Die besten Restaurants in Augsburg 2026: Küchenchef Benjamin Mitschele kombiniert heimische Produkte mit internationalen Zutaten, Christian Grünwald inszeniert avantgardistische Menüs als Happening, Hendrik Ketter serviert eine gegenwärtige Küche und Simon Lang kocht technisch am Puls der Zeit.

Hendrik Ketter

Die besten Restaurants in Augsburg 2026

Alte Liebe, Augsburg

Küchenchef: Benjamin Mitschele

www.alte-liebe-augsburg.de

nur abends (Fine Dining Fr & Sa), So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Benjamin Mitschele stellt heimische Produkte aus der Region und der eigenen Gärtnerei in den Mittelpunkt seiner kreativen Küche. Er kombiniert sie gekonnt mit internationalen Top-Zutaten, was seinen Gerichten eine besondere Note verleiht. Das moderne Ambiente im alten Eckhaus bietet den passenden Rahmen, während Sommelier Peter Karl gut gelaunt aus der kleinen, feinen Weinkarte empfiehlt.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

August by Christian Grünwald, Augsburg-Innenstadt

Küchenchef: Christian Grünwald

www.restaurantaugust.de

Do-Sa abends, So mittags, Mo, Di, Mi geschlossen

Küchenchef Christian Grünwald inszeniert seine avantgardistische Küche als kunstreiches Happening. Sein Mehrgänge-Menü wird im kleinen Genuss-Salon der Haag-Villa serviert, wobei Komponenten oft erst im illuminierten Schubfach unter der Tischplatte präsentiert werden. Ein Erlebnis, das Gaumen, Kopf und Magen gleichermaßen fordert. Menüs 130-285 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Nose & Belly, Augsburg-Theaterviertel

Küchenchef: Hendrik Ketter

www.noseandbelly.de

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Hendrik Ketter serviert eine optisch und produktseitig gegenwärtige Küche in zwei Varianten: unter der Woche ein À-la-carte-Angebot mit Menü-Option, am Wochenende nur ein Menü. Klassiker wie eine „Brotzeit“ mit Chawanmushi zeigen seine Handschrift. Im geradlinigen Ambiente empfiehlt das Team, zu dem auch Ute Ketter gehört, rund 270 europäische Weine. Hauptgerichte 44-56 €, Menüs ab 95 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Sartory, Augsburg-Innenstadt

Küchenchef: Simon Lang

www.sartory-augsburg.de

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Simon Lang steht für ein modernes Fine Dining, das technisch am Puls der Zeit ist. In seinem hellen Restaurant mit 24 Plätzen serviert er ein saisonal wechselndes Menü. Seine Gerichte überschreiten kulinarische Grenzen, bleiben aber vertrauten Aromen treu. Die inhaltlich breite Weinauswahl rundet das Erlebnis ab. Menüs 159-219 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de

In Augsburg fand „Der Feinschmecker“ vier erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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