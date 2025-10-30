Genuss-Gipfel auf Sylt

Island Food Festival by Holger Bodendorf & Friends vom 12. bis 16. November: Kulinarische Vielfalt mit internationaler Strahlkraft.

Sechs Sylter Gastgeber, sechs Gastköche, sechs Gastwinzer, außergewöhnliche Events und exzellente Gastlichkeit – das sind die Grundzutaten des Island Food Festivals, das mitten im November für sinnliche Freuden der Extraklasse sorgt.

Vom 12. bis 16. November laden Sternekoch Holger Bodendorf („Landhaus Stricker“) und fünf weitere Sylter Gastgeber befreundete Köche und Winzer aus aller Welt ein, um ebenso „glamourös wie entspannt die kulinarische Vielfalt der Insel zu feiern“.

© Axel Steinbach l Severins Resort & Spa

Gemeinsam mit Max Westphal („Severin’s Resort & Spa“), Jan Nissen-Hünding („Samoa Seepferdchen“), Jörg Müller („Hotel & Restaurant Jörg Müller“), Jan-Philipp Berner („Söl’ring Hof“) und Thomas Samson („Dorfkrug Bar & Grill“) hat der Festival-Initiator ein fünftägiges Veranstaltungsprogramm für sprichwörtlich jeden Geschmack zusammengestellt. „Wir zelebrieren mit unseren Gästen fünf Tage lang entspannten Genuss, Begegnung und Freundschaft. Ich freue mich wie verrückt auf das Ereignis“, so Bodendorf.

Stilvolle Dinner, ungezwungene Lunchs und kulinarische Exkursionen

Das diesjährige Island Food Festival startet am 12. November mit einem legeren Get-together im „Severin‘s Resort & Spa“. Unter dem Motto „Taste The Island“ sorgen die Küchenteams aller gastgebenden Betriebe gemeinsam mit ihren Gastköchen und -winzern und den Partnerbetrieben von der Insel für einen Auftakt nach Maß. Das Flying Buffet gibt dabei ebenso einen Vorgeschmack auf die Veranstaltungen der darauffolgenden Tage wie die Genussstationen der Sylter Partnerbetriebe samt ihrer regionalen Erzeugnisse.

Beim Island Food Festival auf Sylt wird der Genuss zelebriert. © Axel Steinbach l Severins Resort & Spa

© Axel Steinbach l Severins Resort & Spa

Die Auswahl reicht von exklusiven Gourmet-Erlebnissen wie der „Perrier-Jouët – Nuit de Champagne“ (Landhaus Stricker) über exzellentes Teamwork in Form eines „Four Hands Lunch“ (Wohnzimmer Söl´ring Hof) oder eines „Six Hands Dinner“ (Severin’s Resort und Spa) bis hin zur Austernexkursion („Perlen aus dem Watt“ mit Jan-Philipp Berner), einer exklusiven Masterclass („Pinot Noir und Chardonnay“ im Hotel & Restaurant Jörg Müller) und fantasievollen Abenden unter dem Motto „Ebbe und Flut – mit allen Wassern gewaschen“ im „Samoa Seepferdchen“.

Fünf Tage voller Genuss, Begegnung und Freundschaft

Neben den kulinarischen Erlebnissen steht das Festival ganz im Zeichen der Begegnung. „Das Festival ist das Ergebnis enger Freundschaften und der Leidenschaft, Genuss gemeinsam zu erleben. Und genau das möchten wir gemeinsam mit unseren Gästen feiern“, sagt Holger Bodendorf, der das Festival erstmals 2019 im kleinen Rahmen umsetzte.

Mittlerweile ist aus dem insularen Klassentreffen ein Festival mit internationaler Strahlkraft geworden, das nicht nur Gäste aus aller Welt auf die Nordseeinsel lockt. So zaubert beispielsweise Roland Huber im Kampener „Dorfkrug“ einen „Austrian Crossover“ und Nikos Billis sorgt beim „Greek Gourmet Menu“ für griechische Sternstunden im „Hotel und Restaurant Jörg Müller“. Mit dem Schweizer Spitzenkoch André Jaeger kommt zudem der Vorreiter der Fusion-Küche für ein Gastspiel auf die Insel. Für eine genussvolle Liaison sorgt der österreichisch-norddeutsche Abend „Alpenglühen & Meeresrauschen“, bei dem das Beste aus der Alpenküche auf norddeutsche Klassiker trifft.

Großes Finale mit legendärer Küchenparty

Und das sind längst nicht alle Highlights dieses außergewöhnlichen Food-Festivals. „Jeder Abend, jedes Festival-Ereignis ist einzigartig“, verspricht Holger Bodendorf. Beim großen Finale am 15. November kommen noch einmal alle Protagonisten und Facetten des Festivals zusammen. Bei der legendären Küchenparty im „Landhaus Stricker“ sind die Gäste nicht nur dabei, sondern mittendrin im Geschehen. An den im ganzen Haus verteilten Live-Cooking-Stationen servieren die sechs Gastköche jeweils zwei Gerichte. Das wohl kommunikativste Zwölf-Gänge-Menü des Jahres findet mit der Party von und mit DJ-Legende Peter Kliem seinen krönenden Abschluss.

Das gesamte Programm, weitere Informationen zu allen Akteuren und den Veranstaltungen sowie Buchungsmöglichkeiten und passende Arrangements gibt es auf www.island-food-festival.de.