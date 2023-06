26. Olympiade der Köche

Für die teilnehmenden Teams der IKA/Olympiade der Köche im Februar 2024 wurden deren Einsatztage bestimmt. Verfolgen konnte man die Auslosung per weltweitem Livestream.

Die IKA/Olympiade der Köche, die älteste und größte internationale Kochkunstausstellung der Welt

In wenigen Monaten wird in Stuttgart wieder die olympische Flamme für die Kochkunst angezündet. Dann treten Köchinnen und Köche aus aller Welt bei der IKA/Olympiade der Köche an und kochen im fairen Wettstreit um Medaillen. Die 26. IKA findet vom 2. bis 7. Februar 2024 zum zweiten Mal auf dem Gelände der Messe Stuttgart und erneut parallel zur Fachmesse Intergastra statt. „Die IKA/Olympiade der Köche ist seit fast 125 Jahren ein Höhepunkt für die weltweite Gemeinschaft der Köchinnen und Köche“, sagt Daniel Schade, Präsident des Verbands der Köche Deutschlands e. V. (VKD), dem Veranstalter der Kocholympiade. „Seit der IKA 2020 ist viel passiert und vieles hat sich verändert. Aber glücklicherweise sind einige Dinge gleichgeblieben. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern – der Messe Stuttgart und dem Dehoga Baden-Württemberg – setzen wir alles daran, Teilnehmern und Besuchern gleichermaßen ein kulinarisches Wettbewerbserlebnis der besonderen Art zu bieten.“

Kochen im internationalen Vergleich

Die heutige Auslosung der Wettkampftage konnten Teilnehmende und IKA-Fans via Livestream verfolgen. Hier richteten neben VKD-Präsident Daniel Schade auch Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Landesmesse Stuttgart, und Fritz Engelhardt, Vorsitzender des Dehoga Baden-Württemberg, ihre Grußworte an die Zuschauer:innen. Neben Regionalmannschaften und Einzelausstellern messen sich bei der kommenden IKA im Februar Teams aus rund 40 Ländern in den Kategorien National, Jugendnational und Community Catering in unterschiedlichen Wettbewerben miteinander. Für sie wurden nun die Einsatztage bestimmt: Seit heute steht fest, wann welches Team in den Wettkampfküchen steht und welche Nationen am selben Tag – also im unmittelbaren Vergleich – kochen.

Olympiade der Köche

Übersicht Wettkampftage IKA 2024

IKA 2024 auf einen Blick

26. IKA/Olympiade der Köche

2. bis 7. Februar 2024

Messe Stuttgart

Der Verband der Köche Deutschlands e. V. (VKD) ist Ausrichter der IKA/Olympiade der Köche und organisiert den Wettbewerb. Die Messe Stuttgart ist Ausrichter der Fachmesse Intergastra und übernimmt im Rahmen der Veranstaltung alle Fragen der Organisation und Infrastruktur. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Baden-Württemberg unterstützt bei der Organisation der Trainingsküchen und Unterbringung der Wettbewerbsteilnehmenden.

Unterteilt in unterschiedliche Kategorien treffen sich Kochtalente mit einer besonderen Leidenschaft für den Wettbewerb auf dem Kocholymp. Das große kulinarische Kräftemessen findet in diesen Kategorien statt:

Nationalmannschaften

Jugendnationalmannschaften

Regionalmannschaften

Community Catering

Einzelaussteller und Live Carver

Die IKA/Olympiade der Köche versammelt die internationale Kochelite beim weltweit größten, ältesten und buntesten Kochwettbewerb. Einzeln oder im Team messen sich vom 2. bis 7. Februar 2024 bereits zum 26. Mal Profiköche aus aller Welt. 2020 fand die IKA erstmals im Rahmen der Intergastra in Stuttgart statt. Rund 1.800 Köche und Patissiers aus 67 Nationen traten gegeneinander an und zeigten ihre Kochkreationen. Als Ausrichter der Veranstaltung gibt der Verband der Köche Deutschlands Talenten so seit fast 125 Jahren eine Bühne und die Gelegenheit, ihr Potenzial zu zeigen.

www.olympiade-der-koeche.com

26. Olympiade der Köche Zusammenfassung Die IKA/Olympiade der Köche versammelt die internationale Kochelite beim weltweit größten, ältesten und buntesten Kochwettbewerb. Einzeln oder im Team messen sich vom 2. bis 7. Februar 2024 bereits zum 26. Mal Profiköche aus aller Welt. Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)