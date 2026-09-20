Michelin Chengdu 2027 mit pdf zum Download

Chengdu erhält erste Drei-Sterne-Adresse sowie zwei neue Ein-Sterne-Restaurants – 7 Neuaufnahmen im Bib Gourmand – 4 lokale Talente mit MICHELIN Sonderpreisen geehrt

Michelin Chengdu 2027

Der MICHELIN Guide hat offiziell seine Restaurantauswahl für Chengdu 2027 vorgestellt. Die sechste Ausgabe umfasst 84 Adressen: 1 Drei-Sterne-Restaurant, 1 Zwei-Sterne-Etablissement, 13 Ein-Sterne-Restaurants, 32 Bib Gourmand und 37 vom MICHELIN Guide empfohlene Adressen.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, erklärt Gourmet Report: „Chengdu erlebt derzeit eine tiefgreifende Entwicklung seiner gastronomischen Szene. Die Gastronomieprofis legen zunehmenden Wert auf Qualität, Raffinesse und den Ausdruck ihrer kulturellen Identität. Traditionelles Know-how, das von erfahrenen Köchen an neue Generationen weitergegeben wird, wird durch zeitgenössische Ansätze neu erfunden und erhält so frischen Schwung. Gleichzeitig haben neue kulinarische Einflüsse allmählich ihren Platz in der Stadt gefunden und bereichern eine immer vielfältigere und dynamischere Gastronomielandschaft. Getragen von einer langfristigen Vision stärkt die lokale Gastronomiegemeinschaft ihre Bindung an die regionale Kultur, die Wertschätzung von Produkten und die Entwicklung starker Identitäten. Chengdu formt so eine kulinarische Szene, in der Tradition, Innovation und das Streben nach Exzellenz harmonisch zusammenwirken.“

Yu Zhi Lan behält zwei MICHELIN Sterne – 11 Restaurants behalten ihren MICHELIN Stern

Unter den Sterne-Restaurants behalten die Sichuan-Adressen Chaimen Hui, Fang Xiang Jing, Fu Rong Huang, Ma’s Kitchen (Jinjiang), Silver Pot, Xu’s Cuisine und Young Art · Yong Ya He Xian (Tongzilin East Road) ebenso ihre Auszeichnung wie das Restaurant für innovative Küche Co-, die vegetarische Adresse Mi Xun Teahouse, das Hokkien Cuisine mit seinen Fujian-Spezialitäten sowie das Restaurant für zeitgenössische europäische Küche The Hall.

Chengdu erhält sein erstes Drei-Sterne-Restaurant

Xin Rong Ji (Taizhou-Küche) wurde befördert und ist damit die erste Drei-Sterne-Adresse in Chengdu. Das Haus stellt weiterhin die Reinheit der Taizhou-Küche in den Mittelpunkt, die „die Authentizität der Zutaten, die Schönheit der Aromen“ offenbart. Seit seiner Eröffnung in der Provinz Sichuan vor mehr als drei Jahren hat sich das Restaurant von der lokalen kulinarischen Essenz inspirieren lassen und bevorzugt hochwertige regionale Zutaten, um in Symbiose mit seiner Umgebung zu leben.

Die Adresse, die zu einer Kette von Premium-Restaurants gehört, erstreckt sich über einen großzügigen Raum, der in zwei Säle aufgeteilt ist, die beide einen spektakulären Ausblick bieten. Für außergewöhnliche Gerichte lässt der Küchenchef bestimmte Zutaten direkt aus Taizhou importieren: die besten Stücke der Saison, wie in Dalian gefangene Meeresfrüchte oder Lamm aus Hulunbuir, werden sorgfältig verarbeitet, um ihre Aromen zu veredeln. Zu den begehrtesten Spezialitäten der Karte gehört – wenn Saison und Verfügbarkeit es zulassen – die in Orangenwein marinierte Krabbe: Ihre Eier mit zart-cremiger und schmelzender Textur entfalten einen intensiven Umami-Reichtum, der den Charakter dieses Gerichts ausmacht.

