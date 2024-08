Baden-Württembergs Spitzenköche vereint für den guten Zweck. Am 15. September laden die Jeunes Restaurateurs Deutschland zur JRE & Friends Charity Gourmetparty in die „Phoenixhalle im Römerkastell“ in Stuttgart ein.

JRE & Friends Charity Gourmetparty

Sechs der besten Köche Baden-Württembergs – allesamt Mitglieder der JRE-Deutschland – garantieren ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse. Der Erlös des Tages kommt der JRE-Deutschland Foundation zugute, die sich vor allem für die Förderung des Ernährungsbewusstseins von Kindern einsetzt.

Zu den teilnehmenden Spitzenköchen zählen Michael Oettinger („Oettingers Restaurant“, Fellbach), Malte Kuhn („Malte’s hidden kitchen“, Baden-Baden), Benjamin Maerz („Restaurant Maerz“, Bietigheim-Bissingen), Franz Berlin („Berlins KroneLamm“, Bad Teinach-Zavelstein), Bernd Werner („Werners Restaurant“, Gernsbach) und Hans-Harald Reber („Reber’s Pflug“, Schwäbisch Hall). Gemeinsam mit exklusiven Partnern werden sie die Gäste an ihren Food-Stationen mit Gerichten auf Sterne-Niveau verwöhnen und den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. „Für uns als Jeunes Restaurateurs steht aber nicht nur die Kulinarik im Mittelpunkt, sondern auch das Bewusstsein, mit unserem Tun etwas Positives im Sinne unserer JRE-Deutschland Foundation zu bewirken. Umso schöner, dass wir dafür einige der besten Spitzenköche Baden-Württembergs gewinnen konnten“, erklärt JRE-Deutschland Präsident Oliver Röder.

Neben den Spitzenköchen und Partnern tragen auch renommierte Winzer dazu bei, die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Dazu zählen die Weingüter Albrecht Schwegler, Aldinger, Markus Heid, Bernhard Ellwanger sowie der Wein-Großhändler Döllerers Weinhaus. Zu den Partnern, die die Gäste gemeinsam mit den Spitzenköchen mit Köstlichkeiten und Produkten verwöhnen, gehören Otto Gourmet, R express, FrischeParadies, Original Beans, Büffel Bill, Deutsche See, Schwabenbräu Stuttgart, Reisetbauer, die Manufaktur Jörg Geiger sowie Parmigiano Reggiano, Julius Meinl, der Keltenhof und Fritz-Kola. Für die musikalische Untermalung sorgt DJ Pellex.

Tickets ab sofort verfügbar

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der JRE-Deutschland Foundation zugute, die sich für gesunde Ernährung und nachhaltige Esskultur, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, einsetzt. Tickets für diese einzigartige Veranstaltung sind ab sofort hier verfügbar: https://app.guestoo.de/public/event/8e0fce21-9e57-444a-83dc-7fb40928cbc5?lang=de

