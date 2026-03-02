Was bisher als klassische Restaurant Week bekannt war, wird im Frühjahr 2026 neu aufgelegt: Unter dem Namen „Taste Atlantic City“ feiert die legendäre Casino-Stadt am Boardwalk einen ganzen Monat lang ihre kulinarische Vielfalt.

Vom 1. bis 31. März 2026 laden mehr als 60 Restaurants zu einer Entdeckungsreise durch die Aromen der Region ein – zu besonders attraktiven Festpreisen und mit einem starken sozialen Auftakt.

Atlantic City, bekannt für seine glamourösen Casinos, den historischen Boardwalk und die endlosen Sandstrände, will im kommenden Jahr auch kulinarisch neue Akzente setzen. Aus der bisherigen Restaurant Week wird ein ganzes Event-Monat: Taste Atlantic City. Die Botschaft ist klar: Hier wird nicht nur gespielt, hier wird auch geschlemmt.

Ein Monat, zwei Preiskategorien, unendlich viele Geschmäcker

Vom 1. bis zum 31. März 2026 verwandelt sich Atlantic City in ein Paradies für Foodies. Das Konzept ist denkbar einfach und dennoch genial: Einen ganzen Monat lang bieten über 60 teilnehmende Restaurants speziell kreierte Menüs zu festen Preisen an. Die Spanne reicht von gehobener Gourmetküche bis hin zu lässigen Burgern und internationalen Spezialitäten.

Die Preisstruktur ist bewusst übersichtlich gehalten, um Gästen die Entscheidung leicht zu machen:

Lunch-Menüs: 20 bis 30 US-Dollar pro Person

20 bis 30 US-Dollar pro Person Dinner-Menüs: 45 bis 60 US-Dollar pro Person

Damit wird hochwertige Gastronomie für ein breites Publikum erlebbar – ein idealer Anlass sowohl für Einheimische aus New Jersey als auch für Touristen aus dem nahen New York oder Philadelphia, Atlantic City neu zu entdecken.

Der kulinarische Kick-off: Captain’s Table als Auftakt

Bevor der Genussmonat offiziell beginnt, steigt am 26. Februar 2026 die große Einstimmung: Der Captain’s Table feiert seine mittlerweile elfte Ausgabe. Die Wohltätigkeitsveranstaltung findet im Rahmen der Discover Boating Atlantic City Boat Show statt und gilt als einer der gesellschaftlichen Höhepunkte des Winters an der Jersey Shore.

Beim Captain’s Table geben die teilnehmenden Restaurants von Taste Atlantic City erste Vorboten des Kommenden. In Form kleiner, feiner Kostproben können die Gäste schon einmal einen Blick auf das Können der beteiligten Küchenteams werfen. Ergänzt wird das Angebot durch Verkostungen lokaler Brauereien, Weingüter und Destillerien. So entsteht ein rundum gelungener Abend, der Vorfreude auf den März weckt und gleichzeitig Gutes tut.

Guter Genuss für den guten Zweck

Der Captain’s Table ist aber nicht nur ein Fest für die Sinne, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Die gesamten Erlöse des Abends gehen an die Organisation „Let Us Eat, Please“ . Diese unterstützt die Sommerprogramme der Community FoodBank of New Jersey für Familien in South Jersey.

Die Spenden helfen dabei, Kinder und Jugendliche auch in den Ferienmonaten mit gesunden Mahlzeiten zu versorgen – ein wichtiges Anliegen in einer Region, in der die soziale Schere weit auseinanderklafft. Somit wird aus einem Abend voller Genuss eine Geste der Solidarität mit den Schwächsten der Gesellschaft.

Ein Querschnitt durch die Küche Atlantic Citys

Was macht die Küche Atlantic Citys aus? Die Antwort der Veranstalter ist bewusst vielfältig. Mit mehr als 60 teilnehmenden Restaurants wird die gesamte Bandbreite der lokalen Gastronomie abgebildet:

Fine Dining: Elegante Restaurants in den Casinos und Hotels, die höchste Kochkunst bieten

Elegante Restaurants in den Casinos und Hotels, die höchste Kochkunst bieten Amerikanische Klassiker: Von saftigen Burgern über Steaks bis hin zu Meeresfrüchten direkt aus dem Atlantik

Von saftigen Burgern über Steaks bis hin zu Meeresfrüchten direkt aus dem Atlantik Internationale Küche: Italienisch, Asiatisch, Mexikanisch – die Vielfalt der Einwanderergesellschaft spiegelt sich auf den Tellern

Italienisch, Asiatisch, Mexikanisch – die Vielfalt der Einwanderergesellschaft spiegelt sich auf den Tellern Lokale Institutionen: Traditionsreiche Lokale, die seit Generationen die Bewohner und Besucher der Stadt begeistern

Atlantic City: Mehr als nur Casinos und Strände

Die Ausweitung der Restaurant Week zu einem ganzen Genussmonat ist auch ein strategischer Schachzug des Tourismusmarketings. Atlantic City will sich stärker als kulinarisches Reiseziel positionieren. Die Stadt an der Küste New Jerseys hat in den letzten Jahren massiv in ihre gastronomische Infrastruktur investiert. Immer mehr namhafte Köche eröffnen Ableger in den Casinos, und auch unabhängige Restaurants abseits des Boardwalks gewinnen an Profil.

Die Nähe zu den Millionenmetropolen New York (etwa zwei Autostunden) und Philadelphia (etwa eine Autostunde) macht Atlantic City zu einem idealen Ziel für Kurztrips. Taste Atlantic City soll genau diese Zielgruppe ansprechen: Menschen, die auf der Suche nach einem kulinarischen Kurzurlaub sind, verbunden mit Strandflair und dem besonderen Reiz der Casino-Stadt.

Service-Informationen

Was: Taste Atlantic City – Der Genussmonat

Taste Atlantic City – Der Genussmonat Wann: 1. bis 31. März 2026

1. bis 31. März 2026 Auftakt: Captain’s Table am 26. Februar 2026

Captain’s Table am 26. Februar 2026 Wo: In über 60 Restaurants in Atlantic City und Umgebung

In über 60 Restaurants in Atlantic City und Umgebung Preise: Lunch 20–30 USD, Dinner 45–60 USD

Lunch 20–30 USD, Dinner 45–60 USD Webseite: www.visitatlanticcity.com/taste-ac

Auf der offiziellen Webseite finden Interessierte ab sofort die vollständige Liste der teilnehmenden Restaurants sowie die Möglichkeit, Tickets für den Captain’s Table zu erwerben. Da die Plätze für die Charity-Veranstaltung erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sind, ist eine frühzeitige Reservierung empfehlenswert.

Fazit

Taste Atlantic City ist mehr als nur ein verlängertes Schnupperangebot der lokalen Gastronomie. Es ist das kulinarische Signal einer Stadt, die sich neu erfindet. Wer schon immer einmal die Vielfalt der Küche an der US-Ostküste kennenlernen wollte, findet im März 2026 den perfekten Anlass. Verbunden mit dem wohltätigen Gedanken des Captain’s Table entsteht ein Event, das Genuss und soziales Bewusstsein auf vorbildliche Weise vereint.