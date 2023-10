Dylan Watson-Brawn & Team schreiben über die Beweggründe der baldigen Schliessung.

Dylan Watson-Brawn – Restaurant Ernst, Berlin-Wedding

An die Leser des Gourmet Reports

=============================

Wie Sie vielleicht schon gelesen haben, wird Ernst, wie wir ihn kennen, Ende 2024 auslaufen. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, und sie ist nicht auf einen einzigen Faktor zurückzuführen. Ernst war nie als dauerhaftes Projekt gedacht, und für uns ist es an der Zeit, nach vorne zu schauen und etwas zu verändern.

In den sieben Jahren, seit wir unsere Türen geöffnet haben, haben wir ein kleines Universum aufgebaut – eines, das aus Landwirten, Fischern, Nachbarn und natürlich unseren Gästen besteht. Wir haben Anerkennungen erhalten, die wir uns nie hätten vorstellen können, als wir ernsthaft darüber nachdachten, und dafür sind wir sehr dankbar.

Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, und sie ist auch nicht das Ende. Sie bedeutet lediglich, dass ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Wir haben noch zwei weitere Geschäfte am Nettelbeckplatz, die bestehen bleiben und auf die wir uns konzentrieren werden. Julius und unser neues Weingeschäft Ernst Cave sind die Orte, an denen Sie uns finden werden, wenn unser letzter Dienst im Ernst beendet ist. Wir werden auch für private Abendessen zur Verfügung stehen, wenn uns die Sehnsucht packt.

Obwohl wir sehr aufgeregt sind, freuen wir uns auf das, was dieses Jahr bringen wird, und wir werden nicht aufhören, uns weiterzuentwickeln, zu lernen und Ihnen die beste Erfahrung zu bieten, die wir anbieten können.

Zu gegebener Zeit werden wir weitere Informationen über diese Entscheidung und zukünftige Projekte bekannt geben.

Die Nachricht wurde in der Süddeutschen Zeitung öffentlich bekannt gegeben. Der Kartenvorverkauf für den Zeitraum zwischen Dezember und April ist nun eröffnet und Sie können Ihre Plätze buchen.

Wir danken Ihnen allen nochmals für Ihre Unterstützung in den vergangenen Jahren und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!

Dylan and Spencer & Team

https://www.ernstberlin.de/

Jetzt geht es erst einmal weiter:

Nach ein paar Wochen Reifung ist die Mangalitza bereit, serviert zu werden. Nacken, Bauch, Kotelett, alles wird in dieser Woche aufgeschnitten. Das Schweinefleisch von Christoph Wiesner – unserer Meinung nach das beste der Welt – zu servieren, ist immer ein Genuss. Marmoriert wie Wagyu, zart und geschmeidig. Christoph hält die Tiere ihr ganzes Leben lang im Freien und füttert sie mit eingeweichtem Getreide und gekochten Kartoffeln vom Hof, wodurch sie eine unvergleichliche Fettqualität erhalten. Wir haben schon lange vor der Eröffnung des Restaurants mit ihm zusammengearbeitet, und er und seine Arbeit haben einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen.

Auf den Bauernhöfen rund um die Stadt bietet jedes Jahr einzigartige Herausforderungen und Chancen. Vor allem die mehrjährigen Obstbäume gedeihen oder haben zu kämpfen, je nach den kleinsten Schwankungen des Wetters. In diesem Jahr wurden beispielsweise bestimmte Steinobstsorten wie Pfirsiche und Pflaumen von einem Spätfrost im Frühjahr hart getroffen und brachten einen ungewöhnlich geringen Ertrag. Feigen hingegen haben ein hervorragendes Jahr hinter sich. Noch nie gab es so viele davon, und in dieser Woche können unsere Gäste ihr weiches Fruchtfleisch und ihren delikaten Geschmack in verschiedenen Zubereitungen genießen.

In den kommenden Wochen wird der Herbst so richtig Einzug halten, wenn die Kürbisse und die ersten Enten der Saison wieder auf den Speiseplan kommen. Mit ihnen probieren wir etwas Neues aus, nämlich eine Fahrradpumpe, und wir werden Sie auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht.

Immer aktuell mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter

Ernst Berlin Zusammenfassung Ernst Berlin schliesst zum Jahresende. Dylan Watson-Brawn & Team schreiben über die Beweggründe der baldigen Schliessung. Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 2 Stimmen)