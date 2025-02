Neues Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant im südlichen Oberschwaben: Restaurant Atelier Tian, Ravensburg

Restaurant Atelier Tian, Ravensburg, von Toques d’Or-International als Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant ernannt, mit dem Toques d’Or geehrt und Christian Ott zum Toques d’Or-Chef berufen.

„Kulinarische ehrliche Handwerkskunst mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität“

Das Restaurant Atelier Tian in Ravensburg wurde in die „Weltunion der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants“ von „Toques d’Or-International“ aufgenommen. Der Organisation gehören ausgezeichnete Restaurants und Fachbetriebe auf der ganzen Welt in über 130 Ländern an, welche über eine ausgezeichnete Toques d’Or-Küche verfügen und sich durch besondere Gastlichkeit auszeichnen.

Ravensburg ist eine Mittelstadt sowie Kreisstadt und größte Stadt des gleichnamigen Landkreises im südlichen Oberschwaben. Ravensburg entstand zu Füßen einer 1088 erstmals erwähnten welfischen Herzogsburg, der heutigen Veitsburg. Hier gründeten die Welfen am Kreuzungspunkt wichtiger Handelswege einen Marktflecken, der schon im 12. Jahrhundert das Stadtrecht erhielt. Ravensburg liegt etwa 17 km (Luftlinie) nordnordöstlich des am Bodensee gelegenen Friedrichshafen zwischen dem Linzgau im Westen und dem Altdorfer Wald im Nordosten. Durchflossen wird die Stadt von der Schussen (Bodensee- bzw. Rhein-Zufluss).

Der berufene Toques d’Or-Chef Christian Ott nahm die Urkunde und die Plakette an.

Das Restaurant Atelier Tian, gelegen in der schönen oberschwäbische Landschaft

Küchenchef und Inhaber ist Christian Ott. Gelernter Koch mit 25 Jahren Berufserfahrung, davon inzwischen seit 13 Jahren selbstständig. Seine Frau Petra Ott leitet das Restaurant.

Historische Location, moderne Inszenierung

In den geschichtsträchtigen Gemäuern der Veitsburg liegt das Restaurant Atelier Tian mit dem danebenliegenden Sommergarten.

Ein Restaurant mit erstklassiger Küche in entspannter Atmosphäre. Gemütlich & lecker eben. Ob zum privaten Dinner oder zu einer kleinen Feierlichkeit – der Ausblick über Ravensburg ist unvergleichlich und rundet das kulinarische Erlebnis ab.

Das Restaurant Atelier Tian bietet im à la carte Platz für 35 Gäste, der Sommergarten für weitere 45 Gäste. Für Veranstaltungen werden bis zu 80 Plätze angeboten.

Internationale Küche mit regionalem Bezug

„Kochen ist für uns Leidenschaft und echtes Handwerk. Im Atelier Tian kochen wir internationale Speisen mit regionalen, saisonalen Zutaten. Dabei setzen wir immer wieder französische und asiatische Akzente. Mit den Jahreszeiten wechselt auch unsere Speisekarte. Unser Anspruch an die Lebensmittel ist ebenso hoch, wie der an die Gestaltung unserer Gerichte. In der Küche legen wir höchsten Wert auf eine artgerechte Tierhaltung und ökologische Landwirtschaft.“, so Toques d’Or-Chef Christian.

„Im Keller achten wir besonders auf handwerkliche und biodynamische Herstellung unserer Getränke. Kraftzentrum unserer Weine liegt in Deutschland & Frankreich.“, so Restaurantleiterin Petra Ott.

Der Gast trifft auf ein Gourmet-Erlebnis für alle Sinne

Die Speisen werden erst durch individuell darauf abgestimmte Getränke komplettiert. Und das Restaurant Atelier Tian, wäre nicht das Restaurant Atelier Tian, wenn es nicht auch dabei seine ganz persönliche Note einbringen würde. So lässt sich Petra Ott zu jedem Gericht das wirklich passende Getränk einfallen. Und mit eben diesen bringt sie frischen Wind in die traditionelle Getränkebegleitung des Restaurants. Die Kreativität im Restaurant Atelier Tian hört nämlich noch nicht auf, sobald das Essen angerichtet ist!

„Unser Stil ist casual, gemütlich & lecker. Nicht übertrieben steif aber hochwertig und mit dem besten Blick über Ravensburg“, so Toques d’Or-Chef Christian Ott, Inhaber

„Vom Amuse-Gueule bis zum Dessert: Wir sind Freunde der gehobene Genusskultur und sehen Essen nicht nur als Bedürfnisbefriedigung. Wir lassen Ihnen Zeit, um zu schmecken und zu genießen.“ so Chef Chris.

„Unser Service ist unaufdringlich, freundlich und versiert. Ob in der Küche oder im Service: Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft“ so Petra Ott.

Nennungen motivieren uns sehr

Seit 2023 Nennung im Guide Michelin

Seit 2021 Nennung VARTA-Führer mit 3 Diamanten + Service Tipp

Seit 2022 im Gusto Guide mit 6+ Pfannen

Seit 2022 Nennung im Gault Millau mit 1 roter Haube

Seit 2023 Auszeichnung im Großen Guide mit 2,5 Hauben

Seit 2023 Auszeichnung im Schlemmer Atlas mit 2,5 Bestecken

Seit 2024 Toques d´Or ausgezeichnetes Restaurant und berufener Toques d’Or-Chef

Der kostenlose Toques ‚Or Guide

Alle Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, berufene Chefs / Maîtres findet man unter www.toquesdor-guide.com. Der kostenlose Toques d’Or Smartphone Guide in allen Fremdsprachen mit QR-Code und Navigation zu jedem ausgezeichneten Restaurant. Der ständige digitale Begleiter für alle Smartphone- und Tablet-Inhaber inkl. ortsbezogener Toques d’Or- Suche –in über 130 Ländern weltweit.

Restaurant Atelier Tian in 88212 Ravensburg, Veitburgstraße 2, Tel.: 0751 95125949, www. atelier-tian.de