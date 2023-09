Der „Guide MICHELIN Ungarn 2023“ stellt die besten Lokale Ungarns vor. Die 2023er Auswahl umfasst 75 Lokale, darunter ein Restaurant, das neu mit einem MICHELIN Green Star ausgezeichnet wurde, ein Restaurant, das neu mit einem Bib Gourmand prämiert wurde, und 14 weitere neu empfohlene Restaurants

Michelin hat seine neue Auswahl an Restaurants für den MICHELIN-Guide Ungarn 2023 vorgestellt.

In der Ausgabe 2023 des Führers werden insgesamt 75 Restaurants empfohlen: 28 in Budapest und 47 außerhalb der Hauptstadt. Darunter befinden sich 2 Zwei-Sterne-Restaurants, 7 Ein-Stern-Restaurants, 7 Bib Gourmand-Restaurants, von denen eines neu in den Guide aufgenommen wurde, und 59 weitere empfohlene Restaurants, von denen 14 neu in den Guide aufgenommen wurden. 5 Restaurants sind außerdem mit einem MICHELIN Green Star ausgezeichnet – eines davon ist dieses Jahr neu hinzugekommen.

„Wir verfolgen die spannenden gastronomischen Entwicklungen nicht nur in Budapest, sondern im ganzen Land und freuen uns, dass 14 Restaurants in die zweite Ausgabe des MICHELIN Guide Hungary aufgenommen wurden“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guides gegenüber dem Gourmet Report. „Die Ausgabe 2023 des Führers würdigt auch die Vielfalt des bestehenden kulinarischen Angebots: Ein Restaurant aus der Hauptauswahl wurde für seine preiswerte Küche mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet, ein anderes erhielt einen MICHELIN Green Star für sein hervorragendes nachhaltiges Engagement.“

Beide 2-Sterne-Restaurants behalten ihre MICHELIN-Sterne:

Das Platán Gourmet in Tata und das Stand in Budapest behalten ihre Auszeichnung mit zwei MICHELIN-Sternen für das Jahr 2023. Beide Restaurants wurden im letzten Jahr im ersten MICHELIN-Guide für Ungarn mit zwei Sternen ausgezeichnet.

Das Platán Gourmet ist ein intimer Ort, versteckt in den Kellern unterhalb der Burgmauern. In der offenen Küche kreieren Küchenchef István Pesti und sein kleines Team raffinierte, innovative Gerichte mit perfekt ausgewogenen Aromen und Texturen.

Das elegante Restaurant Stand von Tamás Széll und Szabina Szulló verfügt ebenfalls über eine Küche mit Blick auf die Straße, und die schönen Gerichte sind voller Tiefe und Raffinesse. Trotz der modernen Bauweise kommen die traditionellen Aromen zum Vorschein, und die Leidenschaft für ihr Erbe ist in jedem Gericht spürbar.

Sieben Restaurants sind mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet:

Alle sieben Restaurants, die im Guide 2022 mit einem Stern ausgezeichnet wurden, behalten ihren Status für ein weiteres Jahr.

In Budapest ist das Babel die perfekte Mischung aus Tradition und Moderne, sowohl in der Einrichtung als auch in der Küche. Die unscheinbar wirkende Borkonyha Winekitchen bietet über 100 Weine und lässt erstklassige Zutaten in geschmacksintensiven Gerichten erstrahlen. Im Costes stehen Eleganz und Raffinesse im Vordergrund, von der eleganten Einrichtung über den gut organisierten Service bis hin zu den lebendigen, globalen Gerichten. Im essência vereinen der portugiesische Küchenchef Tiago und seine ungarische Frau Éva ihre Herkunft in drei verschiedenen Menüs: einem portugiesischen, einem ungarischen und einem Degustationsmenü, das beide kombiniert. Der Küchenchef des Rumour arbeitet mit Präzision und Leidenschaft an der Kreation innovativer Gerichte in der Thekenküche. Das intime Restaurant Salt ist in einem Boutiquehotel untergebracht, und die Regale mit eingemachten Produkten tragen zu den exquisit zubereiteten Überraschungsgerichten bei.

