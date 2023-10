Sips in Barcelona steht auf Platz 1 der The World’s 50 Best Bars 2023 und ist damit die zweite Bar aus Barcelona, die in den letzten Jahren den ersten Platz belegt hat. Die Liste 2023 umfasst Bars aus 28 Städten, darunter 11 neue Einträge aus Bangkok, Berlin, Dubai, London, Melbourne, New Orleans, Paris, Rom, Seoul, Singapur und Stockholm.

Die jährliche Liste der „The World’s 50 Best Bars“ wurde im Rahmen einer Preisverleihung in Singapur vorgestellt.

Die vollständige Liste der The World’s 50 Best Bars 2023 finden Sie am Ende dieses Artikels.

The World’s 50 Best Bars 2023 umfasst Lokale aus 28 Städten, wobei das Sips in Barcelona zur besten Bar in Europa und zur besten Bar der Welt gekürt wurde. Nach dem Paradiso im Jahr 2022 ist dies bereits das zweite Mal, dass eine Bar aus Barcelona den ersten Platz belegt.

Im Herzen von Barcelonas Stadtteil L’Antiga Esquerra de l’Eixample gelegen, kombiniert Sips elegantes Design mit modernster Technik, um ein schnörkelloses und verspieltes „Drinkery House“ von zwei Titanen der Branche, Simone Caporale und Marc Álvarez, zu schaffen. Auf der Grundlage ihrer bereits illustren Karrieren – Caporale war die eine Hälfte des kreativen Duos, das das Londoner Artesian viermal zum Titel The World’s Best Bar führte, während Álvarez fast ein Jahrzehnt in der revolutionären elBarri-Restaurantgruppe von Ferran und Albert Adrià tätig war – zeigt sich der disruptive Ansatz des Duos für kreative Mixologie in innovativen Haute-Couture-Services zu Pret-a-Porter-Preisen.

Das stimmungsvolle Interieur der Bar besteht aus gedämpften Pastellfarben und goldfarbenen Sitzgelegenheiten, die eine futuristische Workstation anstelle der traditionellen Bar umkreisen. Dieses Design hebt jede Barriere zwischen Gast und Barkeeper auf, mit dem Ziel, den menschlichen Aspekt des Service in den Mittelpunkt zu stellen und ein multisensorisches, immersives Trinkerlebnis zu schaffen.

William Drew, Direktor von 50 Best, sagt im Interview mit dem Gourmet Report: „Als Geistesprodukt der Cocktail-Ikonen Marc Álvarez und Simone Caporale war das Sips schon zu Großem bestimmt, bevor es nur wenige Monate nach seiner Eröffnung im Jahr 2021 auf Platz 37 der Liste landete. Die Bar setzt zeitgenössische Innovation und technische Präzision nahtlos in ein verspieltes Cocktailprogramm um, das von herzlicher Gastfreundschaft begleitet wird, was sie zu einem würdigen Gewinner des Titels The World’s Best Bar 2023 macht.“ Drew weiter: „Wir von 50 Best sind sehr stolz darauf, die unvergleichliche Vielfalt der globalen Barindustrie hervorzuheben, und wir gratulieren jeder Bar, die einen Platz in diesem illustren Ranking erhalten hat, ganz herzlich. Die Zahl der hier vertretenen Cocktail-Städte ist erneut gestiegen, und wir hoffen, dass diese Liste bei Cocktail-Liebhabern auf der ganzen Welt weiterhin den Funken des Fernwehs entfacht.“

London führt Europa und die Welt an, aber Barcelona bleibt an der Spitze

London behält seinen Platz als eine der Cocktail-Hauptstädte der Welt mit fünf Bars auf der Liste, mehr als jede andere Stadt, darunter zwei in den Top 10: Die Connaught Bar, die sich um drei Plätze auf Platz 5 verbessert hat, und das Tayēr + Elementary auf Platz 8. Hinzu kommen die Ostlondoner Nachbarn Satan’s Whiskers (Platz 28) und A Bar with Shapes for a Name (Platz 35) sowie Scarfes Bar (Platz 41). Das Panda & Sons in Edinburgh kehrt ebenfalls auf die Liste zurück (Platz 39).

Barcelona hat zwei Einträge in den Top fünf, mit der Nr. 1 Sips neben dem Paradiso auf Platz 4 und dem Salmon Guru in Madrid auf Platz 16. In Italien ist neben dem Drink Kong in Rom auf Platz 21 der Neuzugang Freni e Frizioni (Platz 33) zu finden, neben 1930 (Platz 42) in Mailand, L’Antiquario (Platz 44) in Neapel und Locale Firenze (Platz 46) in Florenz.

Athen setzt seinen Aufstieg mit Line, dem Gewinner des Londoner Essence-Preises für die beste Neueröffnung, auf Platz 12 fort, neben Baba Au Rum (Platz 25) und The Clumsies (Platz 47), das ebenfalls zur Rémy-Martin-Legende der Liste ernannt wurde. In Europa sind in Paris das Little Red Door auf Platz 6 und der Neuling The Cambridge Public House auf Platz 38 zu finden, während das Himkok in Oslo (Platz 10) den Nikka Highest Climber Award erhält. Berlin kehrt mit dem Neuzugang Wax On auf Platz 29 in die Liste zurück. Der Campari One To Watch des letzten Jahres, Röda Huset aus Stockholm, rangiert auf Platz 31 und wurde außerdem mit dem Ketel One Sustainable Bar Award ausgezeichnet.

