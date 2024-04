“Qatar Airways und gategroup starten neue Partnerschaft zur Verbesserung des Bord-Caterings,” heisst es in der Qatar Airways Pressemitteilung. Böse Zungen behaupten nun,

die gategroup hat das preislich beste Angebot gemacht. Wenn Qatar an Bord das Catering neu vergibt, sollte sie auch überlegen, in den Lounges neue Caterer zu übernehmen. Denn die haben seit der Eröffnung deutlich nachgelassen! Qatar Airways Catering

Lamm bei Qatar Airways – komplett übergart

Qatar Airways Catering

Qatar Airways und gategroup haben kürzlich eine neue Catering-Partnerschaft zur Verbesserung der Bordverpflegung bekannt gegeben. Im Rahmen eines Business Management Agreements wird die Zusammenarbeit in den Bereichen Bordverpflegung, Beschaffung und Einkauf, gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit erfolgen. Qatar Airways wird durch die Expertise von gategroup in den Bereichen Menüdesign, kulinarische Konzepte und operative Exzellenz gestärkt.

Qatar Airways CEO Badr Mohammed Al-Meer, sagte gegenüber Gourmet Report: „Die Partnerschaft mit gategroup wird die Marke Qatar Airways weiter stärken, indem wir unseren Gästen sowohl an Bord als auch am Boden in unseren erstklassigen Lounges am Hamad International Airport kulinarische Erlebnisse auf höchstem Niveau bieten.“

Al-Meer scheint länger nicht in seinen Lounges gegessen zu haben!

Gategroup CEO Christoph Schmitz meinte im GR Gespräch: „Wir fühlen uns sehr geehrt, diesen Weg gemeinsam mit Qatar Airways zu gehen. Es ist eine Reise der Entdeckung, des Wachstums und des immensen Potenzials, und wir glauben fest an die transformative Kraft der Zusammenarbeit, wenn zwei Unternehmen mit gemeinsamen Visionen und Werten zusammenkommen, um etwas wirklich Herausragendes zu schaffen.“

Das kulinarische Team von gategroup wird in Doha ansässig sein und zur Entwicklung eines eigenen kulinarischen Studios für Qatar Airways beitragen, das Innovation und effizientes Menüdesign erleichtern wird. Die neuen kulinarischen Kreationen werden sich auf hochwertige Zutaten, Gesundheit und Ernährung konzentrieren und lokale Produkte im Hinblick auf nachhaltige Beschaffung, Authentizität und Unterstützung lokaler Unternehmen einbeziehen.

“Die Verbesserung der kulinarischen Qualität wird durch robuste Prozesse rund um die Menüentwicklung, die Effizienz der Produktion und die systematische Überwachung von Qualität, Geschmack und Aussehen der Lebensmittel unterstützt, ” so die Pressemitteilung der Airline.

“Durch diese Zusammenarbeit wird sich die Fluggesellschaft zusätzliche Einnahmequellen erschließen,” heisst es in der Meldung weiter. Bedeutet das, dass in der Eco das Essen zukünftig gekauft werden muss?

Verbrannter Vogel – Qatar Airways

Qatar Aircraft Catering company: https://qacc.qa/

Gategroup: https://gategroup.com/