Ein Restaurant wird neu mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet:

Sieben Restaurants erhalten einen Bib Gourmand für ihre qualitativ hochwertige und preiswerte Küche – ein Restaurant wird aus der Hauptauswahl befördert und sechs behalten ihre Auszeichnung.

Das jüngste Restaurant, das mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurde, ist das Morzsa in Pécs, das aus der Hauptkategorie befördert wurde. Diese Bäckerei mit Bistro befindet sich in einer Fußgängerzone und hat einen entspannten, urbanen Stil. Die Brote und Backwaren sind ofenfrisch und die preiswerten, ganztägig angebotenen kleinen Gerichte sind voller Geschmack.

MICHELIN GUIDE Ungarn

14 Restaurants werden in die Hauptauswahl neu aufgenommen:

59 Restaurants sind in diesem Jahr in der Hauptauswahl vertreten, 14 davon sind zum ersten Mal dabei:

Bobajka, Tarcal

Botanica, Dánszentmiklós Csopaki Resti by Laurel,

Csopak FLAVA, Budapest

Fricska 2.0, Budapest

GÓRÉ, Kisharsány

MoszkvaTéЯ Bistro, Budapest

NOON, Balatonfüred

Piac 42, Esztergom

SHO, Budapest

Solid, Budapest

Tati, Budapest

White Salon, Budapest

Zincenco Kitchen, Budapest

Ein Restaurant ist neu mit einem MICHELIN Green Star ausgezeichnet worden:

Alle vier Restaurants, die im vergangenen Jahr einen MICHELIN Green Star erhalten haben, behalten ihn auch 2023.

Ungarns neuestes „Green Star“-Restaurant, die Villa Kabala, arbeitet ausschließlich mit Produkten aus dem eigenen Gemüsegarten und von lokalen Bauern und Lieferanten. Brot, Marmelade, Schinken und Bier werden selbst hergestellt, und auf dem gegenüberliegenden Hügel befindet sich ein exklusiver, familiengeführter Weinkeller. Sie rösten ihren eigenen Kaffee vor Ort und stellen in ihrer Töpferwerkstatt sogar ihr eigenes Geschirr her! Das Hotel folgt demselben Ethos und ist ausschließlich mit wiederverwerteten Gegenständen eingerichtet.

Es werden drei MICHELIN Special Awards in Ungarn verliehen

Die diesjährigen Gewinner sind:

Welcome and Service Award – Péter Fölföldi und PetraTerjék vom Restaurant Villa Kabala in Szigliget, die die Inspektoren des MICHELIN-Führers mit ihrer aufrichtigen Herzlichkeit und ihrem Enthusiasmus beeindruckten. Im Restaurant selbst ist der Service gesprächig und freundlich, aber gleichzeitig professionell – und sie präsentieren ihre hausgemachten Produkte mit spürbarem Stolz. Außerdem zeigen sie ihren Gästen gerne das Gelände und heißen sie in ihrem Hotel willkommen, das sie als eine Erweiterung ihres Zuhauses betrachten.

Sommelier Award – Imre Rácz vom Restaurant Spago by Wolfgang Puck in Budapest, für seine leidenschaftliche Arbeit und seinen liebenswerten und persönlichen Umgang mit den Gästen. Er liebt es, sein Wissen mit den Gästen zu teilen und bereitet ihnen bei der Auswahl der Weine ebenso viel Freude wie beim Trinken. Seine Weinkarte ist zwar weltweit vertreten, aber er unterstützt vor allem die sich ständig entwickelnde ungarische Weinindustrie.

Young Chef Award – Zaida Zincenco vom Restaurant Zincenco Kitchen in Budapest, für ihre Fähigkeit, wunderbare Gerichte zu kreieren, die die Klassiker mit einer eleganten, gelegentlich originellen Note verbinden. Sie liebt Abendessen im Stil eines „Supper-Clubs“ und schafft es, dies in ihrem entspannten Apartment-Restaurant, das sich wie ein intimes Zuhause anfühlt, umzusetzen. Mit einem strahlenden Lächeln und höchstem Stolz bietet Zaida Gerichte wie Nockerln mit Ei oder Stör mit Fenchel und Kaviar an.

Alle empfohlenen Restaurants: https://guide.michelin.com/de/de/selection/hungary/restaurants