Zwei neue Adressen erhalten ihren ersten MICHELIN Stern

Focus by Bill Yue – Innovative Küche: Durch beharrliche Arbeit ist das Restaurant von Küchenchef Bill Yue mit dem Namen „Focus“ zum Epizentrum der gastronomischen Szene Chengdus geworden. Sein französisch-japanisches Fusionsmenü offenbart die schöpferische Vision des Küchenchefs und zeichnet sich durch seine Ausdrucksstärke aus. Einige der Gerichte des Degustationsmenüs können mit Optionen begleitet werden. Der gegrillte gereifte Schwertfisch, das Signature-Gericht des Küchenchefs, wird mit gerösteten Kreuzkümmelsamen in einer komplexen Sauce aus Kaffee, Pilsner und Pinot Noir serviert.

Zinan – Sichuan-Küche: Der großzügige Speisesaal erstreckt sich über drei Etagen, und die Inspektionsteams des MICHELIN Guide schätzten besonders seine friedliche Atmosphäre und Eleganz. Die aus der Region stammende Küchenchefin serviert traditionelle Sichuan-Küche sowie mehrere Spezialitäten, die sie mit beherrschten Techniken veredelt. Um die Qualität ihrer Gerichte zu garantieren, wählt sie außergewöhnliche lokale Zutaten, die sorgfältig verarbeitet werden, wie das Berkshire-Schwein aus dem eigenen Betrieb des Restaurants. Sie bietet zudem geschmorten Seegurken mit reichen Aromen, begleitet von salzigem Kohlrabi, oder auch ein Snowflake Soufflé Chicken, ein Hühnergericht, das die Gäste durch seine luftige und zarte Textur begeistern wird.

7 neue Bib Gourmand feiern Exzellenz zu erschwinglichen Preisen

Neben der Auswahl der unverzichtbaren Gourmet-Adressen der Stadt haben die Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN Guide Chengdu erkundet und seine besten Adressen für Siu Mai, Nudeln, Wantons sowie Teigtaschen und andere Alltagsspezialitäten entdeckt. Trotz ihrer scheinbaren Einfachheit spiegeln diese Gerichte die Seele dieses Reiseziels wider und verkörpern eine authentische und aufrichtige Esskultur.

7 Betriebe mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis werden in die Bib-Gourmand-Kategorie aufgenommen: Ban Tian Te Se Mian (Sichuan-Nudeln); Da Ya Ji, Gu Tian Yuan Zi und Mao Wu Da Jiu Dian (authentische Sichuan-Aromen); No.37 Lao Yuan Ba Chao Shou und Ren Ren Shui Jiao (Wantons und Teigtaschen nach Sichuan-Art); sowie Xiao You Shao Mai (Qiangyang) (Spezialitäten aus Leshan, darunter Siu Mai, Tofublüte und gedämpfte Teigtaschen in Knochenbrühe).

Die Kategorie der vom MICHELIN Guide empfohlenen Restaurants zeichnet sich durch ihre Vielfalt aus, mit nicht weniger als 37 Betrieben, die 15 verschiedene Küchenstile repräsentieren. Darunter zwei Neuheiten: Fu Rong Chuan und Xiao Ya Tang Wu, die beide Sichuan-Spezialitäten anbieten.

4 individuelle MICHELIN Sonderpreise verliehen, darunter der allererste MICHELIN Chef-Mentor-Preis

Der MICHELIN Guide ehrt zudem die Talente, die die Gastronomie mit dem Young Chef Award, dem Service Award und dem Sommelier Award beleben. In Chengdu wurde zudem erstmals ein Chef-Mentor-Preis verliehen, der eine Persönlichkeit würdigt, die durch die Weitergabe ihres Know-hows mehrere Generationen von Fachleuten geprägt hat. Gemeinsam spiegeln diese Auszeichnungen den Geist von Exzellenz, Weitergabe und Innovation wider, der die lokale Gastronomieszene belebt.

