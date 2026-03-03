Sternerestaurant „freustil“ auf Rügen wird um Hotel erweitert

Freustil Hotel Rügen: Gäste können Übernachtungen in 21 renovierten Zimmern buchen.

Freustil Hotel Rügen – Gäste können Übernachtungen in 21 renovierten Zimmern buchen. © Matthias Haupt

Sternerestaurant „freustil“ Hotel

Immer neue Ideen rund um die Sternegastronomie prägen Mecklenburg-Vorpommern. Neben aktuell sieben Michelin-Sternen im Urlaubsland entsteht nun ein neues Projekt: Am 4. März wird ein Hotel auf der Insel Rügen eröffnet. Im Ostseebad Binz wird das Sternerestaurant „freustil“, das sich im Hotel Vier Jahreszeiten befindet, um ein Boutiquehotel erweitert.

Das neue „freustil HOTEL“ wird in einer renovierten Villa nebenan eingerichtet. Gäste können ab sofort Übernachtungen in insgesamt 21 Zimmern buchen. Das Frühstück kann im neuen hoteleigenen Restaurant „CLUB“ genossen werden. Inklusive ist außerdem die Nutzung des Wellnessbereiches im Hotel Vier Jahreszeiten. Geschäftsführer und Küchenchef ist Ralf Haug.



Weitere Informationen: freustil.de