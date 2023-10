Der VKD verlieh in Frankfurt am Main erstmals den „Laurentius“. Insgesamt fünf Köche wurden mit dem neuen Ausbildungs-Award ausgezeichnet. Von Anna Häuser

VKD-Präsident Daniel Schade mit den Siegern des ersten Laurentius (von links): Kai-Uwe Schütt, Caroline Kampmann (in Vertretung für Bernhard Kampmann), Stefan Wilke und Dieter Fembacher. Nicht auf dem Bild: Sieger Andreas Widmann. Foto: VKD/Hilger

Von der Nordsee bis an den Chiemsee: Nach Wochen voller Spannung stehen nun die Sieger des ersten „Laurentius“ fest. Mit dem neuen Ausbildungs-Award zeichnet der Verband der Köche Deutschlands e. V. (VKD) in diesem Jahr erstmals Kochausbilder für ihr besonderes Engagement für den Berufsnachwuchs aus. Bei der Preisverleihung am im September 2023, im Le Méridien in Frankfurt am Main, wurden nun die Sieger unter dem Applaus der rund 100 Gäste bekannt gegeben. Preisträger des ersten Laurentius sind Dieter Fembacher vom Kloster Seeon Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern in Seeon, Bernhard Kampmann vom Schlichte Hof in Bielefeld, Kai-Uwe Schütt vom Upstalsboom Wyk auf Föhr im gleichnamigen Ort, Andreas Widmann von Widmann’s Alb.leben in Königsbronn sowie Stefan Wilke vom The Fontenay in Hamburg. Alle Sieger erhalten neben Urkunde, Pokal, Kochjacke und einem Teller von RAK Porcelain außerdem eine kulinarische Reise an den Bodensee von VKD-Goldsponsor Hügli.

Der Laurentius ist noch ein Award-„Küken“, die Idee dahinter ist allerdings alles andere als neu. „Die Förderung unseres Berufsnachwuchs ist für den Verband der Köche Deutschlands eine echte Herzensangelegenheit“, sagt VKD-Präsident Daniel Schade. „Azubiwettbewerbe und die Auszeichnung besonders guter Betriebe mit einem Qualitätssiegel gehören seit vielen Jahren fest zu den Aufgaben des VKD. Mit dem Award Laurentius bieten wir jetzt auch engagierten Kochausbilderinnen und -ausbildern die Bühne, die sie verdienen. Es wird leider immer einige ,schwarze Schafe‘ geben. Umso wichtiger ist es, diejenigen herauszustellen, die sich tagtäglich in ihren Betrieben für ihre Auszubildenden stark machen und denen es ein echtes Anliegen ist, kompetente Köchinnen und Köche auszubilden.“

Vorbilder für die Branche

Insgesamt 28 Ausbilder:innen hatten sich beworben, 14 von ihnen nominierte die Jury um Vorsitzenden Joachim Elflein für die Endrunde. „Die Entscheidung fiel schwer, da uns ausnahmslos gute Bewerbungen von exzellenten Ausbildern vorlagen“, sagt der VKD-Vizepräsident. „Unabhängig davon, wer als Sieger ,vom Platz‘ gegangen ist: Alle Bewerber können stolz auf sich sein. Sie sind Vorbilder für die Branche und zeigen, wie eine hervorragende Kochausbildung aussehen kann.“ Neben den fünf Siegern wurde ein weiterer Ausbilder für sein außerordentliches Engagement ausgezeichnet. Martin Seitel vom Kolpinghaus in Regensburg erhielt den Ehrenpreis für seinen jahrzehntelangen Einsatz in über 30 Jahren als Ausbilder. „Mit dem Ehrenpreis möchten wir Köche ehren, die über sehr lange Zeit ein Herz für den Berufsnachwuchs gezeigt haben und Azubis beruflich wie privat immer über das normale Maß hinaus gefördert und unterstützt haben“, sagt Joachim Elflein.

Im kommenden Jahr geht der Laurentius in eine zweite Runde. Infos, wann und wie sich Ausbilderinnen und Ausbilder bewerben können, folgen in den kommenden Monaten auf den Kanälen des VKD, siehe unten

Auf einen Blick

Sieger Dieter Fembacher, Kloster Seeon Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern, Seeon

Bernhard Kampmann, Schlichte Hof GmbH, Bielefeld

Kai-Uwe Schütt, Upstalsboom Wyk auf Föhr, Wyk auf Föhr

Andreas Widmann, Widmann’s Alb.leben, Königsbronn

Stefan Wilke, The Fontenay Hotelgesellschaft, Hamburg

Ehrenpreis Martin Seitel, Kolpinghaus Gaststätten Betriebs GmbH, Restaurant St. Erhard, Regensburg

Nominierte Michael Behr, Schindlerhof Kobjoll GmbH, Nürnberg

Sebastian Börner, Studierendenwerk Gießen, Gießen

Christian Grote, RoLigio® & Wellness Resort Romantischer Winkel, Bad Sachsa

Klaus Hassenpflug, Swiss Life AG Casino Garching, Garching

Werner Alexander Krüger, Restaurant Zum Gutshof Oppershausen, Wienhausen

Claus Peter, Peters – das Genusshotel in der Wingst, Wingst

Hubertus Schultz, Schlosshotel Gedern, Gedern

Benjamin Unger, Hotel Blauer Engel GmbH, Aue-Bad Schlema

Jury: Joachim Elflein (Vorsitzender), Sebastian Ehmke, Kurt Henkensmeier, Konrad Hurter, Renate Müller-Lücht, Marketa Schellenberg, Michael Schneider, Mark-Erich Volker, Thomas Wolffgang, Carsten Wulf