Küchenchef Guijun LAN, Leiter des Zwei-Sterne-Restaurants Yu Zhi Lan, erhält den MICHELIN Chef-Mentor-Preis. In Chengdu geboren, hat er über vierzig Jahre seines Lebens der Sichuan-Küche gewidmet. Er gründete Yu Zhi Lan im Jahr 2011 und verfolgt eine naturnahe Philosophie, die es ihm ermöglicht, den Geschmack der Zutaten in ihrer authentischsten Form zu offenbaren. So definieren seine Brühen die tiefen Aromen der Gerichte, die Zutaten verleihen ihnen ihren Charakter, während die Würzungen ihnen eine zusätzliche Seele geben. Wie der Küchenchef selbst sind seine Signature-Gerichte von traditioneller Eleganz geprägt. Küchenchef Lan ist ein großzügiger Mentor, der von seinen Kollegen zutiefst bewundert wird. Einige seiner Schüler stehen heute an der Spitze der Dependancen seines Restaurants in Guangzhou und Hangzhou und tragen die Sichuan-Küche im ganzen Land weiter. Sein Engagement für die Weitergabe seines Know-hows ist eine wahre Inspiration für die Gastronomiegemeinschaft, was ihn zum idealen Preisträger macht.

Küchenchef Sicong YIN, der das mit dem Bib Gourmand ausgezeichnete Yongle Restaurant leitet, erhielt den MICHELIN Young Chef Award. Küchenchef Yin, der die dritte Generation der Familie Yongle repräsentiert, ließ eine Karriere im Design hinter sich, um zur Familienküche zurückzukehren. Er begann ganz unten und erklomm jede Stufe, bis er Executive Chef des Restaurants wurde. Heute als Hüter des Familienbetriebs jongliert er zwischen seinen Aufgaben als Küchenchef und Eigentümer, damit diese vor mehreren Jahrzehnten eröffnete Adresse weiterhin Gourmets verwöhnt. Der Küchenchef führt das Erbe der traditionellen Sichuan-Küche fort und stellt sein Know-how in den Dienst einer zeitgenössischen Interpretation.

Frau Karen LI, Mitglied des Teams des Ein-Sterne-Restaurants Mi Xun Teahouse, erhält den MICHELIN Service Award. Karen ist ein wertvoller Bestandteil dieser Adresse. Sie verfügt über große Serviceerfahrung sowie eine perfekte Kenntnis der lokalen Kultur. Ihre herzliche Natürlichkeit und Eleganz ermöglichen es ihr, aufrichtige Verbindungen zu schaffen, während ihre scharfe Intuition ihr hilft, die Bedürfnisse der Gäste vorauszusehen. Sie teilt gerne Anekdoten über die Straßen Chengdus und erzählt vom kulinarischen Erbe und dem Alltag der Stadt. Diese Gespräche ermöglichen es den Gästen, den einzigartigen Geist und Charakter dieses Reiseziels voll und ganz zu schätzen.

Herr Sam LIU, der im neu mit einem MICHELIN Stern ausgezeichneten Restaurant Focus by Bill Yue tätig ist, erhält den MICHELIN Sommelier Award. Sam ist ein bescheidener und zuverlässiger Sommelier mit einem originellen Ansatz. Seine jahrelange Erfahrung in den Weinbergen war eine wunderbare Gelegenheit, sein Wissen zu erweitern, das natürlich in der Kunst der Weinbereitung und im Terroir verwurzelt ist. Professionell und zugänglich präsentiert er jede Cuvée der Karte mit Klarheit und Natürlichkeit. Im Alltag arbeitet er Hand in Hand mit dem Executive Chef und kennt daher die Aromen, Texturen und Schichten jedes Gerichts auf der Karte genau. Obwohl er großartige Speisen- und Weinbegleitungen entwirft, zögert Sam nicht, Sake oder Huangjiu vorzuschlagen, wenn ihm dies sinnvoller erscheint. Dank seiner großen Serviceerfahrung macht er aus jedem Glas Wein einen unvergesslichen Moment.

