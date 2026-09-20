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Michelin Chengdu 2027 mit pdf zum Download

Chengdu erhält erste Drei-Sterne-Adresse sowie zwei neue Ein-Sterne-Restaurants – 7 Neuaufnahmen im Bib Gourmand – 4 lokale Talente mit MICHELIN Sonderpreisen geehrt

Michelin Chengdu 2027

Der MICHELIN Guide hat offiziell seine Restaurantauswahl für Chengdu 2027 vorgestellt. Die sechste Ausgabe umfasst 84 Adressen: 1 Drei-Sterne-Restaurant, 1 Zwei-Sterne-Etablissement, 13 Ein-Sterne-Restaurants, 32 Bib Gourmand und 37 vom MICHELIN Guide empfohlene Adressen.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, erklärt Gourmet Report: „Chengdu erlebt derzeit eine tiefgreifende Entwicklung seiner gastronomischen Szene. Die Gastronomieprofis legen zunehmenden Wert auf Qualität, Raffinesse und den Ausdruck ihrer kulturellen Identität. Traditionelles Know-how, das von erfahrenen Köchen an neue Generationen weitergegeben wird, wird durch zeitgenössische Ansätze neu erfunden und erhält so frischen Schwung. Gleichzeitig haben neue kulinarische Einflüsse allmählich ihren Platz in der Stadt gefunden und bereichern eine immer vielfältigere und dynamischere Gastronomielandschaft. Getragen von einer langfristigen Vision stärkt die lokale Gastronomiegemeinschaft ihre Bindung an die regionale Kultur, die Wertschätzung von Produkten und die Entwicklung starker Identitäten. Chengdu formt so eine kulinarische Szene, in der Tradition, Innovation und das Streben nach Exzellenz harmonisch zusammenwirken.“

MICHELIN Jiangsu, China

Yu Zhi Lan behält zwei MICHELIN Sterne – 11 Restaurants behalten ihren MICHELIN Stern

Unter den Sterne-Restaurants behalten die Sichuan-Adressen Chaimen Hui, Fang Xiang Jing, Fu Rong Huang, Ma’s Kitchen (Jinjiang), Silver Pot, Xu’s Cuisine und Young Art · Yong Ya He Xian (Tongzilin East Road) ebenso ihre Auszeichnung wie das Restaurant für innovative Küche Co-, die vegetarische Adresse Mi Xun Teahouse, das Hokkien Cuisine mit seinen Fujian-Spezialitäten sowie das Restaurant für zeitgenössische europäische Küche The Hall.

Chengdu erhält sein erstes Drei-Sterne-Restaurant

Xin Rong Ji (Taizhou-Küche) wurde befördert und ist damit die erste Drei-Sterne-Adresse in Chengdu. Das Haus stellt weiterhin die Reinheit der Taizhou-Küche in den Mittelpunkt, die „die Authentizität der Zutaten, die Schönheit der Aromen“ offenbart. Seit seiner Eröffnung in der Provinz Sichuan vor mehr als drei Jahren hat sich das Restaurant von der lokalen kulinarischen Essenz inspirieren lassen und bevorzugt hochwertige regionale Zutaten, um in Symbiose mit seiner Umgebung zu leben.

Die Adresse, die zu einer Kette von Premium-Restaurants gehört, erstreckt sich über einen großzügigen Raum, der in zwei Säle aufgeteilt ist, die beide einen spektakulären Ausblick bieten. Für außergewöhnliche Gerichte lässt der Küchenchef bestimmte Zutaten direkt aus Taizhou importieren: die besten Stücke der Saison, wie in Dalian gefangene Meeresfrüchte oder Lamm aus Hulunbuir, werden sorgfältig verarbeitet, um ihre Aromen zu veredeln. Zu den begehrtesten Spezialitäten der Karte gehört – wenn Saison und Verfügbarkeit es zulassen – die in Orangenwein marinierte Krabbe: Ihre Eier mit zart-cremiger und schmelzender Textur entfalten einen intensiven Umami-Reichtum, der den Charakter dieses Gerichts ausmacht.

