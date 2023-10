Michelin Slowenien 2023

Das Restaurant Hiša Franko von Küchenchefin Ana Roš wurde mit drei MICHELIN-Sternen in der Ausgabe 2023 des MICHELIN-Führers Slowenien ausgezeichnet. Das Restaurant Milka mit zwei MICHELIN-Sternen und ein neues Restaurant wurde mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet, so dass die Gesamtzahl der ausgezeichneten Restaurants auf 7 gestiegen ist. Fünf neue Restaurants wurden in die Auswahl aufgenommen.

Ana Ros vom Hisa Franko

Mit insgesamt 59 Restaurants im ganzen Land – darunter das erste slowenische Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen, ein Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen, sieben Restaurants mit einem MICHELIN-Stern sowie sieben Restaurants mit einem grünen MICHELIN-Stern – zeigt die diesjährige Ausgabe das beeindruckende, rasante und nachhaltige gastronomische Wachstum Sloweniens, das sich als kulinarisches Reiseziel in Europa und der Welt immer mehr durchsetzt.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, gegenüber Gourmet Report: „Seit unserer Ankunft im Land und Jahr für Jahr ist unser Inspektorenteam immer wieder beeindruckt von der gastronomischen Entwicklung Sloweniens. In diesem kleinen, aber aufregenden Land zeigen die Köche und ihre Teams täglich ihr großes Engagement, um die kulinarischen Grenzen immer weiter zu verschieben, kühne innovative und nachhaltige Konzepte zu entwickeln, lokale Ressourcen stolz zu präsentieren und ihr kulinarisches Erbe auf geniale Weise mit Ideen aus dem Ausland zu verbinden. Diese leidenschaftlichen Fachleute tun nicht weniger, als eine neue, überzeugende und virtuose slowenische Lebensmittelszene zu gestalten, die die Aufmerksamkeit der Welt verdient. Das von der charismatischen Ana Roš geleitete Hiša Franko, das wir mit drei MICHELIN-Sternen auszeichnen, verkörpert all diese Trends und etabliert sich als gastronomisches Aushängeschild in der Welt und stärkt Sloweniens Position in der globalen kulinarischen Rangliste. Wir hoffen aufrichtig, dass unsere Ausgabe 2023 internationale Reisende und einheimische Gäste motiviert, Slowenien zu besuchen.“

Michelin Slowenien 2023

Das Restaurant Hiša Franko wurde mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Während das Talent und die kulinarische Persönlichkeit der Küchenchefin Ana Roš weltweit bekannt sind, verblüffte das Restaurant Hiša Franko die Michelin-Inspektoren mit seiner ständigen Qualitätsverbesserung im Vergleich zur ersten Ausgabe des MICHELIN-Führers Slowenien. In diesem Restaurant in dem kleinen Dorf Kobarid im Nordwesten Sloweniens kreiert die autodidaktische Küchenchefin Ana Roš eine einzigartige und außergewöhnliche Küche, die dem benachbarten Soča-Tal und seinem natürlichen und kulinarischen Erbe Tribut zollt.

Das einzigartige Degustationsmenü bietet herausragende Gerichte, die sich durch ihre originellen Farben, Aromen und Texturen auszeichnen und die engagierte Vision der Köchin widerspiegeln, stets der Natur zu folgen, die Jahreszeiten zu reflektieren und sich von ihren Reisen und ihrem internationalen Team inspirieren zu lassen.

Diese kulinarische Philosophie, kombiniert mit einer konsequent nachhaltigen Arbeitsweise, macht Hiša Franko zu einem perfekten Beispiel für den MICHELIN Green Star und zu einer globalen Inspiration für die gehobene Küche von heute und morgen.

Mit der Verleihung von drei MICHELIN-Sternen ist Hiša Franko das 140. Restaurant weltweit, das mit der höchsten Auszeichnung des MICHELIN-Führers geehrt wird, und das erste Restaurant in Slowenien, das eine besondere Reise wert ist. Die Definition von drei MICHELIN-Sternen ist: „Außergewöhnliche Küche, die eine besondere Reise wert ist“

Restaurant Milka erhält zwei MICHELIN-Sterne

Nur ein Jahr nach der Verleihung des ersten MICHELIN-Sterns zeigt das Restaurant Milka in Kranjska Gora, am Dreiländereck Slowenien-Österreich-Italien, mit seiner modernen Bergküche bemerkenswerte Fortschritte. Das von Küchenchef David Žefran und seinem Team zusammengestellte Degustationsmenü zeugt von großer Originalität und Finesse und zelebriert die besten lokalen und saisonalen Produkte. Durch den Einsatz besonderer Techniken – wie der Fermentation – entsteht eine aufregende kulinarische Synthese zwischen dem Alpenraum und den nordischen Regionen, in denen der Küchenchef seine Erfahrungen gesammelt hat. Der spielerische und informelle Service – bei dem einige Gerichte von den Köchen direkt an den Tisch gebracht werden – trägt zu einem unvergesslichen Erlebnis bei. Abgesehen von der Beförderung von Milka zu zwei MICHELIN-Sternen haben alle Restaurants, die im letzten Jahr mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden (7 Betriebe), ihre Auszeichnung in der diesjährigen Auswahl beibehalten, was die beständige und sehr hohe Qualität ihres Angebots zeigt.

Mit Špacapanova Hiša erhöht sich die Zahl der MICHELIN Green Star Restaurants auf insgesamt 7

Der MICHELIN-Guide zeichnet Restaurants aus, die sich durch ein besonders nachhaltiges gastronomisches Konzept auszeichnen. Der MICHELIN Green Star geht an das Restaurant Špacapanova Hiša in Komen. Das Restaurant Špacapanova Hiša, das im vergangenen Jahr in die Auswahl aufgenommen wurde, zeigt ein beeindruckendes Engagement bei der Umsetzung nachhaltiger Praktiken. Die Verwendung lokaler Produkte vom Land oder aus der Adria, die Entwicklung von Rezepten, bei denen weggeworfenes Gemüse verwendet wird, die Herstellung eigener natürlicher Weine und die Unterstützung lokaler Einrichtungen zur Förderung benachteiligter Mitglieder der lokalen Gemeinschaft sind nur einige der Initiativen, die die Michelin-Inspektoren überzeugt haben, diese wichtige Auszeichnung zu verleihen. Mit diesem Neuzugang verfügt Slowenien nun über 7 inspirierende Restaurants, die mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet sind.

Bib Gourmand und empfohlene Restaurants

Neben den MICHELIN-Stern-Restaurants enthält der MICHELIN-Führer Slowenien 2023 weiterhin 7 Restaurants, die mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet sind – eine Auszeichnung für die Favoriten der Inspektoren, die hervorragende Qualität zu einem moderaten Preis bieten. Die MICHELIN-Inspektoren haben außerdem 5 Restaurants in ihre Empfehlungen aufgenommen, die sie im Laufe des Jahres entdeckt haben und von denen sie begeistert waren, was die Dynamik der slowenischen Gastronomieszene beweist: Kogo in Koper und AFTR, Breg, Georgie Bistro und Peti 181 – alle in Ljubljana.



Der MICHELIN Guide Slowenien auf einen Blick: 59 ausgewählte Restaurants, davon

– 1 Restaurant mit drei MICHELIN-Sternen (neu)

– 1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen (neu)

– 7 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern

– 7 MICHELIN-Restaurants mit grünem Stern (davon 1 neu)

– 7 Bib Gourmand-Restaurants

– 43 empfohlene Restaurants (davon 5 neue)

Alle vom 2023 Michelin empfohlenen Restaurants: https://guide.michelin.com/si/en

