koch umschulen ließ. Zu seinen Stationen zählen das „Aura“ in Wirsberg, das „Ursprung“ in Königsbronn sowie das Sternerestaurant „Bareiss“ in Baiersbronn. Ende 2024 übernahm er nach Umbau und Neueröffnung als Küchenchef das Restaurant „Das Philippin“ in Rutesheim.

Dort steht der 25-Jährige für eine klassisch-französische Küche, die er modern interpretiert. Das Restaurant befindet sich in der Seestraße 7 in 71277 Rutesheim und ist unter das-philippin.de sowie telefonisch unter +49 (7152) 53063 erreichbar.

Statement des Preisträgers

Über die Auszeichnung freut sich Tim Striegel im Gourmet Report: „Meine Familie hält mich für verrückt, wenn ich mir große Ziele setze. Diese Auszeichnung zeigt mir jedoch, dass man verrückt genug sein darf, um an Träume zu glauben, die andere für unmöglich halten.“ Er fügt hinzu: „Wenn man das tut, was man liebt, und die richtigen Menschen an seiner Seite hat, kann man auch Großes erreichen.

Veröffentlichung

Die Bekanntgabe erfolgt in der aktuellen Ausgabe von Der Feinschmecker. Ein ausführliches Porträt über Tim Striegel und seine Arbeit erscheint in der Ausgabe 1/2027.

WWW: https://www.feinschmecker.de/

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