China-Restaurant-Syndrom

Zwei neue Adressen erhalten ihren ersten MICHELIN Stern

Focus by Bill Yue – Innovative Küche: Durch beharrliche Arbeit ist das Restaurant von Küchenchef Bill Yue mit dem Namen „Focus“ zum Epizentrum der gastronomischen Szene Chengdus geworden. Sein französisch-japanisches Fusionsmenü offenbart die schöpferische Vision des Küchenchefs und zeichnet sich durch seine Ausdrucksstärke aus. Einige der Gerichte des Degustationsmenüs können mit Optionen begleitet werden. Der gegrillte gereifte Schwertfisch, das Signature-Gericht des Küchenchefs, wird mit gerösteten Kreuzkümmelsamen in einer komplexen Sauce aus Kaffee, Pilsner und Pinot Noir serviert.

Zinan – Sichuan-Küche: Der großzügige Speisesaal erstreckt sich über drei Etagen, und die Inspektionsteams des MICHELIN Guide schätzten besonders seine friedliche Atmosphäre und Eleganz. Die aus der Region stammende Küchenchefin serviert traditionelle Sichuan-Küche sowie mehrere Spezialitäten, die sie mit beherrschten Techniken veredelt. Um die Qualität ihrer Gerichte zu garantieren, wählt sie außergewöhnliche lokale Zutaten, die sorgfältig verarbeitet werden, wie das Berkshire-Schwein aus dem eigenen Betrieb des Restaurants. Sie bietet zudem geschmorten Seegurken mit reichen Aromen, begleitet von salzigem Kohlrabi, oder auch ein Snowflake Soufflé Chicken, ein Hühnergericht, das die Gäste durch seine luftige und zarte Textur begeistern wird.

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7 neue Bib Gourmand feiern Exzellenz zu erschwinglichen Preisen

Neben der Auswahl der unverzichtbaren Gourmet-Adressen der Stadt haben die Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN Guide Chengdu erkundet und seine besten Adressen für Siu Mai, Nudeln, Wantons sowie Teigtaschen und andere Alltagsspezialitäten entdeckt. Trotz ihrer scheinbaren Einfachheit spiegeln diese Gerichte die Seele dieses Reiseziels wider und verkörpern eine authentische und aufrichtige Esskultur.

7 Betriebe mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis werden in die Bib-Gourmand-Kategorie aufgenommen: Ban Tian Te Se Mian (Sichuan-Nudeln); Da Ya Ji, Gu Tian Yuan Zi und Mao Wu Da Jiu Dian (authentische Sichuan-Aromen); No.37 Lao Yuan Ba Chao Shou und Ren Ren Shui Jiao (Wantons und Teigtaschen nach Sichuan-Art); sowie Xiao You Shao Mai (Qiangyang) (Spezialitäten aus Leshan, darunter Siu Mai, Tofublüte und gedämpfte Teigtaschen in Knochenbrühe).

Die Kategorie der vom MICHELIN Guide empfohlenen Restaurants zeichnet sich durch ihre Vielfalt aus, mit nicht weniger als 37 Betrieben, die 15 verschiedene Küchenstile repräsentieren. Darunter zwei Neuheiten: Fu Rong Chuan und Xiao Ya Tang Wu, die beide Sichuan-Spezialitäten anbieten.

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4 individuelle MICHELIN Sonderpreise verliehen, darunter der allererste MICHELIN Chef-Mentor-Preis

Der MICHELIN Guide ehrt zudem die Talente, die die Gastronomie mit dem Young Chef Award, dem Service Award und dem Sommelier Award beleben. In Chengdu wurde zudem erstmals ein Chef-Mentor-Preis verliehen, der eine Persönlichkeit würdigt, die durch die Weitergabe ihres Know-hows mehrere Generationen von Fachleuten geprägt hat. Gemeinsam spiegeln diese Auszeichnungen den Geist von Exzellenz, Weitergabe und Innovation wider, der die lokale Gastronomieszene belebt.

