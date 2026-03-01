Der Michelin hat erstmals eine Auswahl für Saudi-Arabien veröffentlicht. Die Liste umfasst 51 Restaurants in den Städten Riyadh, Jeddah und AlUla und stellt einen Schritt in der internationalen Präsenz des Königreichs als gastronomisches Reiseziel dar.
Michelin Saudi-Arabien 2026 – ohne Sterne
Die Auszeichnungen gliedern sich in zwei Kategorien:
- 11 Bib Gourmands: Restaurants, die gute Qualität zu moderaten Preisen anbieten.
- 40 empfohlene Restaurants: Adressen, die für ihre konsequente kulinarische Qualität ausgewählt wurden.
Zusätzlich wurden drei Fachkräfte mit Sonderpreisen ausgezeichnet.
Die Sonderpreise des Guide MICHELIN 2026
Der MICHELIN Young Chef Award geht an Elia Kaady vom Restaurant Maiz in Riyad. Kaady, der seine Karriere in Beirut begann, wird für sein technisches Können und sein Potenzial gewürdigt.
Das Restaurant Il Baretto in Riyad erhält den MICHELIN Exceptional Mocktail Award. Barchef Santiago Latorre überzeugte die Inspektoren mit einer kreativen und raffinierten Karte alkoholfreier Getränke, die auf hausgemachten Zutaten basiert.
Der MICHELIN Service Award wird dem Restaurant Yaza in Jeddah zugesprochen. Das Service-Team um Chef-Eigentümer Hakim Bagabas bietet einen durchdachten und professionellen Gästeservice, der mit einem traditionellen Willkommensritual beginnt.
Liste der ausgezeichneten Restaurants des Michelin Saudi-Arabien
Restaurants mit Bib Gourmand (11)
Riyadh
- Em Sherif Café
- Fi Glbak
- KAYZŌ
- Mirzam
- Najd Village
- Sasani
- Tameesa
Jeddah
- Samia’s Dish
- The Lucky Llama
AlUla
- Joontos
- Tofareya
Vom MICHELIN Saudi-Arabien empfohlene Restaurants (40)
Riyadh
- Aseeb
- Benoit
- Café Boulud
- Hōchō
- Hong
- Il Barretto
- Julien by Daniel Boulud
- Long Chim
- Lusin
- Maiz
- MLLE
- Namu
- OVUN Bistro
- Robata
- Ruhi
- Rüya
- Takya
- Taleed by Michael Mina
- Tanjiah
- Thara
- The Globe
- The Rubi Room at Hōchō
- Tofareya
- Villa Mamas
- Yawmiyat By Dalal
- Yokari
Jeddah
- Fish Market
- Karamna
- Kuuru
- Maritime
- Meez
- Myazū
- Niyyali
- Rasoi By Vineet
- Tamees House
- Toki
- Yaza
AlUla
Tama
Harrat
Somewhere
Bewertung der Selektion
Die Veröffentlichung des ersten Michelin Guide für Saudi-Arabien dokumentiert die Entwicklung der formellen Gastronomie im Land. Die Auswahl zeigt eine Mischung aus lokalen Konzepten und internationalen Restauranterweiterungen, die sich vor allem in den urbanen Zentren etabliert haben.
Die Vergabe von Sonderpreisen für Nachwuchskoch, Service und Mixologie (im Bereich Mocktails) deutet auf den Aufbau einer breiten gastronomischen Fachkultur hin, die über die Küche hinausgeht.
Diese Liste bietet Besuchern und Einheimischen eine systematische Orientierung innerhalb der wachsenden Restaurantlandschaft Saudi-Arabiens. Sie markiert den Beginn einer regelmäßigen, internationalen Bewertung der Gastronomie des Landes, die offenbar aber echt weit von Sternen entfernt ist.
