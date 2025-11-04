Tim Mälzers Suche nach dem ultimativen Charakterkoch startet. Heute, 4. November, geht bei VOX ein neues TV-Format in Serie, das Kochfans begeistern dürfte: „Mälzers Meisterklasse“.

Jan Hartwig

Tim Mälzers Meisterklasse auf VOX

Der Hamburger Koch und TV-Star Tim Mälzer übernimmt die Rolle als Mentor und Coach für zwölf ausgewählte Talente, um die kulinarische Persönlichkeit und individuelle Handschrift auf dem Teller zu fördern. Die Show setzt gezielt auf Authentizität, Mut und Kreativität – und hebt sich so von klassischen Kochwettbewerben ab.

Charakter, Geschmack und Persönlichkeit stehen im Mittelpunkt

Tim Mälzer möchte mit dem neuen Konzept „Mälzers Meisterklasse“ einen Talentwettbewerb schaffen, der weiter geht als reines Handwerk:

„Kochen ist für mich nicht nur ein Handwerk, das man einfach nur erlernt. Es geht darum, Haltung zu zeigen, einen eigenen Geschmack zu entwickeln und mutig zu sein“, erklärt Mälzer zum Showstart. „In ‚Mälzers Meisterklasse‘ möchte ich Talente dabei begleiten, genau diesen Weg zu finden.“

Die Kandidatinnen und Kandidaten stammen aus verschiedenen Bereichen: Von Gastro-Profis der Spitzengastronomie über Food-Creators bis zu ambitionierten Quereinsteigern – alle vereint die Leidenschaft für das Kochen. Über sechs Folgen hinweg erleben sie Mälzers Expertise und seinen unverwechselbaren Stil, werden herausgefordert und lernen, ihre eigene kulinarische Signatur zu schärfen.

Jury-Kompetenz auf Sterne-Niveau: Jan Hartwig als finaler Entscheider

Unterstützt wird Tim Mälzer bei der Auswahl der Gewinner:innen von Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig („Jan“, München), der die fachlichen Bewertungen und die finale Entscheidung in jeder Folge trifft. Hartwig betont:

„Die größte Herausforderung für mich ist, bei aller Emotionalität stets die Balance zu halten und ein objektives Urteil zu fällen.“

Mentoring, Preisgeld und „Kitchen Impossible“-Duell als Gewinn

Die Siegerin oder der Sieger erhält nicht nur 50.000 Euro Preisgeld, sondern auch ein exklusives Mentorship durch Tim Mälzer persönlich. Als Krönung des Wettbewerbs fordert Tim Mälzer den Gewinner zum legendären „Kitchen Impossible“-Duell heraus, das in der Kochwelt als Ritterschlag gilt.

Tim Mälzer im Set des neuen Formats „Mälzers Meisterklasse“. VOX

Mälzer freut sich auf die neue Rolle. Tim erklärt dem Gourmet Report: „Für mich ist die Rolle des Mentors eine, die ich schon immer in meinen gastronomischen Projekten ausgeübt habe. Sie erfüllt mich und macht mir Spaß. Nun stehe ich einmal nicht selbst in einem Wettbewerb, sondern unterstütze Köche und Köchinnen dabei, ihr eigenes Potenzial zu erkennen und zu entwickeln.“

SENDUNGSTERMINE & STREAMING

Start: 4. November 2025, immer dienstags um 20:15 Uhr bei VOX

Vorab-Streaming: Ab 28. Oktober exklusiv bei RTL+

Sechs Folgen, wöchentlich

Fazit: Mit „Mälzers Meisterklasse“ bringt VOX eine neue Kochshow ins TV, die auf Persönlichkeit und Authentizität setzt. Zuschauer erleben spannende Kochduelle, hohe kulinarische Ansprüche und intensive Mentor-Momente – ein Ausblick auf die Charakterköchinnen und Köchen von morgen.