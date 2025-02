TAVOLATA 2025 lädt zu Kulinarik-Events

Regionale Genuss-Erlebnisse als kulinarisches Fest für alle: Beim Gourmetfestival TAVOLATA von 24. Mai bis 14. Juni 2025 zelebrieren die Spitzenköche Klemens Gold, Max Rahofer und Lukas Kapeller gemeinsam mit den Wirten, Bauern und Manufakturen der Region bereits zum vierten Mal echte Regionalität mit Hochgenuss – und dies an ungewöhnlichen Orten rund um die Stadt Steyr und den Nationalpark Kalkalpen.

Lukas Kapeller, Max Rahofer und Klemens Gold (c)drehwerk

TAVOLATA

Vom Opening im historischen Quenghof in Steyr, über Verkostungen im Dunkeln, vegetarisches Fine Dining in der Duftmanufaktur Traumduft bis zum sechsgängigen Menü in der Bergerwieshütte mitten im Wald, ohne Strom.

Der italienische Begriff Tavolata steht für eine genussvolle, gemeinsame Tafelrunde. Beim Kulinarikfestival TAVOLATA geht man mit einem einzigartigen Konzept noch ein Stück weiter. Klemens Gold (vormals Schraml) vom Restaurant Rau in Großraming, Lukas Kapeller vom gleichnamigen Restaurant in Steyr und Max Rahofer vom Café und Restaurant Rahofer in Steyr laden zu den ungewöhnlichsten Kulinarik-Events rund um die Zweiflüsse-Stadt.

„Mit TAVOLATA ist ein Genussfestival entstanden, das auf unaufgeregte Weise all das in den Mittelpunkt rückt, was unsere Heimat so vielfältig und besonders macht. Es ist gelungen, neue Kooperationspartner zu finden. So können wir auch 2025 an unserem Konzept festhalten, bei dem die besten Köche der Region an den schönsten Plätzen im Pop-up-Style zum Genießen einladen. Moderne Küche trifft auf traditionelles Ambiente, Handwerk auf Natur, urbanes Leben auf Sommerfrische. So wird jede Veranstaltung zum Erlebnis“, freut sich Eva Pötzl, stv. Geschäftsführerin vom Tourismusverband Steyr und Nationalpark Region im Gourmet Report Gespräch.

Alle Genuss-Events von TAVOLATA 2025

24. Mai 2025, Beginn: 16:00 Uhr Verkostungen, 18:00 Uhr offizielle Begrüßung

TAVOLATA-Opening 2025: Genussfeuerwerk im Quenghof

Location: Quenghof, Spitalskystraße 12, 440 Steyr

Preis: € 220,– inklusive Verkostungen, 6-Gänge-Menü mit Weinbegleitung und Ausklang mit DJ und Getränken an der Airstream-Bar; maximal 120 Gäste

29. & 30. Mai 2025, Treffpunkt: 15:00 Uhr

Geschmack der Wildnis reloaded by Klemens Gold

Location: 4462 Reichraming, Parkplatz Weißenbach, Anzenbacher Straße

Preis: € 171,– pro Person inklusive Getränkebegleitung sowie Kutschenfahrt; maximal 28 Gäste

30. Mai 2025, von 14:00 bis 18:00 Uhr

Im Dunkeln munkeln bei der Schlierbacher Schmankerl-Roas

Location: Stift Schlierbach, Klosterstraße 1, 4553 Schlierbach

Preis: € 79,– pro Person, Dauer 3,5 bis 4 Stunden; maximal 20 Gäste

2. Juni 2025, Beginn: 18:00 Uhr

Veggie-Fine-Dining in der Duftmanufaktur by Klemens Gold

