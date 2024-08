Das Restaurant Pavus wird mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Fünf neue Restaurants erhalten einen Bib Gourmand für ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis im MICHELIN Slowenien 2024

Michelin freut sich, die neue Restaurantauswahl des MICHELIN-Führers Slowenien zu präsentieren. Der Jahrgang 2024 umfasst insgesamt 63 Restaurants und bestätigt für ein weiteres Jahr die drei MICHELIN-Sterne für Hiša Franko und die zwei MICHELIN-Sterne für Milka. Außerdem wurde ein Restaurant neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet, womit sich die Zahl der Restaurants in dieser Kategorie in Slowenien auf 8 erhöht. Acht Restaurants, darunter ein Neueinsteiger, wurden außerdem mit einem MICHELIN Green Star für ihr nachhaltiges Engagement ausgezeichnet, während 5 neue Restaurants mit einem Bib Gourmand für ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie gesellen sich zu den 5 anderen Restaurants, die bereits mit dieser Auszeichnung bedacht wurden.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Guides, kommentiert: „Die Inspektoren des MICHELIN-Führers sind Jahr für Jahr privilegierte Zeugen der stetigen Entwicklung der slowenischen Gastroszene. Angetrieben von Restaurantbesitzern, die ihr Terroir und ihre kulinarische Identität auf höchstem Niveau fördern wollen, zeigt sich auch ihr Engagement für ein immer anspruchsvolleres Angebot. Die heute, am 18. Juni, dem Internationalen Tag der nachhaltigen Gastronomie, vorgestellte slowenische Auswahl, zu der auch ein neuer MICHELIN Green Star gehört, ist ein Beispiel für das wachsende Interesse der einheimischen Fachleute an der Entwicklung einer tugendhaften und nachhaltigen Gastronomie“.

Pavus wird mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Das Pavus, das bereits zuvor von den Inspektoren für seine hochwertige Küche empfohlen worden war, wurde dieses Jahr mit dem ersten MICHELIN-Stern ausgezeichnet, was die beeindruckende Entwicklung seines kulinarischen Angebots verdeutlicht. Das in einem ehemaligen Herrenhaus aus dem 13. Jahrhundert in der Stadt Laško untergebrachte Lokal wird von Marko Pavčnik geleitet. Unter den Gerichten, die von den Inspektoren besonders hervorgehoben wurden, ist die Forelle mit Holunderblütensauce, die mit aromatischen Kräutern und frischen Erdbeeren gewürzt ist, besonders der Küche des Küchenchefs. Die außergewöhnliche Weinkarte stellt die besten Appellationen des Landes in den Vordergrund, darunter die kräftigen Weißweine der Region.

Pavus ist damit das achte Restaurant, das im Jahr 2024 mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wird; die 7 Restaurants, die 2023 mit einem MICHELIN-Stern empfohlen wurden, haben alle ihre Auszeichnung in diesem Jahr behalten.

In den Kategorien zwei und drei Sterne haben Hiša Franko und Milka die Inspektoren des MICHELIN-Führers einmal mehr überzeugt. Die Beständigkeit ihrer Vorschläge, die auf einem so hohen Niveau absolut bemerkenswert ist, spiegelt sich in der Tatsache wider, dass sie ihre Auszeichnung auf höchstem Niveau beibehalten haben.

In allen Kategorien zusammengenommen verfügt Slowenien über nicht weniger als zehn MICHELIN-Sterne-Betriebe und bestätigt damit seinen Status als herausragendes europäisches Gastronomieziel.

Fünf neue Bib Gourmands

In diesem Jahr wurden nicht weniger als fünf neue Restaurants, die alle außerhalb der Hauptstadt liegen, in die Auswahl aufgenommen und mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet: Gostilna in Vinoteka Faladur in Vipava, Kodila in Murska Sobota, Restavracija Majerca in Stara Fužina, Triangel in Gozd Martuljek und LALU Bistro in Celje.

Zusammen mit 5 Restaurants, die diese Auszeichnung auch 2024 erhalten, erhöht sich die Gesamtzahl der Betriebe in dieser Kategorie auf 10.

Drei neue Restaurants von den Inspektoren empfohlen

Neben den Restaurants, die neu mit einem MICHELIN-Stern, dem Grünen Stern oder dem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden, überzeugte die Inspektoren die Küche von drei neuen Restaurants, die sie in ihre Auswahl aufgenommen haben. Das A3 in Brestanica ist ein Gourmet-Restaurant, das sich im Schloss Rajhenburg befindet, dessen überraschendes Degustationsmenü eine erstklassige Küche offenbart. In Ljubljana gefielen den Inspektoren der Pen Klub Restavracija sowie das kleine Restaurant Miza za štiri in Zgornja Polskava.

Der MICHELIN-Führer Slowenien 2024 auf einen Blick

63 empfohlene Restaurants, darunter:

1 Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen;

1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen;

8 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (davon 1 neu ausgezeichnet);

10 Bib Gourmand-Restaurants (davon 5 neu ausgezeichnet);

8 MICHELIN Green Star-Restaurants (davon 1 neu ausgezeichnet);

43 ausgewählte Restaurants (darunter 3 neu ausgezeichnete).