Küchenchef Guijun LAN, Leiter des Zwei-Sterne-Restaurants Yu Zhi Lan, erhält den MICHELIN Chef-Mentor-Preis. In Chengdu geboren, hat er über vierzig Jahre seines Lebens der Sichuan-Küche gewidmet. Er gründete Yu Zhi Lan im Jahr 2011 und verfolgt eine naturnahe Philosophie, die es ihm ermöglicht, den Geschmack der Zutaten in ihrer authentischsten Form zu offenbaren. So definieren seine Brühen die tiefen Aromen der Gerichte, die Zutaten verleihen ihnen ihren Charakter, während die Würzungen ihnen eine zusätzliche Seele geben. Wie der Küchenchef selbst sind seine Signature-Gerichte von traditioneller Eleganz geprägt. Küchenchef Lan ist ein großzügiger Mentor, der von seinen Kollegen zutiefst bewundert wird. Einige seiner Schüler stehen heute an der Spitze der Dependancen seines Restaurants in Guangzhou und Hangzhou und tragen die Sichuan-Küche im ganzen Land weiter. Sein Engagement für die Weitergabe seines Know-hows ist eine wahre Inspiration für die Gastronomiegemeinschaft, was ihn zum idealen Preisträger macht.

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Küchenchef Sicong YIN, der das mit dem Bib Gourmand ausgezeichnete Yongle Restaurant leitet, erhielt den MICHELIN Young Chef Award. Küchenchef Yin, der die dritte Generation der Familie Yongle repräsentiert, ließ eine Karriere im Design hinter sich, um zur Familienküche zurückzukehren. Er begann ganz unten und erklomm jede Stufe, bis er Executive Chef des Restaurants wurde. Heute als Hüter des Familienbetriebs jongliert er zwischen seinen Aufgaben als Küchenchef und Eigentümer, damit diese vor mehreren Jahrzehnten eröffnete Adresse weiterhin Gourmets verwöhnt. Der Küchenchef führt das Erbe der traditionellen Sichuan-Küche fort und stellt sein Know-how in den Dienst einer zeitgenössischen Interpretation.

Frau Karen LI, Mitglied des Teams des Ein-Sterne-Restaurants Mi Xun Teahouse, erhält den MICHELIN Service Award. Karen ist ein wertvoller Bestandteil dieser Adresse. Sie verfügt über große Serviceerfahrung sowie eine perfekte Kenntnis der lokalen Kultur. Ihre herzliche Natürlichkeit und Eleganz ermöglichen es ihr, aufrichtige Verbindungen zu schaffen, während ihre scharfe Intuition ihr hilft, die Bedürfnisse der Gäste vorauszusehen. Sie teilt gerne Anekdoten über die Straßen Chengdus und erzählt vom kulinarischen Erbe und dem Alltag der Stadt. Diese Gespräche ermöglichen es den Gästen, den einzigartigen Geist und Charakter dieses Reiseziels voll und ganz zu schätzen.

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Herr Sam LIU, der im neu mit einem MICHELIN Stern ausgezeichneten Restaurant Focus by Bill Yue tätig ist, erhält den MICHELIN Sommelier Award. Sam ist ein bescheidener und zuverlässiger Sommelier mit einem originellen Ansatz. Seine jahrelange Erfahrung in den Weinbergen war eine wunderbare Gelegenheit, sein Wissen zu erweitern, das natürlich in der Kunst der Weinbereitung und im Terroir verwurzelt ist. Professionell und zugänglich präsentiert er jede Cuvée der Karte mit Klarheit und Natürlichkeit. Im Alltag arbeitet er Hand in Hand mit dem Executive Chef und kennt daher die Aromen, Texturen und Schichten jedes Gerichts auf der Karte genau. Obwohl er großartige Speisen- und Weinbegleitungen entwirft, zögert Sam nicht, Sake oder Huangjiu vorzuschlagen, wenn ihm dies sinnvoller erscheint. Dank seiner großen Serviceerfahrung macht er aus jedem Glas Wein einen unvergesslichen Moment.

