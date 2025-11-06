Neustart im Hamburger Hanseviertel

Le big TamTam bringt Italo-American Food nach Hamburg. Nach nur kurzer Pause erstrahlt das Hanseviertel – eine der bekanntesten Passagen Hamburgs – gastronomisch in neuem Glanz.

Le big TamTam im Hanseviertel

Hanseviertel Hamburg

Das Restaurant Le big TamTam öffnet wieder seine Türen, und das unter prominenter Leitung von Tim Plasse. Mit einem neuen Italo-American-Food-Konzept, urbaner Atmosphäre und erschwinglichen Preisen will das Lokal im Herzen der Stadt neue Zielgruppen ansprechen.

Hanseviertel: Ein Ort mit Geschichte und Zukunft

Das Hanseviertel steht seit Anfang der 1980er Jahre als Symbol für die Wiederbelebung der Hamburger Innenstadt. Die denkmalgeschützte Passage mit ihrer charakteristischen Architektur, den eleganten Geschäften und den großzügigen Lichthöfen war von jeher Treffpunkt für Hamburger und Besucher aus aller Welt. Gastronomie gehörte immer zum Herzstück – nun wird dieser Kern wiederbelebt, passend zum anhaltenden Aufschwung und weiteren Neueröffnungen wie ZARA Home.

Le big TamTam: Neue Handschrift, alte Stärken

Nach einem Betreiberwechsel übernimmt nun der Frankfurter Tim Plasse die Leitung von Le big TamTam. Plasse, bekannt aus Szene-Adressen wie dem Kingkamehameha Club und Projekten wie Hausmann’s am Flughafen Frankfurt, bringt langjährige Erfahrung als Gastronom, Berater und Konzeptentwickler mit. „Unsere Vision ist es, das Hanseviertel zu einem lebendigen Treffpunkt für alle zu machen – von Lunch bis After Work“, sagt Plasse.

Seit Oktober läuft der Probebetrieb auf 2.000 Quadratmetern und an aktuell zwei Foodständen sowie der großen Bar. Bis Weihnachten sollen alle fünf Foodstände mit insgesamt 450 Sitzplätzen starten – rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft und für Firmen- und Teamevents. Das 20-köpfige Team wird in den nächsten Wochen noch erweitert.

Center Manager Lars Sammann zeigt sich zufrieden: „Das Le big TamTam lebt – wie schön! Die Wiederbelebung des Gastro-Herzens der Passage ist für uns ein starkes Signal.“

Kulinarisches Konzept: Italo-American zum Mitnehmen und Vor-Ort-Genießen

Das Angebot im Le big TamTam spiegelt die Verschmelzung amerikanischer und italienischer Genusswelten wider: Von Bruschetta, Salaten, Pasta-Klassikern, gegrilltem Oktopus, Scampi und knusprigen Patatas bis zu schnellen Lunch-Gerichten unter 10 Euro, bleibt das Preisniveau bewusst zugänglich. Gerichte starten bereits ab 2,90 Euro. Ergänzt wird die Speisekarte durch Fleisch- und Fischgerichte sowie Dessert- und Kaffee-Variationen.

Das Lokal spricht eine breite Zielgruppe an: Business-Lunch, Gruppen und Afterwork-Gäste, aber auch Familien und Shoppingbesucher. Die zentrale Lage und flexiblen Öffnungszeiten (täglich 12:00–21:00 Uhr, warme Küche bis 20:00 Uhr, bei Events länger) machen das Le big TamTam zu einer attraktiven Adresse in der Hamburger Innenstadt.

F&B HEROES: Systemgastronomie mit Zukunftsdenken

Hinter dem Neustart steht die F&B HEROES GmbH – ein Unternehmen, das sich auf skalierbare und praxisorientierte Gastronomiemodelle spezialisiert hat. Das Expert:innenteam bringt die Erfahrungen aus Konzeptentwicklung, digitalen Lösungen und operativem Rollout in das Hanseviertel. Ziel: Eine Gastronomie, die Effizienz, Nachhaltigkeit, unternehmerische Verantwortung und kulinarische Qualität vereint.

Fazit für den Gourmet Report

Mit neuer Führung und modernem Konzept hat das Le big TamTam das Potenzial, die gastronomische Landschaft der Hamburger Innenstadt entscheidend zu prägen. Dank Tim Plasse, seiner Handschrift zwischen High-End-Gastronomie und urbanem Food Court, und dem Engagement der F&B HEROES wird das Hanseviertel wieder ein pulsierender Genuss-Hotspot – offen für viele statt exklusiv für wenige.

Große Bleichen/Ecke Poststraße

Öffnungszeiten: 12:00 – 21:00 Uhr (warme Küche bis 20:00 Uhr)

www.fbheroes.de

