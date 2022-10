Gastro Team Bremen zieht Bilanz seines Festival-Sommers

Dass sich Festivals mit einem guten ökologischen Fußabdruck vereinen lassen, macht das Gastro Team Bremen, ein Tochter-Unternehmen von Aramark, deutlich. Mehrweg-Becher-Systeme sind für das Gastro Team Bremen seit vielen Jahren gelernte Praxis. In diesem Jahr wurden erstmalig biologisch abbaubares Geschirr und ein Mehrweg-Geschirr-System etabliert. Dafür kooperiert das Gastro Team Bremen mit dem vielfach prämierten Bioökonomie-Start-up Traceless. Gemeinsam enwickeln die beiden Unternehmen eine Pommesgabel, deren Material biozirkulär ist und so Teil des Cradle-to-Cradle-Kreislaufs bleibt, so dass kein Abfall entsteht. Damit setzen die Firmen einen Meilenstein in Nachhaltigkeit in der Veranstaltungs-Gastronomie. Die Präsentation des Prototyps fand beim Labor Tempelhof, einer nachhaltig ausgerichteten Veranstaltungsreihe, statt.

Die Festivals waen diesen Sommer gut besucht. Bildrechte: Aramark

Die Saison des Gastro Teams Bremen war von gefüllten Event-Kalendern, massenweise Fans, die sich auf den ersten Festival-Sommer nach der Corona-Pause freuten, und einem großen Schwerpunkt auf dem Thema Nachhaltigkeit geprägt. Zum Beispiel hat das Team bei Rock am Ring erstmalig Mehrweg-Geschirr für einen großen Teil der Speisen eingesetzt. Sascha Ebner, Geschäftsführer des Unternehmens, sagt: „2022 war voller Extreme. Wir hatten den Neustart nach zwei Jahren Pause, haben uns auf den prall gefüllten Kalender mit Rock am Ring, Rock im Park und Konzerten von Die Ärzte, Die Toten Hosen, Rammstein und vielen anderen gefreut. Insgesamt betreuten wir 85 Konzerte, Festivals und Veranstaltungen, und ich bin unglaublich stolz auf die Leistung unseres Teams.“

Auch große Firmenveranstaltungen sind für die Experten des Gastro Teams Bremen ein Geschäftsfeld, das weiter ausgebaut werden soll. Hier gibt ebenfalls Nachhaltigkeit den Ton an. Mit einem großen Familien-Tag zeitgleich an zwei unterschiedlichen Standorten mit jeweils 20.000 Gästen startete im Mai die Saison.

Neue Alternative für Einweg-Artikel

Höhepunkt der Saison war die Konzertreihe Labor Tempelhof. Die Nichtregierungs-Organisation Cradle to Cradle, die sich in allen Bereichen für die Kreislaufwirtschaft einsetzt, hat das Projekt ins Leben gerufen. In diesem Rahmen entstand die Zusammenarbeit mit Gastro Team Bremen. Die Prototypen der biologisch abbaubaren Pommesgabel wurden beim Labor Tempelhof vorgestellt. Mit dem biozirkulären Material schaffen die Unternehmen eine neue Alternative für Einweg-Artikel. In Zukunft werden die Pommesgabeln bei ausgewählten Veranstaltungen, die Gastro Team Bremen betreut, ausgegeben. Währenddessen wird weiter an neuen Artikeln gearbeitet. Wo immer es möglich ist, setzt Gastro Team Bremen auf Mehrweg-Lösungen. Zum Beispiel gibt es seit Jahren nur Mehrweg-Becher bei der Getränkeausgabe.

Weniger Food-Waste bei Veranstaltungen

Damit nicht nur der Verpackungsmüll reduziert wird, sondern auch möglichst wenig Lebensmittel im Müll landen, werden die übrig gebliebenen Speisen von Ehrenamtlichen der Organisation Foodsharing gesammelt und verwertet. Außerdem verstärkt Gastro Team Bremen die vegetarische und vegane Ausrichtung seines Essensangebotes, mehr als 60 Prozent des Portfolios werden damit abgedeckt. „Wir freuen uns auf weitere Kooperationen und Projekte, um unsere Gastronomie noch nachhaltiger zu gestalten. Gemeinsam gehen wir neue Wege und denken in viele Richtungen, um Innovationen zu schaffen“, sagt Sascha Ebner.