Mit dem Einzug des Frühlings bietet sich Palma als Ziel für eine Städtereise mit mediterranem Charme an. Mit einer Vielzahl von direkten Flugverbindungen von Deutschland aus und einem vielfältigen kulturellen und gastronomischen Angebot wird die mallorquinische Hauptstadt zur interessanten Option für ein paar Tage der Entspannung.

Nakar Hotel Palma de Mallorca – Roof Top Pool

Palma de Mallorca im Frühling

Drei Gründe für Palma de Mallorca als Reiseziel im Frühling

Erreichbarkeit von Deutschland aus

Mit einem kurzen Flug ist Palma eine bequeme Option für deutsche Touristen. Fluggesellschaften wie Lufthansa, Eurowings, Vueling, Condor und Tui bieten zahlreiche Verbindungen von verschiedenen deutschen Städten an und sorgen für eine schnelle und bequeme Ankunft auf der Insel.

Vielfältiges kulturelles Angebot

Palmas gute Lage macht die Stadt sowohl für einheimische Künstler als auch für solche aus anderen Teilen Spaniens und der Welt leicht zugänglich. Dies begünstigt die Vielfalt und den Mix künstlerischer Einflüsse. Aus diesem Grund hat die Stadt eine reiche Kulturgeschichte und eine lange künstlerische Tradition, die Jahrhunderte zurückreicht.

Palma bietet nicht nur Strände und Sonne, sondern auch einen faszinierenden kulturellen Reichtum. Besucher können Shows und Veranstaltungen von Weltklasse genießen. So können sie zum Beispiel eine Veranstaltung im Teatre Principal de Palma besuchen. Das Teatre Principal de Palma befindet sich im Zentrum von Palma und ist der Referenzort für die darstellenden Künste auf Mallorca. Auf der Bühne dieses traditionellen künstlerischen Zentrums von Palma stehen Theater, Tanz und Oper auf dem Programm, so dass das Angebot mit mehr als 120 Vorstellungen sehr umfangreich ist. Für Ballettliebhaber bietet das Teatre Principal beispielsweise im Frühjahr mehrere Ballettaufführungen an. Eine dieser Aufführungen findet am 18. April 2024 statt, bei der zwei Meisterwerke des Balletts präsentiert werden: “Le Sacre du printemps, K015” von Strawinsky und “Daphnis et Chloé” von Ravel, ein unverzichtbares Erlebnis für Liebhaber der darstellenden Künste.

Palma beherbergt auch zahlreiche Kunstgalerien, in denen sowohl lokale als auch internationale Künstler ausstellen. So können Besucher etwa in Galerien wie der Galeria Gerhardt Braun oder der Galeria K in die Kunstszene der Stadt eintauchen.

Gastronomisches Erlebnis

Nichts definiert die mallorquinische Kultur besser als ihre Gastronomie. Im Frühling lädt das milde Wetter dazu ein, die Terrassen der Restaurants zu genießen, die ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis unter freiem Himmel bieten. Lokale wie La Malvasia, Brunchit Mallorca und das Restaurant Fera Palma mit ihren Terrassen bieten dem Besucher zu jeder Tageszeit ein erstklassiges kulinarisches Angebot. Die Schönheit der Terrassen unter freiem Himmel verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Sinne. Diese Restaurants sind nur eine Auswahl an Restaurants oder Bars, die über eine Terrasse mit atemberaubendem Blick auf die Altstadt verfügen. Palmas Restaurants bestechen sowohl durch ihr charmantes Ambiente als auch durch ihre mediterrane oder internationale Küche. Hier kann man Gerichte aus frischen, meist lokalen Zutaten genießen und dabei das warme Frühlingsklima Mallorcas genießen.

