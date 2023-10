Der gebürtige Bad Krozinger Joachim Textor wird der neue Küchenchef des Anantara Kihavah Maldives Villas und seine Gäste kulinarisch verwöhnen. „Chef Joachim“ Textor blickt auf 42 Jahre Erfahrung in der internationalen Spitzengastronomie zurück.

Der aus Deutschland stammende Küchenchef Joachim Textor begann seine Karriere als Koch in verschiedenen Schweizer Spitzenhotels. Nachdem er seine Fähigkeiten im Hilton in Basel, im Park Hotel in Vitznau und im Hyatt Hotel in Montreux verfeinert hatte, beschloss er, sein kulinarisches Repertoire zu erweitern und die Geschmäcker und Küchen der Welt zu erkunden. Er ging auf gastronomische Entdeckungsreise, wo er als Küchenchef in einigen der renommiertesten Hotelketten der Welt wie Hilton, Mandarin Oriental und Shangri-La Erfahrungen sammelte. 2013, als das Anantara Dubai The Palm Resort eröffnete, fungierte er dort als kulinarischer Leiter. Der Visionär, der zudem Dutzende Restaurants in Nah- und Fernost konzipiert hat, durfte im Laufe seiner lukullischen Karriere vielen berühmten Persönlichkeiten aus Politik, Showbiz und Adel auftischen, darunter George W. Bush und Angela Merkel.

Weil der ebenso lebensfrohe wie umtriebige Badener schon immer gern über den Tellerrand lugte, erweitert er sein ausgezeichnetes kulinarisches Repertoire nun auf den Malediven. Joachim Textor ist überzeugt: „Das Beste kommt noch. Das Leben ist eine Reise und kein Ziel.“ Die Station im exklusiven Fünf-Sterne-Inselresort Anantara Kihavah Maldives im UNESCO-geschützen Baa-Atoll dürfte auch für den weitgereisten Textor ein Highlight sein.

Die 80 Villen mit einer Größe zwischen 829 und 3.000 Quadratmeter thronen entweder über dem Indischen Ozean oder genießen privaten Strandzugang; ein Maximum an Luxus bieten die fünf Beach Pool Residenzen. Darüber hinaus gilt das hauseigene Korallenriff als eines der schönsten Tauchreviere der Welt. Gastronomisch bewegt sich das Resort mit dem Unterwasser-Restaurant SEA samt Unterwasser-Weinkeller und dem Restaurant SKY ebenfalls auf Top-Niveau. Beide sind nun das Genuss-Reich von Textor.

