Mit den „MICHELIN Trauben“ startet eine neue Bewertung für Weingüter weltweit

Der Guide MICHELIN, seit 125 Jahren Synonym für gastronomische Bewertungen, erweitert sein Bewertungsportfolio um einen zentralen Bereich: die Welt des Weins.

Ab 2026 wird der Michelin Guide mit den „MICHELIN Trauben“ weltweit Weingüter auszeichnen und damit einen neuen, unabhängigen Maßstab für Weinliebhaber und Kenner etablieren. Die Bewertung folgt einer transparenten Methodik mit fünf strengen Kriterien und startet in den legendären Weinregionen Burgund und Bordeaux.

MICHELIN Trauben: Die neue Auszeichnung für Weingüter

Nach den MICHELIN Sternen für Restaurants und den MICHELIN Keys für Hotels führt der Guide MICHELIN nun eine Auszeichnung für Weingüter ein. Die MICHELIN Trauben sollen als verlässlicher Kompass für alle dienen, die die Spitzenwerke der Winzerkunst entdecken möchten – von neugierigen Entdeckern bis hin zu erfahrenen Sammlern.

„Als Kompass für Feinschmecker weist der Guide MICHELIN den Weg zu den besten Restaurants und außergewöhnlichsten Hotels in mehr als 70 Reisezielen weltweit. Nun schlagen wir mit der Auszeichnung von Weingütern ein neues Kapitel auf“, erklärt Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide MICHELIN, im Gourmet Report Gespräch. Im Fokus stehen dabei die Menschen hinter den Weingütern – ihre Expertise, Leidenschaft und ihr generationsübergreifendes Wissen.

Das Bewertungssystem: Ein bis drei Trauben für exzellente Weingüter

Das neue System ist klar und leicht verständlich strukturiert:

Drei MICHELIN Trauben : Außergewöhnliche Erzeuger, deren Weine in jedem Jahrgang begeistern. Eine Referenz der absoluten Spitzenklasse.

: Außergewöhnliche Erzeuger, deren Weine in begeistern. Eine Referenz der absoluten Spitzenklasse. Zwei MICHELIN Trauben : Exzellente Erzeuger, die in ihrer Region und darüber hinaus mit beeindruckender Qualität und Konstanz hervorstechen.

: Exzellente Erzeuger, die in ihrer Region und darüber hinaus mit hervorstechen. Eine MICHELIN Traube : Sehr gute Erzeuger, die vor allem in starken Jahrgängen charaktervolle, stilprägende Weine hervorbringen.

: Sehr gute Erzeuger, die vor allem in starken Jahrgängen hervorbringen. Empfohlen: Zuverlässige Erzeuger mit konstanter Leistung und durchweg gut gemachten Weinen.

Die Methodik: Fünf einheitliche Kriterien für globale Gerechtigkeit

Die Bewertung folgt weltweit denselben fünf strengen Kriterien, geleitet von den Grundwerten des Guide MICHELIN: Exzellenz und Unabhängigkeit.

Qualität der Agronomie: Bewertung von Bodenfruchtbarkeit, Gesundheit der Rebstöcke und sorgfältiger Pflege der Weinberge als fundamentale Qualitätsfaktoren. Technische Meisterschaft: Handwerkliche und technische Kompetenz im gesamten Weinbereitungsprozess, die zu ausdrucksstarken, authentischen Weinen führt. Identität: Die Persönlichkeit des Weins und sein authentischer Ausdruck von Herkunft, Terroir und Kultur. Balance: Das harmonische Zusammenspiel von Säure, Tanninen, Holz, Alkohol und Restzucker. Beständigkeit: Überprüfung der Weine über mehrere Jahrgänge hinweg, um gleichbleibend hohe Qualität – auch in schwierigen Jahren – sicherzustellen.

Expertise im Mittelpunkt: Das Team der MICHELIN Weininspektoren

Die Selektionen stützen sich auf ein speziell aufgebautes Team von Weininspektoren, die alle bei der Michelin Gruppe angestellt sind. Das Team besteht aus erfahrenen Weinexperten – ehemaligen Sommeliers, Kritikern oder Produktionsfachleuten – und neuen Inspektoren. Ihre Bewertungen folgen einer strengen Methodik mit Panelverkostungen und redaktioneller Qualitätskontrolle, um maximale Objektivität und Professionalität zu gewährleisten.

Start in Bordeaux und Burgund: Eine Hommage an die französische Weinbaukultur

Die erste offizielle Weinselektion im Jahr 2026 startet in zwei der ikonischsten Weinregionen der Welt:

Bordeaux : Die prestigeträchtige Region ist international für ihre Innovationskraft und traditionsreiche Weinbaukunst bekannt. Ihr Ruf als eine der prägendsten Weinregionen der Welt wird mit der neuen Auszeichnung gewürdigt.

: Die prestigeträchtige Region ist international für ihre und traditionsreiche Weinbaukunst bekannt. Ihr Ruf als eine der prägendsten Weinregionen der Welt wird mit der neuen Auszeichnung gewürdigt. Burgund: Hier steht der tief in der lokalen Tradition verwurzelte Ansatz der oft familiengeführten Weingüter im Vordergrund. Die generationenübergreifende Expertise und die minutiöse Pflege des Terroirs haben den weltweiten Mythos Burgund begründet.

Diese Wahl unterstreicht den Respekt des Guide MICHELIN vor der historischen Bedeutung, der Vielfalt und dem kulturellen Reichtum des französischen Weins.

Fazit: Ein neues Kapitel für Weinliebhaber

Mit den MICHELIN Trauben schafft der Guide MICHELIN einen globalen Standard für Weingüter, der sich durch Transparenz, Unabhängigkeit und tiefgehende Expertise auszeichnet. Für Weinliebhaber weltweit entsteht so ein neues, verlässliches Werkzeug zur Entdeckung herausragender Weine und der Geschichten der Menschen, die sie kreieren. Die Weinwelt darf gespannt sein, welche Weingüter in Bordeaux und Burgund 2026 die begehrten Trauben erhalten werden.