Die vollständige Restaurantauswahl des MICHELIN Guide Chengdu 2027 ist auf der Website sowie in der kostenlosen App des MICHELIN Guide verfügbar, in der Nutzer unter anderem nach Ort oder Küchenstil nach Restaurants suchen können.

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Der MICHELIN Guide Chengdu 2027 auf einen Blick:

Insgesamt: 84 Restaurants

  • 1 Drei-Sterne-Restaurant
  • 1 Zwei-Sterne-Restaurant
  • 13 Ein-Sterne-Restaurants
  • 32 Bib-Gourmand-Restaurants
  • 37 vom MICHELIN Guide empfohlene Restaurants

Hier ist die komplette Liste aller 84 Restaurants im MICHELIN Guide Chengdu 2027, strukturiert nach Kategorien:

🌟🌟🌟 Drei MICHELIN Sterne (1)

Nr.Restaurant (CN/EN)KücheStatus
1新荣记 Xin Rong JiTaizhou-Küche↑ von ★★ auf ★★★ (erstes 3-Sterne-Restaurant Chengdus)

🌟🌟 Zwei MICHELIN Sterne (1)

Nr.Restaurant (CN/EN)KücheStatus
2玉芝兰 Yu Zhi LanSichuan-Küchebehält ★★

🌟 Ein MICHELIN Stern (13)

Nr.Restaurant (CN/EN)KücheStatus
3柴门荟 Chaimen HuiSichuan-Küchebehält ★
4蔻 Co-Innovative Küchebehält ★
5芳香景 Fang Xiang JingSichuan-Küchebehält ★
6Focus by Bill YueInnovative Küche (Französisch-Japanische Fusion)NEU
7芙蓉凰 Fu Rong HuangSichuan-Küchebehält ★
8福满楼 Hokkien CuisineFujian-Küchebehält ★
9马旺子 (锦江) Ma’s Kitchen (Jinjiang)Sichuan-Küchebehält ★
10谧寻茶室 Mi Xun TeahouseVegetarische Küchebehält ★
11银锅 Silver PotSichuan-Küchebehält ★
12会馆 The HallZeitgenössische europäische Küchebehält ★
13许家菜 Xu’s CuisineSichuan-Küchebehält ★
14漾亚·雍雅合鲜 (桐梓林) Young Art · Yong Ya He Xian (Tongzilin)Sichuan-Küchebehält ★
15梓楠 ZinanSichuan-KücheNEU
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🍽️ MICHELIN Selected / Empfohlene Restaurants (37)

Nr.Restaurant (CN/EN)KücheStatus
16#8 八号
17Art Yinba 银芭 1986
18Aurore 旦
19Brustin 布洛斯汀
20Chaimen Gong Guan (Tongzilin) 柴门公馆 (桐梓林)
21Chanyue Vegetarian 禅悦素食Vegetarisch
22China Samite-Hot Pot (Wuhouci Street) 锦城印象 (武侯祠大街)Hot Pot
23Chuanpu (Lihua Street) 川蒲酒楼 (梨花节)
24Cloud Arise (Chenghua) 云起食 (成华)
25Datenbank 数据库
26Fu Rong Chuan 福蓉川Sichuan-KücheNEU
27Hidden Place 隐庐·古法川菜
28Huadao Art of Life – Yu Shan Ge 华道生活·钰善阁
29Infinite Luck 运
30Li Xuan 丽轩
31Member 门板儿面
32Nan Tang (Tianshun Road) 南堂馆 (天顺路)
33New Peking Cuisine 新拾玖
34Pairedd 配德
35Qianli 前里
36Qie Fang Xiang 且芳香
37Shu Mansion 蜀府宴
38Sichuan Folk 巴国布衣Sichuan-Küche
39Silver Cottage 银庐
40Song Chuan 宋川
41Tan Jia 谭家
42The Bridge 廊桥
43The River House
44Tivano
45Tong Fu She 同福社
46Wanyan 琬琰
47Wu Yue Gong 五月
48Xiang Shang Xiang 湘上湘
49Xiao Ya Tang Wu 小雅堂屋NEU
50Xue Tao·In the Yard 薛涛·院子里
51Yanyu (Wuhou) 宴遇·福建荟馆 (武侯)Fujian-Küche
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🍜 Bib Gourmand (32) – „Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis“

