Bonvivant Cocktail Bistro rettet Koch-AG an der Spreewald Grundschule. Das Bonvivant Cocktail Bistro, eines der renommierten Berliner Sternerestaurants, beweist erneut gesellschaftliches Engagement und rettet die traditionsreiche Koch-AG „Kochen ohne Knochen“ an der Spreewald Grundschule am Winterfeldtplatz.

Sterneküche für Berliner Kinder

Mit dem Start ins neue Schuljahr 2025/2026 zeigt das Bonvivant-Team unter Sternekoch Nikodemus Berger, wie kulinarische Bildung, soziale Verantwortung und moderne vegetarische Küche erfolgreich verknüpft werden können.

Engagement für Bildung und Genuss

Schon im dritten Jahr unterrichtet das Küchenteam rund um Inhaber Jules Winnfield zweimal pro Woche Kinder der 5. und 6. Klassen – und hebt die gastronomische Lern-AG auf Spitzenniveau. Schulleiterin Nana Salzmann zeigt sich gegenüber Gourmet Report begeistert: „Für uns ist es eine Ehre, dass das Bonvivant-Team unsere Schülerinnen unterrichtet. Durch ihren Einsatz haben die Köch:innen nicht nur die AG gerettet, sondern die Inhalte auf ein ganz neues Niveau gebracht.“

Ein besonderer Fokus liegt auf gesunder Ernährung und fleischloser Küche. Salzmann betont: „Die Kinder entdecken den Spaß an vegetarischer Küche. Das Team hat einen tollen Draht zu den Kindern – und ich bin sicher, dass so manches Elternteil auch gerne an der AG teilnehmen würde.“

Von der Schüler-AG zum Küchenprofi: Jules Winnfields persönlicher Bezug

Bonvivant-Inhaber Jules Winnfield war selbst einst Schüler an der Spreewald Grundschule. Die damalige Koch-AG weckte bei ihm die Begeisterung für die vegetarische Küche. Als die AG ohne Leitung war, übernahm der heutige Spitzenkoch – gemeinsam mit seinem Team – die Initiative: „Als ich gefragt wurde, ob ich eine Idee hätte, wer die AG übernehmen könnte, habe ich gemeinsam mit meinem Team überlegt, ob wir das nicht selbst leisten könnten“, berichtet Winnfield.

So entstand ein Modell, bei dem Kreativität, Planung und Organisation der Profiküche und die Freude an kindgerechter Wissensvermittlung zusammenkommen.

Vielseitiges, vegetarisches Programm für die Kinder

Das Angebot für die Schülerinnen und Schüler wird jede Woche abwechslungsreich gestaltet. Es wird ausschließlich vegetarisch oder vegan gekocht, um den bewussten Umgang mit Lebensmitteln und nachhaltige Ernährung zu vermitteln. Auf dem Programm stehen beliebte Gerichte wie vegetarisches Sushi, vegane Tacos oder Spargel-Risotto – Rezepte, die einfach nachzukochen sind und Freude an gesunder Küche vermitteln. Die Rezepte können von den Kindern online abgerufen werden.

Wichtiger Bestandteil des Kurses ist neben dem Kochen auch das gemeinsame Essen und der Erfahrungsaustausch. Hier werden Geschmack, Gefühl und das Miteinander großgeschrieben – immer wieder ergänzt durch Anekdoten aus dem Alltag der Sterneküche, wo „Kochen ohne Knochen“ längst selbstverständlich ist.

Standort, Ausstattung und Eventmöglichkeiten von Bonvivant

Das Bonvivant Cocktail Bistro bietet 34 Sitzplätze im Restaurantbereich, 10 an der Bar, 16 an Hochtischen und 20 in der Lounge. Eine großzügige Außenterrasse mit 56 Plätzen ergänzt das Angebot. Zusätzlich stehen das Studio 32 Schöneberg und Studio 32 Kreuzberg für Events und größere Dinner-Einladungen zur Verfügung – ideal für private Feiern oder kulinarische Veranstaltungen auf höchstem Niveau.

Fazit:

Das Bonvivant Cocktail Bistro setzt mit seinem Engagement für die Koch-AG ein Zeichen für soziale Verantwortung, moderne Ernährung und Freude am gemeinsamen Kochen in Berlin. Ein Vorzeigeprojekt, das Sterneküche und Schulalltag auf inspirierende Weise verbindet.