Die vollständige Restaurantauswahl des MICHELIN Guide Chengdu 2027 ist auf der Website sowie in der kostenlosen App des MICHELIN Guide verfügbar, in der Nutzer unter anderem nach Ort oder Küchenstil nach Restaurants suchen können.

Der MICHELIN Guide Chengdu 2027 auf einen Blick:

Insgesamt: 84 Restaurants

1 Drei-Sterne-Restaurant

1 Zwei-Sterne-Restaurant

13 Ein-Sterne-Restaurants

32 Bib-Gourmand-Restaurants

37 vom MICHELIN Guide empfohlene Restaurants



Hier ist die komplette Liste aller 84 Restaurants im MICHELIN Guide Chengdu 2027, strukturiert nach Kategorien:

🌟🌟🌟 Drei MICHELIN Sterne (1)

Nr. Restaurant (CN/EN) Küche Status 1 新荣记 Xin Rong Ji Taizhou-Küche ↑ von ★★ auf ★★★ (erstes 3-Sterne-Restaurant Chengdus)

🌟🌟 Zwei MICHELIN Sterne (1)

Nr. Restaurant (CN/EN) Küche Status 2 玉芝兰 Yu Zhi Lan Sichuan-Küche behält ★★

🌟 Ein MICHELIN Stern (13)

Nr. Restaurant (CN/EN) Küche Status 3 柴门荟 Chaimen Hui Sichuan-Küche behält ★ 4 蔻 Co- Innovative Küche behält ★ 5 芳香景 Fang Xiang Jing Sichuan-Küche behält ★ 6 Focus by Bill Yue Innovative Küche (Französisch-Japanische Fusion) NEU ★ 7 芙蓉凰 Fu Rong Huang Sichuan-Küche behält ★ 8 福满楼 Hokkien Cuisine Fujian-Küche behält ★ 9 马旺子 (锦江) Ma’s Kitchen (Jinjiang) Sichuan-Küche behält ★ 10 谧寻茶室 Mi Xun Teahouse Vegetarische Küche behält ★ 11 银锅 Silver Pot Sichuan-Küche behält ★ 12 会馆 The Hall Zeitgenössische europäische Küche behält ★ 13 许家菜 Xu’s Cuisine Sichuan-Küche behält ★ 14 漾亚·雍雅合鲜 (桐梓林) Young Art · Yong Ya He Xian (Tongzilin) Sichuan-Küche behält ★ 15 梓楠 Zinan Sichuan-Küche NEU ★

🍽️ MICHELIN Selected / Empfohlene Restaurants (37)

Nr. Restaurant (CN/EN) Küche Status 16 #8 八号 — — 17 Art Yinba 银芭 1986 — — 18 Aurore 旦 — — 19 Brustin 布洛斯汀 — — 20 Chaimen Gong Guan (Tongzilin) 柴门公馆 (桐梓林) — — 21 Chanyue Vegetarian 禅悦素食 Vegetarisch — 22 China Samite-Hot Pot (Wuhouci Street) 锦城印象 (武侯祠大街) Hot Pot — 23 Chuanpu (Lihua Street) 川蒲酒楼 (梨花节) — — 24 Cloud Arise (Chenghua) 云起食 (成华) — — 25 Datenbank 数据库 — — 26 Fu Rong Chuan 福蓉川 Sichuan-Küche NEU 27 Hidden Place 隐庐·古法川菜 — — 28 Huadao Art of Life – Yu Shan Ge 华道生活·钰善阁 — — 29 Infinite Luck 运 — — 30 Li Xuan 丽轩 — — 31 Member 门板儿面 — — 32 Nan Tang (Tianshun Road) 南堂馆 (天顺路) — — 33 New Peking Cuisine 新拾玖 — — 34 Pairedd 配德 — — 35 Qianli 前里 — — 36 Qie Fang Xiang 且芳香 — — 37 Shu Mansion 蜀府宴 — — 38 Sichuan Folk 巴国布衣 Sichuan-Küche — 39 Silver Cottage 银庐 — — 40 Song Chuan 宋川 — — 41 Tan Jia 谭家 — — 42 The Bridge 廊桥 — — 43 The River House — — 44 Tivano — — 45 Tong Fu She 同福社 — — 46 Wanyan 琬琰 — — 47 Wu Yue Gong 五月 — — 48 Xiang Shang Xiang 湘上湘 — — 49 Xiao Ya Tang Wu 小雅堂屋 — NEU 50 Xue Tao·In the Yard 薛涛·院子里 — — 51 Yanyu (Wuhou) 宴遇·福建荟馆 (武侯) Fujian-Küche —

