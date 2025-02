Wirtshausfestival FELIX in der Region Traunsee-Almtal

Eine Kulinarik-Reise durch Raum und Elemente in 12 Gängen

Freitag, 4. April 2025, um 18.00 Uhr, Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen, Gmunden

Klein und fein ist das Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen und bietet mit seiner 700jährigen Geschichte außergewöhnliche Räumlichkeiten. Diese können Gourmets an diesem Abend auf eine ganz besondere Weise entdecken. 12 Gerichte im Zeichen der 12 Sternzeichen und 4 Elemente kreiert Christoph Parzer mit seinem Küchenteam. Doch nicht nur das Kulinarik-Programm ist außergewöhnlich – auch das Ambiente spielt eine Hauptrolle. Ob Chefs Table, Hirschenstube, Gourmet-Restaurant AURUM, Hirschensaal oder an lauen Nächten sogar Outdoor, Gäste bleiben in Bewegung und erkunden das Hotel „gangweise“. Achtung begrenzte Teilnehmerzahl von 24 Personen

Preis: Euro 250 inklusive Aperitif, Menü, Weinbegleitung und allen Getränken, Euro 350 mit zusätzlich einer Nächtigung samt Frühstück



Stars, Stripes & Steaks – by Christoph Parzer x ATTEROX x BORDEAUX BY KATE & KON

Samstag, 26. April 2025, um 18.00 Uhr, Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen, Gmunden

An diesem Abend verwandelt sich das Restaurant in ein stilvolles Steakhaus. Die Köche werden vor den Vorhang geholt und kredenzen Köstlichkeiten für Fleischliebhaber:innen. Ob Küchenparty oder Steaks am Grill, an diesem Abend wird „der Hirschen“ gerockt. Es wird gegrillt, verkostet und vor den Gästen angerichtet – ein Spektakel für alle, die nicht gerne den ganzen Abend an einem Platz verbringen. Mit Häppchen, Flying-Delikatessen und Steaks vom Atterox in verschiedenen Cuts sowie saisonalen Beilagen wird durch den Abend geschlemmt. Typisch amerikanische Gerichte, aber mit besten regionalen Produkten stehen auf der Speisekarte. Parzers köstliche Desserts sorgen für den krönenden Abschluss und natürlich darf Bier von der Brauerei Eggenberg nicht fehlen. Amerikanisch-Europäisch ist auch die Weinauswahl. Bei einer Querverkostung von Weinen aus Amerika und Bordeaux erleben Gäste das Beste aus beiden Welten.

Preis: Euro 190 inklusive aller Speisen und Getränke bzw. Euro 290 inklusive aller Speisen und Getränke sowie Nächtigung mit Frühstück



Fine Wine and Fancy Food – by Christoph Parzer x KATE & KON x BERNHARD OTT

Mittwoch, 30. April 2025, um 18.00 Uhr, Boutiquehotel Zum Goldenen Hirschen, Gmunden

Dieser Abend steht im Zeichen des Weins. Die Hirschen-Weinkarte zeigt 400 Positionen, von erschwinglich bis zu Spitzen-Bouteillen samt Jahrgangstiefe. Der renommierte Winzer BERNHARD OTT sowie KATE & KON begleiten diesen Mittwoch das 5-Gänge-Menü vom Hirschen-Team mit ausgewählten Weinen. Wer frischen Fisch, Traunseekrebse und regionales Gemüse mag, ist an diesem Abend goldrichtig. Ein stilvoller Abend für Genießer: innen – mit Fancy Food und erlesenen Drinks!

Preis: Euro 190 inklusive Aperitif, 5-Gänge-Menü und Weinbegleitung, Wasser, Häppchen und süßem Abschluss, Euro 290 mit zusätzlich einer Nächtigung samt Frühstück