Nr.Restaurant (CN/EN)SpezialitätStatus
52Bai Nian Fen Zheng Niu Rou 百年粉蒸牛肉
53Ban Tian Te Se Mian 半天特色面Sichuan-NudelnNEU
54Chen Mapo Tofu (Qinghua Road) 陈麻婆豆腐 (青华路)Mapo Tofu
55Cuo Xia 厝下
56Da Ya Ji 打牙祭Authentische Sichuan-AromenNEU
57Dumpling & Drinks (Lancao Road) 喜玉饺子酒 (蓝草路)Teigtaschen
58Ganji Feichang Fen 甘记肥肠粉
59Gong Zhou Bashu Weiyuan 恭州·巴蜀味苑
60Guanjin (Chenghan South Road) 观锦 (成汉南路)
61Gui Tian Yuan Zi 归田院子Authentische Sichuan-AromenNEU
62Hua’er Ge Yaoshan Tihua 胡二哥药膳蹄花
63Lao Chengdu San Yang Noodles 老成都三样面Nudeln
64Long Sen Yuan (Qingyang) 龙森园 (青羊)
65Mao Wu Da Jiudian 茅屋大酒店Authentische Sichuan-AromenNEU
66Mind (Wuhou) 漫得 (武侯)
67Mosnack 茉筱馆
68Nian Feng Restaurant 年丰饭店
69No.37 Lao Yuan Ba Chao Shou 37 号老院坝抄手Sichuan-WantonsNEU
70Organization South 组织向南
71Ren Ren Shui Jiao 人仁水饺Sichuan-TeigtaschenNEU
72Rongrong Beida Pugaimian 蓉荣北大铺盖面
73Shudidanggui (Wuhou) 熟地当归 (武侯)
74The Woo’s (Jinjiang) 吴氏荟 (锦江)
75Ting Yuan 399 (Jinjiang) 庭院 399 (锦江)
76Wan San Mianguan (Qinglongzhen Street) 万三面馆 (青龙正街)Nudeln
77Wu Ji Guai Weimian 吴记怪味面
78Xiao You Shao Mai (Qingyang) 晓友烧麦 (青羊)Leshan-Spezialitäten (Siu Mai, Tofublüte, gedämpfte Teigtaschen)NEU
79Yangboying Za Jiang Noodles 杨伯英杂酱面Nudeln
80Yao Guai Mian 幺怪面
81Yongle Restaurant (Wuhou) 永乐饭店 (武侯)
82Zeng Niu Rou (Qingyang) 曾牛肉 (青羊)
83Zhuan Zhuan Hui (Lianhua South Road) 转转会 (莲花南路)
Bernhard Steinmann im Restaurant FACIL

📊 Gesamtübersicht

KategorieAnzahl
🌟🌟🌟 Drei Sterne1
🌟🌟 Zwei Sterne1
🌟 Ein Stern13
🍽️ Selected37
🍜 Bib Gourmand32
Gesamt84

Michelin: https://guide.michelin.com/de/de/chengdu-municipality/restaurants

Die komplette Liste Michelin Chengdu 2027 zum Download (pdf)

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Michelin Chengdu 2027

Zusammenfassung

Chengdu erhält erste Drei-Sterne-Adresse sowie zwei neue Ein-Sterne-Restaurants – 7 Neuaufnahmen im Bib Gourmand – 4 lokale Talente mit MICHELIN Sonderpreisen geehrt

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