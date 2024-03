Sternekoch Peter Knogl vom „Chavel Blanc“ im Baseler Grand Hotel Les Trois Rois ist bei den „Kulinarischen Meriten Schweiz 2024“ in Bern ausgezeichnet worden.

Peter Knogl, Les Trois Rois (c) ben_koechlin

Peter Knogl

In seiner mittlerweile fünften Ausgabe hat die Fachjury des prestigeträchtigen Wettbewerbs „Kulinarische Meriten Schweiz“ die diesjährigen Preisträger im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Hotel Bellevue Bern bekanntgegeben. Als einer der fünf ausgezeichneten Küchenchefs hat auch Peter Knogl, preisgekrönter Sternekoch im Restaurant „Cheval Blanc“ im Grand Hotel Les Trois Rois in Basel, seine Würdigung entgegennehmen können.

Die „Kulinarischen Meriten Schweiz“ sind als Wettbewerb geschaffen worden, um die Exzellenz der Schweizer Gastronomie und insbesondere den Beruf des Küchenchefs und neuerdings auch der Konditoren-Confiseure aufzuwerten. Insgesamt wird die Auszeichnung fünf Köchen und zwei Konditoren-Confiseuren verliehen, „deren Schaffen ihren Berufsstand ehrt und die für ihre Vorzüglichkeit, ihr Wissen und Können und für das Ausüben ihrer Kunst unter Hochachtung der authentischen Produkte des kulinarischen Erbes der Schweiz anerkannt sind“.

Die aus Fachleuten der Ernährungsbranche der drei großen Sprachregionen in der Schweiz bestehende, nationale Jury der Kulinarischen Meriten trifft sich jährlich in der „École Professionnelle de Montreux“, um die Bewerbungen zu prüfen und die Preisträger und Meriten des Jahres zu ernennen. Über Peter Knogl sagt die Jury der Kulinarischen Meriten Schweiz 2024: „Die Erfolgsbilanz von Peter Knogl ist äusserst eindrücklich! Es gibt kaum eine Auszeichnung, die er nicht schon hätte. Zu Recht! Sein Kochstil ist umami pur! Als er damals im „Cheval Blanc“ begann, ging es keine sieben Monate, bis er den ersten Michelin-Stern erhielt. Von da an ging es nur noch aufwärts. Er wurde mit dem „Chef Mentor Award“ ausgezeichnet, und Gault Millau kürte ihn zweimal zum Koch des Jahres. Er bezeichnet seine Küche als französische Haute Cuisine mit mediterranem und asiatischem Einfluss. Ein Besuch in seinem „Cheval Blanc“ ist in jeder Hinsicht ein Fest der Sinne.“

Erst vor wenigen Monaten war Peter Knogl mit dem „Cheval Blanc“ im Baseler Grand Hotel Les Trois Rois von La Liste von über 4.000 Restaurants als bestes Restaurant der Schweiz ausgezeichnet worden. International belegte Knogl laut Punktzahl mit 99 von 100 Punkten einen hervorragenden zweiten Platz. Das „Cheval Blanc“ gehört damit zu den TOP 3 Restaurants der Welt. Als Küchenchef des Restaurants „Cheval Blanc“ im Basler Grand Hotel Trois Rois ist Peter Knogl der erste Deutsche, dem es gelungen ist, in der Gourmet-Hochburg Schweiz einen dritten Stern zu erkochen. Diesen halten er und sein hervorragendes internationales Team bereits seit 2015.

Alle ausgezeichneten Köche:

MARIE ROBERT

Als Irrlicht der modernen Schweizer Gastronomie fehlt es der wortgewandten Waadtländer Küchenchefin des Café Suisse in Bex nicht an Charakter. Und dies zeigt sich in den kreativen, saisonalen Menüs und Gerichten, die sie in ihrem Restaurant mit ständig wechselndem Dekor serviert. Im Alter von 35 Jahren, nach einem rasanten Aufstieg, setzt die mediale Marie ihren Weg fort. Sie verbindet auf brillante Weise ihr Leben als Köchin und Mutter, während sie ihr Restaurant modernisiert, um es zu einem effizienteren Arbeitsinstrument für ihre Brigade und zu einem noch eindrucksvolleren Ambiente für ihre Gäste zu machen.

