Michel Guérard ist tot

Michel Guérard wurde 91 Jahre alt. Guerard ist seit 1977 mit drei Sternen im Michelin-Führer ausgezeichnet. Der Küchenchef starb in der Nacht von Sonntag, 18. August, auf Montag, 19. August in seinem Haus in Frankreich, in der Nähe seines Restaurants Les Prés d’Eugénie in Eugénie-les-Bains.

Michel Guérard, Mitbegründer der Novelle Cuisine

Zusammen mit mehreren anderen Köchen wie Paul Bocuse , Alain Senderens und den Troisgros Brüdern galt er als einer der Begründer der „Nouvelle Cuisine“, einer kulinarischen Bewegung, die in den 1970er Jahren entstand. Er verkörperte die Generation der „Nouvelle Cuisine“. In den 1970er-Jahren revolutionierte er mit der Nouvelle Cuisine, deren Vorreiter er war, die Gastronomie und erfand ein neue, äusserst schmackhafte „Abnehmküche“ für figurbewusste Feinschmecker.

Der am 27. März 1933 in Vétheuil (Val d’Oise) geborene Metzgersohn musste sein Studium schon sehr früh abbrechen. Während er davon träumte, Arzt zu werden, machte er stattdessen eine Konditorlehre.

Im Alter von 25 Jahren wurde er zum “Besten Arbeiter” Frankreichs und zeigte seine Talente zunächst bei Crillon und dann am Lido.

1965 kaufte Michel Guérard Pot-au-feu, ein kleines nordafrikanisches Bistro in Asnières, in der Nähe von Gennevilliers. Nach einem schwierigen Start holte er die nicht einfachen Pariser Gäste dorthin, bevor er sich 1974 im Kurort Eugénie-les-Bains niederließ.

Nachdem er beobachtet hatte, wie Kurgäste um „arme geriebene Karotten und ein Stück Schinken“ saßen, was er „sehr deprimierend“ fand, entwickelte er die schmackhafte „Abnehmküche“. Sein Credo: „Ändern Sie die Abläufe in der Küche“, um Fett und Zucker zu reduzieren, „aber der Geschmack bleibt die Hauptstütze, mit der unmittelbaren Konsequenz, die der Genuss ist.“

„Unser Freund Michel hat sich auf die Suche nach dem Sternbild gemacht, um sich den Legenden anzuschließen, zu denen er jetzt gehört. Danke, Meister“, reagierte Yannick Alléno auf Instagram.

„Mit großer Trauer haben wir vom Tod von Michel Guérard, dem Poeten der französischen Gastronomie, erfahren. Sein innovativer Ansatz in der Küche und sein Talent, sein Wissen weiterzugeben, haben mehrere Generationen von Inspektoren des Guide Michelin tief bewegt. Ich meinerseits grüße das Andenken an den Mann des Friedens, der versuchte, die Stimmen unserer nationalen kulinarischen Szene zu vereinen, und der mit seiner lieben Frau und seinen Töchtern ein gastronomisches Reiseziel von Weltruf aufgebaut hat: Les Près d’Eugenie ist seit 1977 mit drei Michelin-Sternen gekrönt. Ich bin mir sicher, dass die vielen von Michel Guérard ausgebildeten Köche weiterhin „seine Küche kochen“ werden,”so Gwendal Poullennec, Direktor der MICHELIN-Führer gegenüber Gourmet Report.

„Eine der Säulen der großen französischen Küche verschwindet. Als ikonische Persönlichkeit hat er uns alle aufgeklärt und inspiriert. Bravo an den Künstler“, trauert Georges Blanc.

Die Webseite von Guerards “Les Prés d’Eugénie” in Eugénie-les-Bains: https://lespresdeugenie.com/

Les Prés d’Eugénie in Eugénie-les-Bains

