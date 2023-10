Im Würzburger Hotel Rebstock übernehmen ab Januar 2024 Patrick Grieshaber und Robin Hofmann als neue Küchenchefs im Kuno 1408. Patrick Grieshaber, aktuell Sous-Chef im Erfurter Sterne-Restaurant Clara, und Robin Hofmann, derzeit Sous-Chef im Kuno 1408, werden die Küche des Sterne-Restaurants in der Würzburger Innenstadt dann gemeinsam leiten. Daniel Schröder, der seit Anfang 2020 die Küche führt, wechselt in den schwiegerelterlichen Familienbetrieb.

Robin Hofmann und Patrick Grieshaber haben bereits eine genaue Vorstellung für ihre neuen Küchenchef-Positionen. Die kulinarische Weiterentwicklung und die zukünftige Karte des Restaurants ist ihnen sehr wichtig. „Wir werden Gemüse weiter in den Vordergrund rücken und zeigen, wie spannend die Zutaten sind, die wir verwenden. Dabei verzichten wir nicht auf Fleisch und Fisch, legen den Fokus aber nicht in allen Gerichten darauf. Unsere Vision ist es, die fränkische Küche international zu verfeinern. Bei allen Produkten fokussieren wir uns außerdem noch stärker auf regionale Lieferanten“, erklärt Hofmann. Der Michelin-Stern spielt für beide Köche eine wichtige Rolle. „Als Team wollen wir gemeinsam für den Stern kämpfen“, so Hofmann.

Bio-Qualität und regionale Produkte

Zudem werden immer mehr Produkte mit Bio-Qualität eingeführt und es wird kein raffinierter Zucker verwendet. „Es werden schon viele Produkte von lokalen Produzenten bezogen, das möchten wir noch weiter ausbauen“, so Grieshaber. Die beiden Köche werden mit ihrem Küchenteam auch für den Salon, das zweite Restaurant des Hotels, zuständig sein. Wichtig ist es ihnen dabei, dass jedes Teammitglied seine Kreativität, seine Ideen einbringen kann. „So schaffen wir gemeinsam etwas, auf das wir alle stolz sein können“, ist sich Hofmann sicher.

Von Erfurt nach Würzburg

Mit Patrick Grieshaber kommt ein junger Koch nach Würzburg, der bereits in verschiedenen Positionen in Gourmet-Restaurants Erfahrungen gesammelt hat. Dazu zählt auch das Fünf-Sterne-Resort Stock in Finkenberg im Zillertal, wo er Robin Hofmann kennenlernte, der dort seinerzeit seine Ausbildung absolvierte. Zuletzt war er drei Jahre als Sous-Chef im Erfurter Restaurant Clara, das dieses Jahr erneut einen Michelin-Stern erhielt, tätig. Das Restaurant im Kaisersaal ist für aufwendige und ausgefeilte Küche mit viel Finesse bekannt. „Ich freue mich darauf, wieder mit Robin zu arbeiten und mit ihm unser Team zu führen, der Teamzusammenhalt ist uns dabei sehr wichtig“, erklärt Grieshaber.

Daniel Schröders letztes Menü im Hotel Rebstock wird mit dem Silvesterabend ein feierlicher Abschluss sein. Er bleibt der Region treu und wechselt in den Betrieb seiner Schwiegereltern in Kreuzwertheim. Christoph Unckell, Inhaber des Hotels Rebstock, erklärt Gourmet Report: „Wir bedauern, dass wir Daniel Schröder als Küchenchef verlieren, freuen uns aber gleichzeitig auf den frischen Wind, den Patrick Grieshaber und Robin Hofmann, der die letzten Jahre schon als Sous-Chef mitverantwortlich für die Kuno-Küche war, einbringen.“

