An ersten Meister-Koch von Rheinland-Pfalz vergibt TOQUES D’OR INTERNATIONAL die Auszeichnung und Ernennung zum Toques d’Or Meilleur-Ouvrier Best Worker mit der Medaille in Gold am deutschen Bande“, als besten Handwerkskünstler seines Faches. Wolfgang Dubs frische und regional beeinflusste Küche über Rheinland-Pfalz hinaus bekannt

Wolfgang Dubs mit Urkunde

Dass Lehrjahre keine „Herrenjahre“ sind, hat Wolfgang Dubs früh gelernt – und während seiner Ausbildung zum Koch dennoch viel ausgehalten und noch mehr gelernt. Der Toques d’Or Maitré schaute stets über den eigenen Tellerrand, und sammelte während seiner „Wanderjahre“ wichtige internationale Erfahrungen und Preise. Wolfgang Dubs Ziel war von Beginn an, „ein erfolgreicher Küchenmeister mit internationalen Erfahrungen“ zu werden. Das ist ihm, ohne Übertreibung, gelungen. Dubs ist sein „eigener Chef“, und gibt sein Wissen um die gesunde und qualitativ hochwertige Küche gern weiter. Die zahlreichen Gäste dürfen sich glücklich schätzen, stets in den Genuss einer frischen und qualitativ hochwertigen Küche zu kommen. Denn seit Toques d’Or Maitré Wolfgang Dubs den Kochlöffel und das Zepter schwingt, avancierte das Landhaus Dubs Osthofen auch zum Geheimtipp außerhalb des Bundeslandes. Und nun, nach über zwei Jahrzehnten, wird der Toques d’Or Maitré Meilleur-Ouvrier – Best Worker mit der Medaille in Gold, am Bande in den Farben Deutschlands.

Dubs hält die Balance. Gesundheit, Wohlbefinden und Genuss gehen eine gelungene Symbiose ein. Wolfgang Dubs ging seinen Weg der Nachhaltigkeit für Genuss und Küche bereits vor der Gründung von Toques d’Or International, doch mit dem Entstehen der Initiative aus Kaisersbach (BW), war es auch für den Toques d’Or Maitré keine Frage, sich von der unabhängigen Weltunion der Toques d’Or nominierten-Köche berufen zu lassen, im Wissen, dass seine Philosophie unterstützt wird, und Dubs andersrum, auch nach Toques d’Or-Ehrenkodex, Garantie-Urkunde und Lebensmittel-Charta seinem Beruf nachgeht, und täglich nach der Philosophie kocht. Jedenfalls weiß die Rheinland-Pfalz auch, was es an ihrem Chefkoch hat, und Dubs wurde auch dabei bestärkt und unterstützt.

Natürlich wurde Dubs Werdegang und sein Wirken als berufener Toques d’Or Maître immer beobachtet. Viele Verbraucher, unsere kritischste Jury, bewerteten Dubs immer und immer wieder. Die Zeit ist wahrlich reif für die Verleihung Toques d’Or- Meilleur-Ouvrier. Zudem die erste Auszeichnung für einen Koch, der seiner hohen Handwerkskunst in Rheinland-Pfalz einer größeren Bedeutung nachkomme,

Zudem habe sich Dubs auch über zwei Jahrzehnte für diesen Titel als Meilleur-Ouvrier verdient gemacht, weil er sein Wissen und Können auch an den Nachwuchs weitergab. Nun und das noch im Jahr 2023, ist die Titelübergabe Toques d’Or Meilleur-Ouvrier – Best Worker mit der Medaille in Gold am deutschen Bande, die höchste Anerkennung für Dubs Wirken schlechthin.

Das sagen die Gäste:

„Wir haben hier nach unserer standesamtlichen Trauung gefeiert. Es war einfach herrlich! Das essen war spitze, die Weine sehr gut und das Ambiente auf der Terrasse einfach herrlich wir können es nur empfehlen!!“

„Etwas abgelegen, von außen unscheinbar, waren wir vom Ambiente innen gleich begeistert. Wir saßen sehr schön und das Essen und der Service waren exzellent. Sehr gut abgeschmeckt, eine wunderbare Gänsestopfleberterrine und toller marinierter Thunfisch zur Vorspeise sowie eine tolle Ente und sehr guter Fisch zum Hauptgericht, die Desserts alle toll und eine ansprechende Weinkarte. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Wir kommen gerne wieder!“

„Top Restaurant in schöner Lage“

„Dieses Restaurant war und ist etwas Besonderes. Hier zu Essen ist immer ein Erlebnis.“

„Hier stimmt alles Essen, Service und der Ort selbst. Hoffentlich bleibt es noch eine Weile bestehen.“

„Eigentlich sollte man keine Werbung machen, da es dann eventuell zu überlaufen ist.“

„Essen super, Getränke auch sehr gut. Bedienung vorzüglich“

„Gestern Abend, waren wir wieder einmal im Landhaus Dubs einfach nur fantastisches Essen genießen. Es war wieder einmal vorzüglich. Ein ganz großes Lob dem Chef, der selbst kocht. Super 7 Gänge Menü. Der Service wie gewohnt exzellent es war wieder genial.“

„Super lecker, freundliche Bedienung und das Essen ein Traum, wir kommen gerne wieder“