🍜 Bib Gourmand (32) – „Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis“

Nr. Restaurant (CN/EN) Spezialität Status 52 Bai Nian Fen Zheng Niu Rou 百年粉蒸牛肉 — — 53 Ban Tian Te Se Mian 半天特色面 Sichuan-Nudeln NEU 54 Chen Mapo Tofu (Qinghua Road) 陈麻婆豆腐 (青华路) Mapo Tofu — 55 Cuo Xia 厝下 — — 56 Da Ya Ji 打牙祭 Authentische Sichuan-Aromen NEU 57 Dumpling & Drinks (Lancao Road) 喜玉饺子酒 (蓝草路) Teigtaschen — 58 Ganji Feichang Fen 甘记肥肠粉 — — 59 Gong Zhou Bashu Weiyuan 恭州·巴蜀味苑 — — 60 Guanjin (Chenghan South Road) 观锦 (成汉南路) — — 61 Gui Tian Yuan Zi 归田院子 Authentische Sichuan-Aromen NEU 62 Hua’er Ge Yaoshan Tihua 胡二哥药膳蹄花 — — 63 Lao Chengdu San Yang Noodles 老成都三样面 Nudeln — 64 Long Sen Yuan (Qingyang) 龙森园 (青羊) — — 65 Mao Wu Da Jiudian 茅屋大酒店 Authentische Sichuan-Aromen NEU 66 Mind (Wuhou) 漫得 (武侯) — — 67 Mosnack 茉筱馆 — — 68 Nian Feng Restaurant 年丰饭店 — — 69 No.37 Lao Yuan Ba Chao Shou 37 号老院坝抄手 Sichuan-Wantons NEU 70 Organization South 组织向南 — — 71 Ren Ren Shui Jiao 人仁水饺 Sichuan-Teigtaschen NEU 72 Rongrong Beida Pugaimian 蓉荣北大铺盖面 — — 73 Shudidanggui (Wuhou) 熟地当归 (武侯) — — 74 The Woo’s (Jinjiang) 吴氏荟 (锦江) — — 75 Ting Yuan 399 (Jinjiang) 庭院 399 (锦江) — — 76 Wan San Mianguan (Qinglongzhen Street) 万三面馆 (青龙正街) Nudeln — 77 Wu Ji Guai Weimian 吴记怪味面 — — 78 Xiao You Shao Mai (Qingyang) 晓友烧麦 (青羊) Leshan-Spezialitäten (Siu Mai, Tofublüte, gedämpfte Teigtaschen) NEU 79 Yangboying Za Jiang Noodles 杨伯英杂酱面 Nudeln — 80 Yao Guai Mian 幺怪面 — — 81 Yongle Restaurant (Wuhou) 永乐饭店 (武侯) — — 82 Zeng Niu Rou (Qingyang) 曾牛肉 (青羊) — — 83 Zhuan Zhuan Hui (Lianhua South Road) 转转会 (莲花南路) — —

📊 Gesamtübersicht

Kategorie Anzahl 🌟🌟🌟 Drei Sterne 1 🌟🌟 Zwei Sterne 1 🌟 Ein Stern 13 🍽️ Selected 37 🍜 Bib Gourmand 32 Gesamt 84

Michelin: https://guide.michelin.com/de/de/chengdu-municipality/restaurants

Die komplette Liste Michelin Chengdu 2027 zum Download (pdf)

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