www.cafe-suisse.ch

DOMINIQUE GAUTHIER

Er ist ein grosser Verfechter der qualitativ hochwertigen Produkte von Bauernhöfen und kleinen Produzenten in der Genfer Landschaft. Für seine sonnige Küche zeigt er eine echte Leidenschaft. Immer lächelnd und enthusiastisch teilt er die Liebe zu seinem Beruf, seinen Ausbildungsgeist und verteidigt mit Überzeugung alle Facetten seines schönen Berufes. Nach mehr als 30 Jahren in seinem gastronomischen Restaurant im Hotel Beau-Rivage in Genf wechselte er die Adresse und zeichnete sich in seinem neuen Restaurant Journe in der Rue du Rhône aus, wo er nach wie vor eine der Referenzen der Gastronomie in der Schweiz ist.

www.fpjourne-le-restaurant.ch

PETER KNOGL

Die Erfolgsbilanz von Peter Knogl ist äusserst eindrücklich! Es gibt kaum eine Auszeichnung, die er nicht schon hätte. Zu Recht! Sein Kochstil ist umami pur! Als er damals im «Cheval Blanc» begann, ging es keine sieben Monate, bis er den ersten Michelin-Stern erhielt. Von da an ging es nur noch aufwärts. Er wurde mit dem «Chef Mentor Award» ausgezeichnet, und Gault Millau kürte ihn zweimal zum Koch des Jahres. Er bezeichnet seine Küche als französische Haute Cuisine mit mediterranem und asiatischem Einfluss. Ein Besuch in seinem «Cheval Blanc» ist in jeder Hinsicht ein Fest der Sinne.

www.chevalblancbasel.com

NENAD MLINAREVIC

Seine Ausbildung machte Nenad Mlinarevic im Dolder Waldhaus in Zürich und arbeitete anschliessend in verschiedenen Häusern im In- und Ausland, unter anderen im Noma in Kopgenhagen. Von 2013 bis 2017 leitete er das «Focus» des Park Hotels Vitznau, wo er der Zeit voraus ausschliesslich auf Schweizer Produkte setzte. Dafür wurde er als «Koch des Jahres 2016» ausgezeichnet. Inzwischen prägt er die Gastroszene Zürichs mit Lokalen wie der rein vegetarisch ausgerichteten «Neuen Taverne», der «Bauernschänke» und der «Brasserie Süd», bei denen er konzeptionell co-verantwortlich ist.

www.brasserie-sued.ch

FABRIZIO ZANETTI

Der gebürtige Engadiner wuchs in St. Moritz auf, wo er bis zum Ende seiner Lehre blieb. Seine Ausbildung absolvierte er in grossen Betrieben der Schweiz und sammelte danach reichte Erfahrungen im Ausland. Dann kehrt er zu seinen Wurzeln zurück. Er heiratet, wird Vater eines Kindes und leitet seit Mai 2015 die Küche eines der grössten Paläste der Schweiz: das Suvretta House in St. Moritz. Seine Küche ist frisch und abwechslungsreich, beeinflusst von all seinen Erfahrungen, ohne dabei seine Herkunft zu vergessen. Sein Motto: Kochen ist für mich nicht nur eine Leidenschaft, sondern mein Leben. Für seine brillante Karriere, sein kontinuierliches Engagement in der Ausbildung und bei der Organisation des Gourmet Festivals in St. Moritz freuen wir uns sehr, ihn mit den Kulinarische Meriten Schweiz zu ehren.

www.suvrettahouse.ch

Nenad Mlinarevic

Mit über 300 Jahren Geschichte gehört das Grand Hotel Les Trois Rois in Basel zu den traditionsreichsten Häusern Europas, in dem Könige, Rocklegenden und Dichter lebten. Das legendäre Haus – 1681 als Herrenherberge gegründet und 1844 als Grand Hotel neu erbaut – ist eines der ältesten Stadthotels Europas und empfängt Gäste aus aller Welt. Das Les Trois Rois liegt im Herzen der Baseler Altstadt mit atemberaubendem Blick auf den Rhein und ist das einzige Grand Hotel der Schweiz mit einem 3-Michelin-Sterne und 19-GaultMillau-Punkte Restaurant. 101 Zimmer und Suiten stehen unseren Gästen zur Verfügung. Sie werden allen Ansprüchen gerecht und verbinden Geschichte mit modernstem Komfort.

Weitere Informationen unter: www.lestroisrois.com

Besser informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter