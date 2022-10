Die besten Kochboxen-Services in Deutschland

Das Letzte, worauf Sie nach einem langen Arbeitstag Lust haben, ist Kochen, oder? Das Einkaufen aller benötigten Materialien, das Schneiden und Abmessen der Zutaten, das Kochen und das anschließende Aufräumen kann mühsam und zeitraubend sein.

Kochboxen bequem online bestellen

Zum Glück gibt es eine bessere Alternative als ungesundes Essen zum Mitnehmen auf dem Heimweg. In Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Mahlzeitenservices, die leckere und gesunde Mahlzeiten direkt zu Ihnen nach Hause liefern. Deshalb hat kochbox.de in diesem Artikel einige der besten Essenslieferdienste zusammengestellt, die es derzeit gibt, damit du dein Essen auf den Tisch bekommst, weniger Abfall produzierst und Zeit sparst.

Bei so vielen Möglichkeiten fragen Sie sich vielleicht, welches die besten Kochboxensets im Jahr 2022 sind. Wenn Sie sich auf unser Wort verlassen wollen, lesen Sie weiter, denn wir haben für Sie getestet. Die Kategorie boomt, und es gibt Dutzende von Diensten, die für jedes Kochniveau, jeden Geschmack und jedes Budget etwas zu bieten haben. Wir haben uns die Mühe gemacht und die besten Kochboxen in Deutschland recherchiert.

Was sind Mahlzeitenpakete?

Der Lieferservice für Mahlzeiten ist mehr als nur aufwärmen und essen. Die Zutaten für die Zubereitung Ihrer Mahlzeit werden in einer Box mit einem Rezept geliefert. Damit können Sie leckere und einfache Gerichte zubereiten, ohne in den Supermarkt gehen zu müssen. Die Mahlzeitenpakete werden so oft geliefert, wie Sie möchten, und Sie können Rezepte für zwei, vier oder manchmal sogar sechs Personen erhalten. Selbst wenn Sie nur ein paar Mal pro Woche nach Rezeptinspirationen und Hilfe beim Einkaufen und bei der Zubereitung suchen, kann ein guter Mahlzeitenservice Ihnen eine Menge Arbeit abnehmen und dafür sorgen, dass Sie sich gesund ernähren.

Welches ist der beste Kochboxen-Service?

Das ist die Millionen-Dollar-Frage, nicht wahr? Wie finden Sie bei den scheinbar endlosen Möglichkeiten den besten Kochboxenservice für Ihre Situation? Die farbenfrohen Boxen von Anbietern wie HelloFresh, Delivery Hero, Marley Spoon und Blue Apron sind in Deutschland mittlerweile ein fester Bestandteil der Lieferdienste für vielbeschäftigte Hausfrauen und -männer – werfen Sie doch mal einen Blick auf die Türschwellen Ihrer Nachbarn -, aber jeder hat seine eigenen einzigartigen Merkmale sowie Stärken und Schwächen, die oft auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt sind. Während verschiedene Boxen einen Mahlzeitenplan anbieten, der in eine Nische fällt (z. B. vegan, Paleo oder glutenfrei), beziehen viele Rezepte und Menüs von Küchenchefs, Kochteams, Ernährungswissenschaftlern und Lebensmittelexperten und kuratieren sie, um sie mit wöchentlichen Menüs und köstlichen Zutaten in die Küchen und Hände von Hausköchen überall zu liefern.

Die Top-3-Mahlzeitenkit-Marken in Deutschland im Jahr 2022

HelloFresh

Bei HelloFresh geht es darum, den Kunden glücklich zu machen, egal wie speziell er ist. Sie werden zwar keine hochwertigen Gourmetgerichte finden, aber alles ist sehr gut und die Marke macht es Menschen mit besonderen Ernährungsgewohnheiten leicht, indem sie jedes Rezept entsprechend kennzeichnet. Egal, ob Sie auf Milchprodukte, Gluten, Soja, Nüsse usw. allergisch sind (oder sie meiden), mit HelloFresh können Sie die Rezepte ganz einfach sortieren. Es macht auch die Einhaltung eines Diätplans wie Keto oder Paleo zu einem Kinderspiel.

Die Portionsgrößen von HelloFresh sind ebenfalls großzügig bemessen, und es ist ziemlich erschwinglich, wenn man Mahlzeiten für eine Familie bestellt. Das „Dinner to Lunch“-Element ist ein einzigartiges Element, das dem Koch eine Variation des heutigen Abendessens bietet, um es morgen als leckeres, tragbares Mittagessen zu servieren. HelloFresh bietet eine Vielzahl von Rezepten, so dass es einfach sein sollte, etwas zu finden, das allen schmeckt. Außerdem können Sie die Rezepte austauschen.

Außerdem bietet HelloFresh leicht verständliche Anleitungen für jedes Kochniveau, schnelle Gerichte und Rabatte für Erstkäufer.

Blue Apron

Blue Apron gilt in Deutschland weitgehend als der Großvater der Essenslieferprogramme. Die acht wöchentlich verfügbaren Menüs reichen von einfachen Nudelgerichten bis hin zu köstlichen internationalen Optionen, wobei Meeresfrüchte und vegetarische Optionen immer verfügbar sind. Selbst bei den einfachsten Rezepten kann es vorkommen, dass Sie ein oder zwei unbekannte Zutaten auf der Rezeptkarte finden, und die Website hebt diese Zutaten oft als Bildungsmöglichkeit hervor.

Die Rezepte sind mit hilfreichen Stichwörtern wie „Kundenliebling“, „schnell und einfach“, „ideal zum Grillen“ und so weiter versehen. Gelegentliche Aktionen beinhalten Menüs von prominenten Gastköchen oder Rezepte, die beliebte Reiseziele hervorheben. Blue Apron bietet auch einen optionalen Weinbegleitungsservice an und bringt ständig spezielle Menüs auf den Markt, die Ihnen bei der Zubereitung eines festlichen Menüs für die großen kulinarischen Feiertage helfen.

Marley Spoon

Das wöchentliche Angebot von Marley Spoon mit 40 Rezepten deckt alle Arten von Ernährungsbedürfnissen ab, darunter vegetarische, vegane, glutenfreie, kinderfreundliche und gesunde Ernährung. Das Angebot ist für die meisten Familien geeignet, und die Vielfalt der Gerichte dürfte auch abenteuerlustigen Essern gefallen. Die Speisekarte von Marley Spoon bietet ein besseres Gleichgewicht zwischen interessanten, komplizierteren Rezepten und schnellen und einfachen Gerichten für die breite Masse als HelloFresh. Jede Woche gibt es außerdem eine Reihe von Desserts und Frühstücksspezialitäten, darunter Schokoladenkuchen ohne Mehl, Bacon-Swiss Egg Bites, Hot Cross Buns mit Rosinen und Haferriegel mit gesalzenem Karamell.

Sobald Sie einen Plan ausgewählt haben, fordert Marley Spoon Sie auf, einen Liefertag in der Woche auszuwählen. Sie können Ihren Liefertag mit Vorankündigung ändern, normalerweise mindestens eine Woche im Voraus.

www.kochbox.de