„Exzellent Wir waren zum ersten aber sicher nicht zum letzten Mal dort. Auch die Atmosphäre und das Publikum hat uns sehr gefallen. Wohlerzogene Hunde dürfen mit das ganze Restaurant strahlt einen nicht aufgesetzten, sondern selbstverständlichen Glanz aus, ohne steif zu sein.“

„Sehr, sehr schmackhaftes Essen. Schönes Ambiente. Alles bestens!“

„Toller Service lecker Essen“

„Bestes Restaurant im Umkreis Worms / Wonnegau!! Gut gegessen, wie immer!“

„…wunderhübsch in der rheinhessischen Landschaft gelegen und die Terrasse des Restaurants mittendrin, aufmerksamer und freundlicher Service, Essen hervorragend (saftige Lachsschnitte in delikater Soße mit Bandnudeln, Nachtisch: Sorbet mit frischen Beeren, hübsch im Kugelglas angerichtet) und das zu angemessenen Preisen. PRIMA!! Danke für einen schönen Nachmittag!“

„Tolles Ambiente, hervorragende Küche, super Service und ein exzellenter Koch! Sehr zu empfehlen, wir kommen gerne wieder.“

„Sehr freundliche Bedienung, gehobenes Speiseerlebnis. Besonders empfehlenswert sind die Stammessen mittags. Reservierung ist empfehlenswert.“

„Essentechnisch ein super Gaumenschmaus“

„Gestern Abend das erste mal da gewesen…Sehr schönes Ambiente….freundliches Personal….exzellentes Essen…geschmacklich einfach hervorragend….für einen besonderen Abend genau das richtige…da gebe ich gerne 5 Sterne…und der Feldweg gehört einfach zu der Natur in den Weinbergen…in der Stadt wäre dieses Landhaus fehl am Platz.“

„Exzellente Küche und Weinkarte. Immer wieder gerne“

„Wolfgang und sein Essen – einfach gut.“

„Tolles Ambiente, absolut exzellentes Essen, gute Weine, perfekter Service. Hier stimmt alles. Danke.“

„Das Essen war richtig klasse, ob Kürbissuppe als Vorspeise, ob Huhn mit Graupen-Pilz-Risotto als Hauptgang oder Crème brûlée als Nachtisch. Alles hat super geschmeckt. Die etwas gehobenen Preise haben ihre Berechtigung und das Ambiente ist auch stimmig. Sehr zu empfehlen.“

„Beim Dubs stimmt einfach alles…ohne Worte!“

„Immer wieder ein Highlight hier zu speisen. Das Essen ist ausgezeichnet, etwas Besonderes und sorgt für ein tolles und einzigartiges Erlebnis! Service sehr freundlich und zuvorkommend. Wir kommen jederzeit gerne wieder und freuen uns auf unvergessliche Stunden in diesem tollen Ambiente! Auch große Feste werden mit höchster Professionalität ausgeführt und unsere Gäste waren mehr als begeistert! Dafür auch nochmal ein herzliches Danke! Bis zur nächsten Gelegenheit!“

„Sehr gutes Essen und super Service. Wir kommen immer wieder gerne“

Toques d’Or-International

Der Toques d’Or-Guide ist für berufsehrliche Top-Köche und -Restaurateure mit Handwerksethos einmalig unter den relevanten Restaurantführern der Welt

Der Namen Toques d’Or setzt sich zusammen aus den Begriffen la toque und I’Or (französisch für goldener Kochhut), dem Standeszeichen der Köche, als Bollwerk gegen Fast Food und Pfusch in der Nahrung gegründet.

Wer von der Welt-Union Toques d’Or-International ausgezeichnet wurde hat sich verpflichtet die Garantie-Urkunde, die Lebensmittel-Charta, den Ehrenkodex und die handwerkliche Küche ohne künstliche Aroma- und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne Beigabe von industriell vorgefertigten Hilfszutaten zu respektieren und dem Gast gegenüber zu versichern.

Das Landhaus Dubs wurde bereits 1996 in die Weltunion der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants in Toques d’Or-International aufgenommen.

Unsere Lobby ist die sichere Produktqualität. Lebensmittelsicherheit, Respekt gegenüber dem Qualitätsprodukt setzt Fachkenntnisse voraus. Denn hier kocht ein berufener Toques d’Or Chefkoch mit einem Qualitäts-Produkt nach Jahreszeit. Gleich richtig basisgekocht, um unserem Koch-Berufsstand nicht zu schaden –klassisch oder modern – Es gibt nur eine Küche, die Gute. Toques d’Or, die Köche-Gilde mit dem blauen Kragen, im Dienste einer gesunden Ernährung.

Der Organisation gehören über 2000 Restaurateure und berufene Toques d’Or Chefs und – Maitrés auf der ganzen Welt an, welche über eine ausgezeichnete Toques d’Or-Küche verfügen und eine besondere Gastlichkeit vorweisen

Alle Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, berufene Chefs / Maîtres findet man unter www.toquesdor-guide.com. Der kostenlose Toques d’Or Smartphone Guide in allen Fremdsprachen mit QR-Code und Navigation. Der ständige digitale Begleiter für alle Smartphone- und Tablet-Inhaber inkl. ortsbezogener Toques d’Or- Suche –in über 130 Ländern weltweit.

