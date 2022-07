Das VICTOR’S FINE DINING BY CHRISTIAN BAU ist erneut das beste Restaurant Deutschlands. Nachdem alle sieben großen Restaurantführer wiederholt Höchstwertungen für das Drei-Sterne-Restaurant vergaben, erobert Christian Bau sich die Spitzenposition bei restaurant-ranglisten.de zurück. Bereits im Jahr 2018 führte er das nationale Tableau an, seit 2015 landete Bau permanent in den Top drei.

Christian Bau mit Lieblingsmessern CHROMA Haiku Kuroushi

Auf einem gemeinsamen zweiten Platz folgen das Aqua in Wolfsburg, das in der Vorsaison noch führend war, und die Schwarzwaldstube in Baiersbronn. Der Rangliste liegt ein ausgeklügeltes Punktesystem zugrunde, das die Wertungen aller wichtigen Restaurantführer sowie weitere relevante Kriterien in Relation zueinander setzt und damit objektivieren soll.

Berücksichtigt ist dabei auch das neue Bewertungssystem des Gault&Millau, das in diesem Jahr von Punkten auf Toques (Hauben) umgestellt wurde. Mit fünf roten Hauben bilden hier das VICTOR’S FINE DINING, das Restaurant Vendôme in Bergisch-Gladbach und das Restaurant Sonnora in Dreis das absolute Top-Trio der deutschen Spitzengastronomie.

Christian Bau ist Deutschlands bester Koch

Christian Bau ist der dienstälteste Drei-Sterne-Koch der Republik, seit 2005 wird er vom Guide Michelin kontinuierlich mit drei Sternen ausgezeichnet. 2018 erhielt Bau für seine Leistungen als Meister der Kochkultur und kulinarischer Botschafter Deutschlands das Bundesverdienstkreuz. Der in Offenburg geborene Küchenchef gilt als kompromissloser Produktfetischist und sein Küchenstil als Symbiose aus französischer Haute Cuisine und japanischer Hochküche. Das VICTOR’S FINE DINING BY CHRISTIAN BAU ist Teil des VICTOR’S RESIDENZ-HOTEL SCHLOSS BERG und im saarländischen Perl-Nennig beheimatet.