New York und Mexiko-Stadt kämpfen weiter um den Titel

Das New Yorker Double Chicken Please (Platz 2) wird zur besten Bar Nordamerikas gekürt, die anderen Bars in Manhattan, Overstory (Platz 17) und Katana Kitten (Platz 27), folgen auf den Plätzen. Das Café La Trova in Miami liegt auf Platz 24, und mit dem Neuzugang Jewel of the South (Platz 49) ist New Orleans zum ersten Mal seit 2014 wieder auf der Liste vertreten.

In Mexiko-Stadt ist das Handshake Speakeasy um 8 Plätze auf Platz 3 aufgestiegen, die Licorería Limantour auf Platz 7, das Hanky Panky auf Platz 22 und die Baltra Bar auf Platz 45.

Die beste Bar Südamerikas ist erneut das Alquímico in Cartagena, das auf Platz 9 aufgestiegen ist, neben den drei Bars in Buenos Aires: Tres Monos (Nr. 11), ebenfalls Gewinner des Michter’s Art of Hospitality Award), CoChinChina (Nr. 26) und Florería Atlántico (Nr. 30). Der Carnaval in Lima liegt auf Platz 43.

Neue Einträge in Asien

In der Gastgeberstadt Singapur liegt Jigger & Pony auf Platz 14 neben Sago House (Platz 32) und dem Neueinsteiger Atlas auf Platz 48. Hinzu kommt der Newcomer Zest aus Seoul, Gewinner des diesjährigen Disaronno Highest New Entry Award, auf Platz 18.

Bangkok, Singapur, Hongkong und Tokio sind jeweils mit zwei Bars in der Liste vertreten, wobei Bangkoks BKK Social Club auf Platz 13 den ersten Platz als beste Bar Asiens einnimmt und der Nachbar Mahaniyom Cocktail Bar auf Platz 19 landet. Die in Tokio ansässige Bar Benfiddich (Platz 37) wird von The SG Club unterstützt, der auf Platz 36 wieder in die Liste aufgenommen wurde. Hongkong ist durch Coa auf Platz 20 und Argo auf Platz 34 vertreten.

Naher Osten & Australien

Das Maybe Sammy in Sydney (Platz 15) wird zum unglaublichen fünften Mal zur besten Bar in Australasien gekürt, nachdem es den Titel seit seiner Einführung im Jahr 2019 jedes Jahr gewonnen hat, während das Caretaker’s Cottage in Melbourne auf Platz 23 zum ersten Mal auf der Liste steht.

In Dubai stürmt der Newcomer Mimi Kakushi auf Platz 40 der Liste als beste Bar im Nahen Osten und Afrika, gefolgt von der Galaxy Bar auf Platz 50.

https://www.worlds50bestbars.com/list/1-50

Die Liste der 50 besten Bars 2023 – The World’s 50 Best Bars 2023



1

Sips

Barcelona

2

Double Chicken Please

New York

3

Handshake Speakeasy

Mexico City

4

Paradiso

Barcelona

5

Connaught Bar

London

6

Little Red Door

Paris

7

Licorería Limantour

Mexico City

8

Tayēr + Elementary

London

9

Alquímico

Cartagena

10

Himkok

Oslo

11

Tres Monos

Buenos Aires

12

Line

Athen

13

BKK Social Club

Bangkok

14

Jigger & Pony

Singapore

15

Maybe Sammy

Sydney

16

Salmon Guru

Madrid

17

Overstory

New York

18

Zest

Seoul

19

Mahaniyom Cocktail Bar

Bangkok

20

Coa

Hong Kong

21

Drink Kong

Rome

22

Hanky Panky

Mexico City

23

Caretaker’s Cottage

Melbourne

24

Café La Trova

Miami

25

Baba au Rum

Athens

26

CoChinChina

Buenos Aires

27

Katana Kitten

New York

28

Satan’s Whiskers

London

29

Wax On

Berlin

30

Florería Atlántico

Buenos Aires

31

Röda Huset

Stockholm

32

Sago House

Singapore

33

Freni e Frizioni

Rome

34

Argo

Hong Kong

35

A Bar with Shapes for a Name

London

36

The SG Club

Tokyo

37

Bar Benfiddich

Tokyo

38

The Cambridge Public House

Paris

39

Panda & Sons

Edinburgh

40

Mimi Kakushi

Dubai

41

Scarfes Bar

London

42

1930

Milan

43

Carnaval

Lima

44

L’Antiquario

Naples

45

Baltra Bar

Mexico City

46

Locale Firenze

Florence

47

The Clumsies

Athens

48

Atlas

Singapore

49

Jewel of the South

New Orleans

50

Galaxy Bar

Dubai

