MICHELIN Guide Seoul 2023

Die Ausgabe 2023 von Seoul enthält 176 Restaurants, darunter 35 Sternerestaurants. 1 neuer Zwei-MICHELIN-Stern und 6 neue Ein-MICHELIN-Sterne-Restaurants sind hinzugekommen

Mit insgesamt 176 Restaurants, darunter 35 Sterne-Restaurants und 57 Bib Gourmand-Restaurants, verdeutlicht die Ausgabe 2023 die große Dynamik der gastronomischen Szene Seouls.

In diesem Jahr sind ein neues Drei-Sterne-Restaurant, ein neues Zwei-Sterne-Restaurant und 6 neue Ein-Sterne-Restaurants hinzugekommen, was zeigt, dass Köche und Restaurantfachleute im Laufe der Jahre eine beeindruckende Kreativität und Exzellenz entwickelt haben.



„Angesichts der COVID-Krise sah sich die Gastronomie mit noch nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert, doch die Köche in Seoul haben sich entschlossen, diese Herausforderungen in bedeutendes Wachstum umzumünzen. Infolgedessen hat die Ankunft inspirierender neuer Restaurants, gepaart mit den kreativen Erfindungen der Köche, die Gastronomie aufblühen lassen. Wir freuen uns sehr, das stetige Wachstum der kulinarischen Industrie und der gastronomischen Szene Seouls in den letzten 7 Jahren seit der ersten Ankündigung der Veranstaltung im Jahr 2016 beobachten zu können. Besonders in diesem Jahr freuen wir uns, ein neues Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen in Seoul anzukündigen“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, gegenüber Gourmet Report. „Seoul ist eines der begehrtesten Reiseziele bei Reisenden aus aller Welt, da die K-Kultur immer beliebter wird. Wir lassen uns von Seoul als einem Ort inspirieren, an dem die Menschen ein Silber aus verschiedenen Kulturen aus der ganzen Welt probieren können.“



Ein Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Küchenchef Ahn Sung-jae hat ein Talent dafür, die feinen Nuancen der Zutaten sensibel zum Ausdruck zu bringen. Jedes Gericht, das kreative Ideen während des Essens widerspiegelt, bietet eine herausragende geschmackliche Ausgewogenheit, die auf einem hohen Maß an Perfektion beruht. Exzellente Küche und Gastfreundschaft, die sich anpasst, halten auch in Seoul die höchsten Standards. Die konsequente Qualitätsverbesserung des Mosu jedes Jahr ohne Stagnation gibt ein tiefes Gefühl des Vertrauens.



Ein Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Unter dem Motto „Contemporary Cuisine of Seoul“ zeigt das Soigné die kreative Küche von Küchenchef Lee Jun und seinem Team. Seine von Gerichten aus aller Welt inspirierte Küche entwickelt einen neuen Stil, der mit den Ideen des Chefkochs harmoniert. Die regelmäßig wechselnde Speisekarte wird als „Episode“ bezeichnet, und jede Episode mit einem einzigartigen Thema ist wie ein Gedicht, das man genießt.



Ein Restaurant, das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde

Die Seele des Chefkochs Yoon Dae-hyeon und des Küchenchefs Kim Hee-eun, die in Haebangchon (Itaewon), wo die Szene des modernen Seouls noch immer zu Hause ist, eine stilvolle, feine Küche bieten. Die verschiedenen kulinarischen Traditionen und Zutaten, die man im modernen Korea antrifft, verschmelzen mit den vertrauten Geschmäckern des Alltags zu einzigartigen Fusionskreationen. In der Soul’s Cuisine spiegelt sich das Streben der Köche nach Wachstum und die herausfordernden Versuche sind gut in den Geschmack integriert.



