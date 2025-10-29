Sterneküche zum Einkehrschwung: Zum Einkehrschwung schmeckt‘s immer, aber nach dem Rezept vom Sternekoch eröffnet sich ein ganz neues Geschmackserlebnis: Alta Badia verwöhnt Wintersportler mit seiner Initiative „Skifahren mit Genuss“ und überrascht mit ausgefallenen, erstklassigen Kreationen auf den Hütten.

Simone Cantafio serviert c Ulrike Plapp-Schirmer

„Skifahren mit Genuss“ in Alta Badia

Die Gerichte von neun Gourmetköchen gibt’s exklusiv den ganzen Winter über im Skigebiet zu kosten – darunter Hirsch Ossobuco mit Crêpes von der Sellerieknolle von Simone Cantafio. Der ist zur Gourmet-Skisafari am 14. Dezember gemeinsam mit seinen Kollegen persönlich vor Ort und stellt das Konzept vor.

Alta Badia_De dl vin c Freddy Planinschek

Während der gesamten Wintersaison inszeniert die Region Alta Badia kulinarische Eventhighlights inmitten des UNESCO Dolomiten Welterbes. So nimmt der „Sommelier auf der Piste“ Gäste zu ausgewählten Terminen mit (der erste ist am 16. Dezember) und gibt sein Weinwissen Schwung für Schwung weiter.

Bei der „Wein Skisafari“ am 22. März sind dann die edelsten Tropfen Südtirols vereint. Die Rezeptur des „SunRisa“ (22. Dezember) besteht hingegen aus unberührten Pisten und einem ernährungswissenschaftlich optimierten Frühstück, während die „Roda dles Saus“ im März die ursprünglichen ladinischen Gerichte in den Vordergrund stellt und der „Gastwirt auf dem Eis“ (29. Januar) auf einem zugefrorenen See kredenzt.

www.altabadia.org