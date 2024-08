Altstadt von Palma de Mallorca

Der Charme der Altstadt von Palma: Eine Reise durch Geschichte, Kultur und Gastronomie

Altstadt von Palma

Palma, das Juwel des Mittelmeers, lädt Besucher dazu ein, die Altstadt mit ihrer lebendigen Mischung aus Geschichte, Kultur und Gastronomie zu entdecken. Ein Spaziergang durch die Straßen ist eine Zeitreise und ein Fest für die Sinne, das dazu einlädt, diese bezaubernde Mittelmeerstadt zu entdecken, zu genießen und sich in sie zu verlieben.

Ein Spaziergang durch die Geschichte

Die Altstadt von Palma ist geprägt von herrschaftlichen Häusern mit charmanten Innenhöfen. Diese Häuser mit ihren imposanten Portalen und architektonischen Details erzählen die Geschichte des mallorquinischen Adels und bieten einen Einblick in die glorreiche Vergangenheit der Stadt. In den engen, gepflasterten Gassen befinden sich die Kirche Santa Eulalia und die Basilika San Francisco, die beide ein Muss für alle sind, die Palmas reiches religiöses Erbe bewundern möchten.

Die Besichtigungstour kann in La Seu, der imposanten gotischen Kathedrale von Palma, fortgesetzt werden. Bekannt für ihre beeindruckende Rosette, steht La Seu majestätisch vor dem Parc de la Mar, wo Besucher einen gemütlichen Spaziergang mit Blick auf das Meer und die Kathedrale genießen können.

In der Nähe der Kathedrale befindet sich La Lonja, ein prächtiges Beispiel für bürgerliche gotische Architektur, das einst das Zentrum des Seehandels war. Dieses Gebäude mit seinen besonderen Details und majestätischen Säulen ist heute ein Ausstellungsraum, der Geschichts- und Kunstliebhaber fasziniert.

Ein weiterer obligatorischer Halt ist im Herzen der Stadt, auf der Plaza de Cort, wo ein 600 Jahre alter Olivenbaum steht, ein Symbol für den Widerstand und die Geschichte Palmas. Dieser majestätische Baum ist ein Treffpunkt und eine Erinnerung an die tiefen Wurzeln der Stadt.

Geschmäcker und Aromen von Palma

Palma ist auch ein Paradies für Feinschmecker. Touren, die sich auf die lokale Gastronomie konzentrieren, ermöglichen es, die authentischen Aromen der Insel zu entdecken. Vom Mercado de l’Olivar bis zu kleinen Tapas-Bars erzählen alle eine Geschichte.

Traditionelle Eisdielen, wie die berühmte Can Joan de S’Aigo, bieten Köstlichkeiten wie Gató mit Mandeleis an. Für ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis sind die Restaurants in der Altstadt mit ihren Menüs, die Tradition und Innovation verbinden, ein Muss.

Für die anspruchsvollsten Gaumen gibt es in Palmas Altstadt mehrere Restaurants, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet sind. Eines davon ist das Restaurant Marc Fosh, das sich in einem stilvollen Boutique-Hotel befindet, das früher ein Kloster war. Marc Fosh bietet ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis mit dem Schwerpunkt auf moderner mediterraner Küche, die lokale und saisonale Zutaten verwendet.

Ein weiteres angesehenes Restaurant ist Adrián Quetglas, das ein innovatives Angebot an internationaler Küche mit mediterranem Touch bietet. Das Degustationsmenü überrascht durch seine Kreativität und die Ausgewogenheit der Aromen, die den Werdegang des Chefkochs, der in renommierten internationalen Restaurants gearbeitet hat, würdigen.

Sternekoch Marc Fosh

Lebendige Kultur und einzigartiges Shopping

Die in der Altstadt verstreuten Kunstgalerien zeugen von Palmas lebendiger Kulturszene. Von zeitgenössischen Ausstellungen bis hin zu klassischen Werken bietet jede Galerie einen Einblick in die Kreativität der Insel.

In den emblematischen Geschäften der Altstadt, von handwerklichen Juwelieren bis hin zu Modeboutiquen, können die Besucher ein Stück Palmas mit nach Hause nehmen. Führungen, die sich auf das lokale Kunsthandwerk konzentrieren, zeigen das Können der Kunsthandwerker, die die Traditionen der Insel erhalten.

