Am Rande der 75. Frankfurter Buchmesse wurden dieses Jahr insgesamt 68 Auszeichnungen an erfolgreiche Verlage und deren Autoren und Autorinnen vergeben.

Kulinarisch-literarischer Wettbewerb der GAD: Goldmedaille für Thomas A Vilgis

Der 57. kulinarisch-literarische Wettbewerb der GAD ist nach den schwierigen Corona-Jahren fast wieder im „Normalmodus“ angekommen. So war es weiterhin für die Verlagshäuser herausfordernd, deren Buchproduktion, u.a. auch durch weiter bestehende Lieferengpässe etc., zu bewerkstelligen. Umso erstaunlicher war es, dass auch dieses Mal wieder mehr als 100 Bücher von 44 Verlagen, die im Buchsegment „Essen, Trinken, Genießen und Tafelkultur“ publizieren, eingereicht wurden.

Dies zeigt einmal mehr, dass die GAD-Wissenskompetenz in den entsprechenden Fachgebieten von den Verlagen hochgeschätzt ist und zeigt auch, dass der Wettbewerb anerkannt und wertgeschätzt wird. Die Bewertungs-Benchmark (fünf Bewertungen/Buch) trägt dazu ebenfalls bei und unterscheidet den kulinarisch-literarischen Wettbewerb nicht nur dadurch, u.a. signifikant von am Markt ebenfalls agierenden Mitbewerbern und Online-Bloggern.

Kulinarisch-literarischer Wettbewerb der GAD

Seit 1960 unterstützt die GAD den Qualitäts-Anspruch der Verlage und deren Autorenschaft und zeichnet auch in diesem Jahr wieder die Besten aus, um damit u.a. auch dem Buchhandel und der Leserschaft verlässliche Orientierungshilfe bei der Genuss- und Fachbuch-Auswahl zu geben.

Hans G. Platz (geschäftsführender GAD-Vorstand und Wettbewerbskoordinator) fasst den diesjährigen Wettbewerb wie folgt zusammen:

Die über 60-köpfige GAD-Jury vergab in diesem Jahr insgesamt 12 Goldmedaillen für die besten Bücher in den jeweiligen Kategorien sowie 55 Silbermedaillen für besonders empfehlenswerte Bücher, sowie einen Sonderpreis.

Bei den zum 57. kulinarisch-literarischen Wettbewerb der GAD eingereichten Büchern dominierte quantitativ die Bücherkategorie „Küche der Regionen“, es folgten mit Abstand „Promi- & TV-Küche“, „Backen & Patisserie“, „Vegetarisch & Vegan“, und „Tafelkultur“, dicht gefolgt von den Kategorien: „Getränke“, „Fleisch & Geflügel“, „Obst, Gemüse, Kräuter“, „produktbezogene Küche“, „Küchentechnik“ sowie „Gesunde Küche“ und Fach-/Managementbücher.

Tafelkultur | gärtnern | fermentieren | nachhaltig produzieren, kochen und grillen | Regionalität | vegetarisch und vegan …

waren die Schlagworte, die den aktuellen Kochbuchtrend im diesjährigen Wettbewerb spiegeln – oder noch kürzer gefasst: „genießen und gesund“.

Bernhard Böttel (GAD-Präsident) führte während der Preisverleihung im MELIÁ Hotel – Frankfurt-City, aus, dass man gespannt ist auf die kommenden Themen und auf Nachfrage erzeugende kulinarische Impulse, die bei den Verlagen und den Damen und Herren Autoren derzeit in Planung sind und die GAD auch im nächsten Jahr, beim dann bereits 58. kulinarisch-literarischen Wettbewerb, wieder die großartige Leistung aller am „kulinarischen Genussbuch“ Beteiligten in der Ihnen gebührenden Form wertschätzen kann. Ziel der GAD bleibt es, Verlagen und Autoren Anregungen zur ständigen Verbesserung der Qualität der Literatur der Kochkunst und Tafelkultur zu geben und sich insbesondere auch für die Optimierung von Lehr- und Fachbüchern der gastgewerblichen Branche einzusetzen.

www.gastronomische-akademie.de

Kulinarisch-literarischer Wettbewerb der GAD

Mit Goldmedaillen in 12 Kategorien werden ausgezeichnet:

Backen & Patisserie

o Dramatic Cake (Trauner Verlag u. Buchservice, Österreich)

Fachbuch

o Movefood(Schulz-KirchnerVerlag)

Fleisch & Geflügel

o Fine Dining Grill&BBQ (Matthaes|DKVerlag)

Gesunde Küche

o Gemüse & Obst einfach fermentieren(ATVerlag,Schweiz)

Getränke

o Cocktailkunst (Matthaes|DKVerlag)

Küche der Regionen

o Mein Bayern (Südwest Verlag)

Küchentechniken

o Noch mehr kochen für Angeber (StiftungWarentest)

Obst / Gemüse / Kräuter

o Apfelmania(BJVVerlag)

Produktbezogene Küche

o Gelato (ZS Verlag)

Tafelkultur / kulinarische Geschichten

o Otto Desbalmes (KRAL Verlag, Österreich)

TV-Köche & Prominenz

o 365 Rezepte für jeden Tag (Brandstätter Verlag, Österreich)

Vegan & vegetarisch

o KOREA – das vegane Kochbuch (Edition Michael Fischer)

Zusätzlich werden 55 eingereichte Bücher mit einer Silbermedaille (empfehlenswertes Buch über alle Kategorien hinweg) ausgezeichnet. Das im Eigenverlag produzierte Fachbuch „Speisekarten überset- zen“ (Deutsch/Englisch) erhält einen Sonderpreis.

Das Gesamtergebnis

Im 57. kulinarisch-literarischen Wettbewerb der GAD wurden 12 Gold- und 55 Silbermedaillen verge- ben, 35 Bücher scheiterten nur knapp an den Beurteilungskriterien der Jury. Das bedeutet, dass 2/3 der eingereichten Bücher durch die GAD-Juroren ausgezeichnet werden. Ein Beleg dafür, dass sich die Qualität der eingereichten Bücher ständig weiter verbessert.

Immer aktuell mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter

Kulinarisch-literarischer Wettbewerb der GAD Zusammenfassung Kulinarisch-literarischer Wettbewerb der GAD: Am Rande der 75. Frankfurter Buchmesse wurden dieses Jahr insgesamt 68 Auszeichnungen an erfolgreiche Verlage und deren Autoren und Autorinnen vergeben. Sende Benutzer-Bewertung 4 ( 2 Stimmen)