Fünf neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete Restaurants

Die Zeit, die er mit Meisterköchen verbracht hat, hat ihn sehr inspiriert und ihm Stolz und Leidenschaft für die Küche und die kulinarische Philosophie eingeflößt. Das hat ihm auch geholfen, seine eigene Richtung zu finden, und die Gerichte in seinem gleichnamigen Restaurant spiegeln seine Einstellung zur Gastronomie wirklich wider. Die Speisekarte umfasst Gerichte, die ein Kaleidoskop von Küchenchef Kang Min-chul ist seit Geschmacksrichtungen und unterstreicht die Vielfalt der raffinierten französischen Küche.



Restaurant KANGMINCHUL (Zeitgenössisch)

Restaurant Allen (Zeitgenössisch)

Solbam (Zeitgenössisch)

Eatanic Garden (Innovativ)

Ilpan (Teppanyaki)



Der Chefkoch Allen Suh und sein erfahrenes kulinarisches Team kreieren Gerichte, die auf saisonalen Zutaten basieren und die Schönheit der vier koreanischen Jahreszeiten widerspiegeln. Seine Meisterschaft bei der Verwendung einer Vielzahl von Geschirr für die Kunst des Anrichtens verleiht den delikaten Aromen des Restaurants einen visuellen Reiz.

Geschmacksrichtungen.



Chefkoch Eom Tae-jun’s breite Palette an kulinarischen Erfahrung und Fachwissen treffen auf koreanische Elemente. Sein Studium der lokalen Zutaten (geleitet von seinem Respekt für die Natur und die vier koreanischen Jahreszeiten) und sein Wissen über koreanische Kochtechniken kulminieren in einer unheimlichen Synergie, aus der die einzigartigen modernen Gerichte des Restaurants entstehen. Wie der Name schon sagt, erinnert der Raum an einen einen schönen städtischen Garten, der die fünf Sinne weckt. Eine Speisekarte gibt es hier nicht, stattdessen erhalten Sie einen illustrierten Leitfaden mit den wichtigsten Zutaten. Chefkoch Son Jong-won, der auch Chefkoch im L’Amant Secret ist, leitet die Küche und erfindet die koreanische Küche mit einer kreativen Note neu, die die Ästhetik der Fermentierung und Reifung.



Dieses Restaurant verkörpert Kunst auf einem brutzelnden Grill, der auf 130-180 °C. Das Ilpan unter der Leitung von Chefkoch Kim Il-pan ist ein Restaurant, in dem das Kochen bei präzisen Temperaturen auf visuellen Genuss trifft und zu einem ultimativen kulinarischen Erlebnis wird.

Die Auswahl 2023 des MICHELIN Guide Seoul auf einen Blick:

2x Drei MICHELIN-Sterne-Restaurants (1 aufgestiegen)

8x Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (1 aufgestiegen)

25x Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (1 befördert & 5 neu)

57x Bib Gourmand (3 neu)

3x MICHELIN Green Star-Restaurants (1 neu)

Die vollständige Auswahl für Seoul ist kostenlos auf der Website und der App des MICHELIN-Führers verfügbar. Die Restaurants gesellen sich zur Hotelauswahl des MICHELIN-Führers, der die einzigartigsten und aufregendsten Übernachtungsmöglichkeiten in Seoul und auf der ganzen Welt vorstellt.

Jedes Hotel im Guide wird aufgrund seines außergewöhnlichen Stils, seines Services und seiner Persönlichkeit ausgewählt – mit Optionen für jeden Geldbeutel – und kann direkt über die MICHELIN Guide-Website und -App gebucht werden. Die Auswahl für Seoul umfasst derzeit die spektakulärsten Hotels der Stadt, darunter designorientierte Boutiquen wie das Hotel Cappuccino, herausragende Hotels aus unserer „Plus“-Kollektion wie das Signiel Seoul, kreative Zentren wie das RYSE und eine Oase in der Stadt wie das Banyan Tree Club & Spa.

Der MICHELIN-Führer ist ein Maßstab für die Gastronomie. Jetzt setzt er auch einen neuen Standard für Hotels. Besuchen Sie die Website des MICHELIN-Führers oder laden Sie die kostenlose App für iOS und Android herunter, um alle Restaurants in der Auswahl zu entdecken und ein unvergessliches Hotel zu buchen.

